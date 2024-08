Bekijk ‘Make the World Greta Again’, onze nieuwe docu over de klimaatprotesten

[Vergeet je ondertiteling niet naar Nederlands te zetten.]

“Als politici tijdens de protesten met je komen praten, is het belangrijk dat je echt een bad ass bent,” zien we Anuna De Wever haar Engelse collega via videochat adviseren. De Engelse Anna Taylor staat dan net op het punt om ook in haar land voor het eerst klimaatprotesten te organiseren. “Als politici je vragen wat ons plan is voor het klimaat, dan zeg je: ‘Rot op, ik ben een kind, dat is jouw job, kom jij eindelijk eens met een plan’”, vervolgt Anuna.

Videos by VICE

Wat begon bij als een éénpersoonsstaking voor het Zweedse parlement kreeg na verloop van tijd wereldwijd momentum. Make The World Greta Again geeft je een uniek kijkje achter de schermen bij jonge activisten zoals Greta Thunberg (16, Zweden), Luisa Neubauer (22, Duitsland), Anna Taylor (18, UK) en Anuna de Wever (17, België) die meer dan 1,6 miljoen studenten in meer dan 125 landen op de been kregen voor de grootste klimaatmars ooit: de Global Strike for Future.

De documentaire laat zien hoe ze samen een internationale beweging opzetten en politici en het grote publiek proberen bewust te maken van de klimaatcrisis voordat het te laat is. We zien ook hoe de jonge protestleiders uit verschillende landen elkaar voor het eerst ontmoeten, hoe Europarlementariërs hen tegenwerken en uitschelden, en hoe ze hun nieuwe drukke leven combineren met hun schoolverplichtingen.

In de docu vertellen deze slimme vrouwen, die niet bang zijn om hun mening te uiten, ook over hoe ze omgaan met alle shit die ze naar hun hoofd geslingerd krijgen. Zo vertelt Anuna De Wever dat de haat die ze krijgt vaak veel verder gaat dan alleen wat trollen: “Ik krijg online veel doodsbedreigingen, en berichtjes van mensen die zeggen dat ze me gaan verkrachten en zo – het is echt heel erg. Het is zo triestig dat mensen iets proberen te vinden om op te haten, omdat ze hun ogen niet willen openen voor wat we daadwerkelijk aan het doen zijn.”

“Niemand kan je voorbereiden op alle haat die je krijgt,” zegt Luisa Neubauer, leider van de protesten in Duitsland. “Een iemand had alle foto’s van mijn instagramaccount op Twitter gezet en mijn CO2-voetafdruk berekend, omdat ik vroeger weleens met het vliegtuig heb gevlogen. Maar het klopte totaal niet. Je voelt je eigenlijk een beetje naakt, omdat je weet dat mensen dingen over je proberen te vinden die verder helemaal niet kloppen – maar je kunt er niets tegen doen.”

Ondanks alle haat blijven Greta, Anuna en Luisa opmerkelijk positief. “Het is ergens ook een goed teken dat mensen ons als bedreiging zien,” zegt Greta Thunberg. “Ik denk dat het betekent dat er iets aan het veranderen is.”

