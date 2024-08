Wat zijn ‘hunter eyes’ en waarom proberen zoveel mannen ze te krijgen?

Elke maand post Alex Cabba foto’s van zichzelf op Reddit, zodat vreemden zijn uiterlijk kunnen beoordelen. De 33-jarige is gediagnosticeerd met body dysmorphic disorder (BDR), maar dat weerhoudt hem er niet van om aan willekeurige redditors vragen te stellen als “Heb ik een wijkende kin?” of “Moet ik een operatie ondergaan om mijn voorhoofd te verkleinen?”

Lang niet iedereen reageert daar aardig op. “Je hebt een creepy vibe”, wordt er bijvoorbeeld gezegd. Of: “Je moet afvallen. 3,5/10.”

Videos by VICE

Cabba, die zegt dat hij geen greintje zelfvertrouwen heeft, is op dit moment gefixeerd op het verkrijgen van hunter eyes, de “ogen van een jager”. Dit fenomeen is voor sommige mannen een obsessie geworden, mede dankzij veelbekeken video’s op TikTok waarin beweerd wordt dat zeer aantrekkelijke mannen smalle, diepliggende ogen hebben – denk aan Chris Hemsworth, David Gandy en Robert Pattinson. De uithoeken van Reddit waar Cabba actief is staan vol wanhopige posts van mannen die de vorm van hun oog proberen te veranderen. “Ik zou willen dat ik hunter eyes had, want ik wil heel aantrekkelijk zijn,” zucht hij. “En ik ben gewoon niet aantrekkelijk.”

De jagersogen van Robert Pattinson. Foto: Angela Weis/AFP via Getty Images

Het begrip ‘hunter eyes’ is niet nieuw. De term is ontstaan binnen online blackpill- en lookism-forums (waar extreme ideeën over uiterlijk worden uitgewisseld en waar mensen elkaars fysieke verschijning beoordelen), en slaat op het idee dat de allerknapste mannen ogen hebben die een beetje naar binnen gekanteld staan, zoals bij een kat of een vos, met overhangende oogleden.



Cabba denkt dat mannen die hunter eyes hebben er “dominanter en mysterieuzer” uitzien. Het idee is dat mannen met zulke ogen aantrekkelijk zijn voor vrouwen omdat ze eruitzien als roofdieren, zoals tijgers en cheetah’s, en dus goed in staat zouden zijn om ze te beschermen (in plaats van ze, jeweetwel, op te eten).



Alleen al op TikTok zijn video’s met de tag “hunter eyes” 49,6 miljoen keer bekeken. Mannen aan de andere kant van het schoonheidsspectrum hebben volgens deze denkwijze “prey eyes”, oftewel de ogen van een prooi – het zijn sukkels met goedmoedige koeienogen, die er zwak en subassertief uitzien. Met zijn ogen die een beetje naar buiten gekanteld staan is Timothée Chalamet een goed voorbeeld van iemand met prey eyes – ook al wordt hij begeerd door zo’n beetje elke vrouw op het internet.

Cabba, die in Roemenië woont, is aan het sparen voor een eindeloze lijst aan cosmetische ingrepen, waaronder liposuctie bij zijn kin en wangen, een haartransplantatie of het haargroeimiddel minoxidil, een vergroting van zijn bovenlip en een operatie aan zijn voorhoofd. Hij wil ook een ingreep aan zijn oogleden omdat “zijn ogen naar buiten gekanteld staan”, en vertelt VICE dat er een dokter is die geknipt is voor zo’n operatie: Barry Epley.

Epley werkt als plastisch chirurg in India en behandelt voornamelijk mannelijke patiënten. Hij werd een fenomeen op het internet nadat er in 2019 een artikel verscheen in het magazine New York waarin beschreven werd hoe hij operaties uitvoert op incels die Chads willen worden. Volgens gegevens van de American Society of Plastic Surgeons wordt 8 procent van alle cosmetische ingrepen gedaan bij mannen, en ooglidcorrecties staan in de top vijf meest uitgevoerde ingrepen op mannelijke patiënten.

Wat Epley relatief bijzonder maakt is dat hij gespecialiseerd is in het volledig herstructureren van gezichten. Met een afgewogen toepassing van fillers, implantaten en operaties, helpt hij mannen hun gezicht te veranderen in hun zoektocht naar een meer stereotiep mannelijke uitstraling.

Epley vertelt VICE dat de focus op mannelijk gevormde ogen vier jaar geleden voor het eerst opdook en “tien jaar geleden zeker nog niet bestond”. Inmiddels is het verlangen naar hunter eyes onder zijn patiënten “gebruikelijk”, zegt hij.

“Je kan gezichten mannelijker maken door meer structuur, ondersteuning en vorm toe te voegen, oftewel meer scherpte,” zegt hij. “Hunter eyes zijn waarschijnlijk een extreme vorm daarvan.”

Maar veel van de voorbeelden die zijn patiënten hem laten zien zijn niet eens echt, voegt hij toe. “Ze kijken heel vaak naar kunstmatige dingen, zoals modellen die hun ogen samenknijpen bij het poseren.” Ook op redditforums over hunter eyes zie je vaak afbeeldingen van acteurs en modellen die een Blue Steel-achtige blik naar de camera werpen. Vanuit de juiste hoek lijkt zelfs Chalamet meer hunter dan prey.

Op TikTok wordt de hunter eyes-look niet alleen gepopulariseerd, ook wordt er veel onzin verspreid over wat er fysiek mogelijk is. “Glow up tips for boys”, een TikTok die 2,6 miljoen keer bekeken is, beweert dat je hunter eyes kunt verkrijgen door aan de huid rondom je ogen te trekken en te duwen. In ontelbaar veel video’s wordt gesuggereerd dat je door ‘mewing’ (je tong tegen je gehemelte drukken) je kaak kan verstevigen en hunter eyes kan krijgen.

Aan de uiterste kant van dit spectrum vind je ‘bonesmashing’ – herhaaldelijk tegen je gezicht slaan in de overtuiging dat je daar een gebeeldhouwd uiterlijk van krijgt. Dit wordt meestal ingekleed als grapje, maar er zijn mannen op Reddit die beweren dat ze dit daadwerkelijk hebben geprobeerd.

Spoiler: volgens dokter Ross Perry, een plastisch chirurg, is het zeer onwaarschijnlijk dat mewing of bonesmashing je gezicht of de vorm van je ogen zichtbaar kunnen veranderen. Maar ze maken deel uit van de bredere trend van ‘looksmaxxing’, waarbij mannen extreme fysieke verbeteringen nastreven met verzorgingsproducten en operaties, om zo een beter leven te krijgen. Ooit leefde de term alleen binnen incelforums, maar inmiddels bereikt het ook mensen die geen incel zijn, maar wel onzeker over hun uiterlijk – zoals Cabba. Ze geven zich over aan looksmaxxing-praktijken in de hoop gelukkiger te worden en het beter te doen bij vrouwen.

Perry, die medisch directeur is bij de huidkliniek Cosmedics, zegt dat het erg moeilijk is om hunter eyes te verkrijgen zonder chirurgische ingreep, “omdat het noodzakelijk is dat de anatomie wordt aangepast.” Het soort operatie dat hiervoor nodig is, is “zeer gespecialiseerd en delicaat.”

Welke operaties zijn er nodig om hunter eyes op je gezicht te toveren? Epley zegt dat het afhangt van de patiënt, maar dat er in ieder geval meerdere ingrepen nodig zijn, waaronder een wenkbrauwimplantaat en een filler in de traanbuis. Elke ingreep kost tussen de 2330 en 6988 euro.

Niet iedereen is zo gefixeerd op plastische chirurgie als Cabba. Een man, die regelmatig post over mewing op esthetische zelfhulp-forums, zegt tegen VICE: “Ik wil wel hunter eyes, maar ik vind het best om het zonder te stellen, aangezien ze genetisch zijn.”

Deze redditor (die anoniem wil blijven om zijn privacy te beschermen) heeft een aantal updates gepost over zijn zoektocht naar meer aantrekkelijkheid. De stijgende populariteit van hunter eyes is vanzelfsprekend in zijn online sociale kringen, zegt hij. Hij voegt daaraan toe dat er ook in het algemeen meer druk is om aantrekkelijker te worden.

“Het feit dat er meer alleenstaande mensen zijn die er ook nog eens hogere eisen op nahouden, heeft voor meer onzekerheid gezorgd. Mensen willen er beter uitzien, en uiteindelijk ontdekken ze ideeën over looksmaxxing, hunter eyes, mewing, postuur enzovoort. Soms vinden ze die ideeën omdat ze er naar op zoek waren, soms komen ze er toevallig bij terecht,” legt hij uit. Maar in plaats van dat hij zich gesterkt voelt door dit gedachtegoed, voelt hij zich er alleen maar slechter door: “Het heeft me bewust gemaakt van mijn eigen imperfecties.”

Veel van de mannen die hunter eyes najagen lijken ervan overtuigd dat vrouwen uitsluitend vallen voor een menselijke versie van een jaguar. Ze gaan ervan uit dat ze een betere kans maken op de datingmarkt als ze hun uiterlijk daarop aanpassen. Maar velen, inclusief mijzelf, kunnen getuigen van het feit dat we ons vaak aangetrokken voelen tot mannen die allesbehalve lang, gebeeldhouwd en broeierig zijn. Dat is waarom Chalamet – een sexy maar bezeten Victoriaanse pop – vrouwen van over de hele wereld op hun knieën krijgt, en waarom Pete Davidson – die de ogen heeft van een zweefvlieg – relaties kan aanknopen met de prachtigste vrouwen van Instagram.

En, zoals Epley zegt: het kan ontzettend duur zijn om hunter eyes te verkrijgen. Weet je wat goedkoper is? Zelfacceptatie. En als dat er even niet inzit, kan je altijd nog je ogen samenknijpen.

Dit stuk verscheen oorspronkelijk op VICE UK.