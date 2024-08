We vroegen mensen op het Malieveld waarom ze protesteren

Lees hier meer over de Black Lives Matter-beweging in Nederland en de Verenigde Staten.



Na de drukbezochte demonstratie tegen politiegeweld in Amsterdam, kwamen er gisteren ook in Groningen en Den Haag duizenden mensen opdagen om hun stem te laten horen. Uit solidariteit met George Floyd en de demonstranten in Amerika, maar ook omdat er hier in Nederland nog altijd een hoop te verbeteren is als het gaat om racisme en discriminatie. Ik vroeg de mensen op het Malieveld waarom ze daarheen waren gekomen.

Saleema, 24

“Ik ben het racisme zat. Ik ben het zat dat witte mensen zwarte mensen niet begrijpen. Ik vind het echt belachelijk wat er in Amerika gebeurt, maar het gebeurt ook in Nederland — mensen zijn zich daar helaas niet bewust van. Witte familieleden en collega’s geloven me niet als ik zeg dat racisme nog steeds bestaat. Niemand luistert en niemand wil erover praten. Ik hoop dat deze protesten daar verandering in brengen.”

Adam, 21

“Ik ben hier voor Black Lives Matter, maar ook voor elke andere minderheid die niet eerlijk behandeld wordt. Het is een beetje hypocriet dat het nu een trend is om hier te zijn, maar uiteindelijk heeft iedereen hier hetzelfde doel. Ook in Nederland is er onderdrukking. Hier in Den Haag zijn er grote verschillen tussen rijke, witte buurten en arme buurten met immigranten en mensen van kleur. Het is niet zo erg als de ghetto’s in Amerika, maar het is zeker gesegregeerd.”

Kevin, 20

“Ik ben ook slachtoffer van racistische daden. Ik word vaak aangehouden omdat ik er verdacht uitzie. Ik word uitgescholden met het N-woord. Andere kinderen zeiden vroeger dat ik zwart was omdat ik door de stront was gerold. Als kind deed dat me veel. Ik ben hier omdat ik wil dat mijn broers, zussen, ouders en later mijn kinderen dit niet hoeven mee te maken.”

Rim, 21

“Al vier maanden zit ik in quarantaine uit angst voor corona, maar mijn angst voor ongelijkheid is groter. Ook in Nederland is er racisme. Mensen kijken altijd naar de buitenkant. Toen ik jong was, zat ik op een witte school waar ik veel werd gepest vanwege mijn huidskleur. Ze noemden me aap. Op de middelbare school maakten mensen foto’s van mijn billen omdat ze het grappig vonden dat die zo dik waren. Opeens draaide het schoonheidsbeeld om en werden grote billen geromantiseerd, maar ik ben er als tiener erg onzeker over geweest.”

Danielle, 19

“Wat er met George Floyd is gebeurd, raakt me diep. Protesteren is mijn manier om daar iets aan te doen. Ik kom uit Canada, maar ik woon al tien jaar in Nederland. Racisme speelt hier een grote rol in zowel de politiek als de cultuur. Kijk bijvoorbeeld naar Zwarte Piet. Ik hoop dat de mensen die de macht hebben eindelijk gaan inzien dat de onderdrukking van zwarten een serieus probleem is.”

Eduard, 26

“Ik sta hier om solidariteit te tonen aan mijn broers en zussen in Amerika, maar ook omdat racisme een probleem in Nederland is. Subtiel racisme manifesteert zich in vieze blikken en opmerkingen, maar ook in heftigere momenten. Toen ik twaalf was, werden ik en mijn vrienden zonder reden gevraagd naar onze ID-kaarten. Ik bleef de agent vragen waarom ik mijn ID moest laten zien, want ik had niets misdaan. Op een gegeven moment zei hij ‘jij gaat mee,’ gooide me op de grond en legde zijn knie op mijn hoofd. Dat heeft veel impact gemaakt. Ik hoop dat mensen racisme eindelijk als een serieus probleem gaan zien.”

Lauren, 21

“Als ik hier vandaag niet zou zijn, zou ik mezelf niet meer in de spiegel kunnen aankijken. Ik heb zelf ook ervaring met discriminatie. Toen ik kind was en uit Curaçao naar Nederland vloog, mocht iedereen doorlopen. Mijn vader en ik, de enige twee mensen die niet wit waren, werden naar achter gebracht en uitgebreid gecontroleerd. Dat was de eerste keer dat ik me besefte dat ik anders was.”

Farilyann, 25

“Nederland heeft een koloniaal verleden waar iedereen de ogen voor sluit. Ik ben een Nederlander en ik heb een Nederlands paspoort, maar het voelt niet alsof ik erbij hoor. Toch zeggen mensen dat ik het me inbeeld en dat ik overdrijf. Dat heeft effect op me. Vandaag zijn er veel meer mensen dan ik had verwacht. Als iedereen die hier vanavond aanwezig was voortaan mensen aanspreekt op problematisch en racistisch gedrag zijn we al een heel stuk verder.”