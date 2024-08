Zijn mannen met katten echt betere partners?

“Ben je een honden- of een kattenmens?” Die vraag lijkt misschien een dooddoener, maar is eigenlijk een belangrijke markering in de mensheid. Voordat er ‘eras’ en ‘cores’ bestonden (je weet wel, villain era, healing era, blokecore, shoot-me-now-core) waren er twee hoofdkampen die heteroseksuele daters in de 21ste eeuw verdeelden: hondenmensen en kattenmensen.

Kattenbezit en heteroseksueel daten hebben een ingewikkelde, genuanceerde, steeds veranderende relatie. Tot een paar jaar geleden was het voor bijna iedereen een afknapper om jezelf uit te roepen tot “kattenmens” – het werd bijna gezien als subversief. “Kattendames” stonden natuurlijk voor permanent single, hekserige, feministische types (denigrerend). En “kattenmannen”? Die werden gezien als over het algemeen ongewenst, zwak en verwijfd (opnieuw, denigrerend).

Onderzoeken hebben lang de opgevatte “ickiness” van kattenmannen bewezen, van vrouwen die minder snel een man kiezen die een kat op zijn datingprofiel heeft staan, tot honden die worden opgevat als een beter teken dan katten. De wetenschappers van de Colorado State University die bij dat eerste onderzoek betrokken waren, vermoedden dat het te maken had met verouderde percepties die mannelijke vrouwelijkheid in verband brengen met homoseksualiteit en het idee dat katten meer geassocieerd worden met vrouwelijke eigenaren, volgens oud onderzoek.

Dus in tegenstelling tot hondenmensen – die door hun openheid, genegenheid en eenvoud worden beschouwd als mensen die uitermate geschikt zijn om mee te daten – zijn kattenbezitters een heel ander slag mensen. Net zoals katten worden gezien als moeilijk te lezen, onafhankelijk, met een over het algemeen geen-fuck-gevende-vibe, worden hun eigenaren op dezelfde domme en reductieve manier afgeschilderd.

Als klassieke “crazy cat lady”, compleet met tatoeages met kattenthema, kunstwerken en T-shirts van Etsy, ben ik trots op de eigenschappen van de kattenvrouw. Onlangs heb ik echter een verschuiving opgemerkt. Terwijl single vrouwen met katten nog steeds worden gezien als ondraaglijke wijven, is er online een nieuwe golf van waardering voor “kattenvaders”.

Je hebt het vast wel eens gezien op TikTok: reacties op de thirst traps van topless mannen (en hun poezen) met de tekst, “Cat dudes are the best!”, “cat dads ftw”, “adorable, the cat isn’t bad either”. Video’s van vrouwen die openhartig hun nietsvermoedende vriendjes filmen tijdens het dansen met/knuffelen met/voeden van hun katten, gaan regelmatig viral, vaak met als onderschrift “date a cat guy”. Ze krijgen bijval in de trant van: “De meesten zijn groene vlaggen, ik kan het beamen”. Eén gebruiker (@burdance) had zelfs het onderschrift van zijn cat-trap (snap je?) met: “Vrouwen daten alleen met mannen met katten.”

Deze sprong in de publieke perceptie is snel gemaakt. Vooral dankzij TikTok hebben we op de een of andere manier collectief besloten dat mannen met katten gevoeliger zijn, dat ze vrouwen begrijpen en dat ze “het snappen” – “het” is politiek die niet afzichtelijk is en vrouwen zien als, eh, menselijke wezens. Deze gevoeligheid die ooit door de maatschappij als negatief werd gezien, is nu positief (zoals het hoort). Maar zijn “cat dads” echt groene vlaggen of is het hebben van een kat gewoon de zoveelste manier geworden om vrouwen te verleiden om mannen te vertrouwen?

We hebben allemaal weleens een heteroman in een bar in ons oor horen lispelen dat hij een feminist, in een poging ons te versieren. En we hebben allemaal meegemaakt dat diezelfde man absoluut geen feminist bleek toen we hem afwezen. Is dit de nieuwste manier waarop heteroseksuele mannen zich voordoen als “aardige mannen” om vrouwen over te halen met ze te daten?

Ik heb verschillende vrouwen gesproken die gestrikt zijn door foto’s van een kat die over de schouder van een topless man was gedrapeerd, of door een Hinge-tekstje in de trant van “Als je mijn minnaar wilt zijn, moet je met mijn kat kunnen viben”.

Amber, 29, uit Zuid-Londen vertelt aan VICE dat ze “zich meteen verbonden voelt met het datingprofiel van een man als hij zijn kat laat zien”, omdat ze er zelf ook een heeft. “Mannen met katten passen zijn over het algemeen mijn type,” zegt ze. “Ik zie ze als creatief, meestal met een baard en tatoeages, en ze houden van dezelfde kunst als ik. Ik vind ‘hondse’ mannen te vanille.” Maar nadat ze veel kattenmannen rechts heeft geswipet en met een handjevol van hen heeft gedate, is Ambers houding veranderd: “Daten is op dit moment moeilijk, en Hinge is een vuilnisbak. Helaas heb ik geen verband gevonden tussen het hebben van een kat en geen klootzak zijn. Ze ghosten je nog steeds, maar maken het extra pijnlijk omdat je zin hebt gekregen om hun kat te ontmoeten.”

Katachtigen maken ook veel los bij Maeva, 33, uit Dublin. “Ik hou zoveel van katten en stel me mijn toekomstige partner en mij voor met drie of vier exemplaren,” zegt ze. “Natuurlijk, als de eerste foto op een datingapp een kat bevat, is het meteen een ja van mij.” Op de vraag of deze tactiek succesvol is geweest, zegt ze lachend nee. “Ik denk eigenlijk dat ze me aan het catfishen zijn – sorry voor de woordspeling – omdat ik alleen die pluizige kat zie en niet zo goed naar hun profiel kijk,” vervolgt ze. “Als ze eng blijken te zijn, ben ik altijd extra teleurgesteld.”

Sommige vrouwelijke kattenliefhebbers zijn zelfs overgegaan tot het vermijden van datingprofielen met katten. “Ik had altijd het gevoel dat het bijna een soort ‘veilige plek’ was als ze een kat hadden, dat ze automatisch gevoelig, aardig en begripvol zouden zijn,” zegt de 32-jarige Anna uit Cornwall. “Maar het bleek altijd het tegenovergestelde en katten zijn nu een enorme rode vlag voor mij.”

Niet alle kattenmannen zijn echter shit – net zoals #notallmen je kunnen laten klaarkomen. Geva, 22, uit Oost-Londen, vond haar langdurige kattenliefhebbende partner op Hinge. “Ik denk eerlijk gezegd dat de belangrijkste reden dat we bij elkaar pasten was omdat hij drie kat-gerelateerde grappen maakte op zijn profiel,” zegt ze. “Het gaf ons meteen iets om over te praten.” Geva denkt dat kattenvaders de beste zijn: “Ik bedoel, we zijn nu vier jaar samen, ik ben nu een kattenmoeder en we gaan er samen nog een adopteren!”

Wat hebben kattenmannen over dit alles te zeggen? Harry, een trotse 28-jarige kattenvader uit Londen, denkt niet dat zijn katachtige vriend een doorslaggevende factor was in zijn datingleven.

“Ik heb mijn kat absoluut gebruikt op datingapps – potentiële partners moeten weten dat ik een kind heb – maar ik denk niet dat het echt een verschil heeft gemaakt,” zegt hij. “Ik kreeg berichten dat mijn kat schattig was, wat ik waardeerde, maar het betekende niet per se dat we veel meer hadden om over te praten.” Is Harry lid van de katten-vader-thirst-trap-vereniging? “Uh, ja! Ik heb een foto van mijn kat als de kleine lepel in bed, waarop heel handig een klein stukje van mijn blote harige borst te zien is,” voegt hij eraan toe. “Ik bedoel, wie zou dat niet willen?”

Een beroemde kattenvader op TikTok – die vroeg om “zeer anoniem” te blijven voor dit artikel, dus laten we hem Cat Zaddy noemen – bevestigt het fenomeen. “Het is duidelijk dat ik mijn kat gebruik om vrouwen te krijgen,” zegt hij. “Ik kan uren aan een sketch of grappige video spenderen en dan krijgt die paar duizend likes. Maar als ik mijn shirt uittrek met mijn kat erbij, dan krijg ik meer dan een miljoen views en honderden DM’s met de vraag of mijn zoon een moeder nodig heeft.”

Op de vraag of hij een act opvoert en een zachtere kant laat zien die er eigenlijk niet is, schiet Cat Zaddy in de verdediging: “Ik denk niet dat ik dat doe, nee. Als vrouwen willen aannemen dat ik een bepaald soort man ben, alleen omdat ik een kat heb, dan is dat aan hen – het is behoorlijk oppervlakkig.” Miauw.

Harry denkt dat het onzin is dat mannen met katten meer in contact staan met hun emoties dan vrouwen. “Ik heb mensen gekend met verschillende huisdieren en zonder huisdieren die allemaal geweldig zijn, en mensen die klootzakken zijn,” vervolgt hij. “Misschien zijn niet-kattenbezitters in contact met andere emoties, of op een andere manier in contact met hun emoties, maar ik betwijfel of de trend zo significant is. In het echte leven zie je niet veel binaries en de binaries die er zijn, zijn meestal vals.”

Het is moeilijk te zeggen of de “cat dad” gewoon een nieuwe versie is van “I’m a nice guy”, maar het is duidelijk dat er online een verschuiving heeft plaatsgevonden in termen van begeerlijkheid en huisdierbezit. Hondenmannen zijn nog steeds gewild (wie wil er geen vriendje met een golden retriever?), maar het lijkt erop dat veel meer Gen Z en millennial vrouwen een voorkeur hebben voor kattenmannen, die ze zien als de ultieme groene vlag.

Uiteindelijk moeten we er gewoon niet al te moeilijk over doen. Heteromannen met katten zijn nog steeds gewoon…mannen. Misschien zijn ze minder gebonden aan traditionele ideeën over mannelijkheid. Misschien is het gewoon een list. Hoe dan ook, als je de liefde van je leven ontmoet en hij heeft een kat, dan kan dat alleen maar een extra pluizige bonus zijn – baseer er alleen niet je hele relatie op.

