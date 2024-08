Krabbenpantsers zijn het plastic van de toekomst

In de moderne wereld worden we omringd door plastic: van de fles shampoo die je ’s ochtends gebruikt tot de verpakkingen in supermarkten tot dat ding waar je ’s avonds flosdraad uittrekt.



Al dit plastic is slecht nieuws voor het milieu: van de meer dan 9 miljard ton plastic die de mensheid heeft geproduceerd, wordt maar ongeveer 9 procent gerecycled – de rest komt terecht op vuilnisbelten en in de oceanen. Het is ook nog eens slecht voor onze gezondheid: het verstoort onze hormoonhuishouding op manieren die de wetenschap nog maar net begint te begrijpen. Zowel consumenten als onderzoekers hebben op dit moment een zeer grote belangstelling voor alternatieven voor plastic, en daardoor zijn de minder giftige alternatieven – zoals eetbaar servies en stalen en papieren rietjes – steeds vaker in cafés en supermarkten te vinden. En binnenkort hopen wetenschappers met nog een milieuvriendelijke optie te komen, namelijk verpakkingen van de karkassen van krabben.

Videos by VICE

Onderzoekers van het Georgia Institute of Technology werken aan een flexibel verpakkingsmateriaal, dat bestaat uit afwisselende lagen chitine (het hoofdbestanddeel van de exoskeletten van geleedpotigen) en cellulose (de belangrijkste vezel uit groene planten). De inspanningen van het team werden deze week beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift ACS Sustainable Chemistry and Engineering.

Volgens J. Carson Meredith, een van de onderzoekers en hoogleraar aan de School of Chemical and Biomedical Engineering van het Georgia Institute of Technology, lijkt hun product qua textuur en uiterlijk opmerkelijk erg veel op normaal plastic, dat van aardolie wordt gemaakt. En het zou eten zelfs beter vers kunnen houden.

“De belangrijkste stof waarmee we het vergelijken is polyethyleentereftalaat (PET), een van de meestgebruikte, op aardolie gebaseerde materialen die je in de doorzichtige verpakkingen vindt, zoals frisdrankflesjes,” zegt Meredith tegen Science Daily. “Ons materiaal laat tot wel 67 procent minder zuurstof door, wat betekent dat het in theorie eten langer vers zou kunnen houden.”

Het team van het Georgia Institute of Technology werkte al jaren met cellulose, voordat ze naar chitine gingen kijken – en ze vroegen zich af of een combinatie van de twee niet de perfecte verpakking voor eten zou kunnen zijn.

“Omdat de chitine-nanovezels positief geladen en de cellulose-nanokristallen negatief geladen zijn, dachten we dat ze in afwisselende lagen goed samen zouden werken,” zegt Meredith.

De onderzoekers lossen de microvezels van zowel de cellulose als de chitine apart van elkaar op in water en sproeien de mengsels vervolgens in afwisselende lagen op een oppervlak. Als het materiaal volledig droog is, is het flexibel, sterk en doorzichtig, zoals normale plastic folie – maar dan volledig afbreekbaar.

Naast dat het materiaal helemaal composteerbaar is, is het ook op andere manieren milieuvriendelijk. De schelpdierenindustrie produceert elk jaar zo’n 6 tot 8 miljoen ton aan chitinerijk afval. Elke keer als je een gepelde garnaal, een crab cake of een oester koopt, moeten de schelpen van die dieren ergens heen – en meestal is dat weer terug in de oceaan. Met een verpakkingsmateriaal dat deze schelpen gebruikt kan de voetafdruk van de schelpdierenindustrie waarschijnlijk sterk verminderd worden.

Toch kan het nog wel even duren voordat dat broodje krab bij de lunch in een laagje krab verpakt wordt. Ondanks het gebruik van afvalproducten kost het veel meer om dit materiaal te maken dan gewoon plastic. Consumenten zijn waarschijnlijk niet bereid om meer te betalen voor iets wat uiteindelijk in de prullenbak terechtkomt. De onderzoekers zeggen dat ze nog steeds op zoek zijn naar manieren om hun materiaal goedkoper te produceren.

Laten we hopen dat ze niet te veel aan hun kont krabben en het zo snel mogelijk lukt. Want al dat verpakkingsmateriaal is echt crappy voor het milieu.

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard.