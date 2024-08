Maak kennis met de sportschoolfilosoof

De zon sluipt je kamer in en bereikt je slaperige ogen, en zet daarmee een dagelijkse traditie in gang: tien minuten lang in bed liggen woelen en proberen nog eventjes langer half te slapen, voordat je onvermijdelijk in je laat-me-alsjeblieft-wakker-worden Instagram en TikTok-scrollsessie duikt. Na een paar advertenties en een AI-gegenereerd lied kom je ze tegen. Ze staan, zoals het hoort, in de gym, van top tot teen uitgedost in de nieuwste sportkleren, en posten zweetloze selfies met bijschriften als “Werk aan jezelf. Vibe alleen. Handel met intentie. Genot komt altijd uit iets buiten jezelf, terwijl vreugde van binnen jezelf komt.” Het is je oude vriend, De Sportschoolfilosoof.

De selfie werd om half 8 ‘s ochtends gepost, maar hun dag begon veel eerder dan dat. De Sportschoolfilosofen hebben namelijk dingen te doen voor ze naar de sportschool gaan. Zoals hun zegeningen uiten in een dankbaarheidsdagboek en hun dagelijkse mantra in de spiegel herhalen – maar niet voordat ze er een Instagram Live-meditatie met hun wereldwijde publiek doorheen hebben gejaagd. Pre-gym kwam de pre-grind zonsopgang, die ze vanuit het park hebben geobserveerd onder het genot van een duurzame vegan pre-workout.

Je ziet De Sportschoolfilosoof vaak over de vloer van een luxe gym (“meer dan alleen een gym”) slenteren als het hun woonkamer is. Ze zijn niet per se personal trainers, maar ze zien zichzelf wel echt tot bloei komen in die rol. Daarom zijn ze het nu sinds een maand aan het manifesteren. Ze volgen natuurlijk niet de benodigde cursussen – ze manifesteren gewoon.

De Filosoof maakt deel uit van een grote cast bij De Sportschool: zo hebben we de roemruchte, volgespoten Chad, die tussen sets door agressief door de zaal heen ijsbeert en in de waterfontein spuugt. De oudere gozer met goede bedoelingen, een strakke outfit en nog strakker haar, een handdoek om zijn nek en een onbetwistbare Hollywood-uitstraling. Dan heb je nog de gebruikelijke figuranten – de machine-opeisers, de nieuwelingen, de gezellige sportschool-boezemvrienden, en natuurlijk de gymfluencers, die vaagjes op de De Filosoof lijken, afgezien van het feit dat ze daadwerkelijk bottenbrekende routines volgen. Onze licht verwarde Filosoof fladdert zonder enige intentie van machine naar machine, voornamelijk gefocust op hun nieuwe iPhone 14 (ze zeggen dat de camerakwaliteit het echt waard is).

Instagram is namelijk de plek waar De Sportschoolfilosoof echt hun niche kan vinden. Je ziet de woorden van Ekhart Tolle gepaard met woestijn-niveau thirst traps; een highlight genaamd “inspiratie” die enkel en alleen uit vroege ochtend-koffies bestaat; een maandelijkse dump van yoga-timelapses met wierook op de voorgrond; een bacchanaal van groene sapjes en groenten; eindeloze sportschooloutfits. Elk bijschrift druipt van de vreugdeloze schijnheiligheid. En als je ooit voor een seconde ophoudt met deze persoon kut vinden – omdat “content is content en fijn voor ze dat ze geld verdienen” – vergeet dan niet dat deze persoon slechts 287 volgers heeft. Al hun content bestaat alleen maar om te zeggen: ik ben beter dan jullie.

Het raarste is nog dat De Sportschoolfilosoof ooit een mens zoals jij en ik was. Ook zij vielen, nog volledig aangekleed, in slaap terwijl ze op hun McDonald’s-bestelling wachtten. Ook zij vapeten zo veel dat ze bijna moesten overgeven. Ook zij lieten op TikTok meerdere uren in rook opgaan terwijl ze eigenlijk een keer vroeg naar bed moesten. Maar ze zijn recent een flinke verandering ondergaan en zwelgen nu in een schijnheilig nirvana. Deze persoon geniet er oprecht van om jou inadequaat te laten voelen omdat je simpelweg van je leven geniet – alleen maar omdat ze denken dat het dumpen van oude vrienden en naar de sportschool gaan ze spiritueel goddelijk heeft gemaakt.

De Sportschoolfilosoof is echter hetzelfde als alle andere saaie mensen die een hobby vonden, ervan genoten, en besloten om vanaf dat punt elke vorm van persoonlijkheid achter zich te laten. Net zoals die vriend van je die ooit een keer op een driving range is geweest en nu elk weekend om 7 uur ‘s ochtends op een golfbaan stories plaatst met het bijschrift: “Een vroege vogel vangt veel wormen.”

Maar het specifieke probleem met De Sportschoolfilosoof is dat ze eigenlijk niet goed vertegenwoordigen wat de gym is, en daarmee heel wat mensen afschrikken om er ook heen te gaan. Die zien de eindeloze stroom sportschoolgerelateerde content die De Sportschoolfilosoof post en denken: 1. “Zie je wel, de sportschool is voor saaie mensen.” Of 2. “Dit is wat de sportschool met je doet, je verandert gewoon in een klojo.” Dus ze gaan er niet heen, omdat ze het zien als de dood van individualiteit.

Anes, een 24-jarige personal trainer uit Londen, gelooft dat mensen die hun hele gymleven op social media delen meestal onzeker zijn. “Wanneer je begint met naar de gym gaan is het belangrijk om uit te vogelen waarom je het wil doen, en dat in gedachten te houden,” zegt hij. “Vanaf dat punt zal het vanzelf gaan en goed voelen.”

De Sportschoolfilosoof zal nooit ophouden met bestaan. Als er ergens chakra’s zijn die op één lijn moeten komen te liggen en er een persoonlijk record moet worden gemanifesteerd, dan zullen ze er zijn. Maar hier heb je een bedachtzame tip: negeer ze. Ga naar de sportschool en laat die endorfines pompen, zodat je van je weekend kan genieten. Maar ga het in godsnaam niet op je social media posten.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

