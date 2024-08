Op deze subreddit ontmoeten maagden elkaar om ontmaagd te worden

“Ik ben erg verlegen als ik met vrouwen praat, en online daten lijkt niet helemaal te werken,” schreef de 27-jarige Amerikaan Josh eind januari op Reddit. “Hulp of advies zou erg gewaardeerd worden.”

Hij verwachtte er niet veel van toen hij dit op r/VirginityExchange met de buitenwereld deelde, samen met een foto waarop hij lachend in de camera kijkt. Hij had nog nooit seks gehad. Als tiener vond hij daten al lastig en hoe ouder hij werd, hoe meer zijn maagdelijkheid op hem begon te drukken.

R/VirginityExchange is speciaal bedoeld voor volwassen maagden die seks willen hebben met andere maagden. Het werkt als een soort datingsite: leden geven informatie over zichzelf, en plaatsen eventueel ook een foto. Meestal zie je typische dingen als leeftijd, woonplaats en lengte, maar ook info over specifieke kwetsbaarheden.

“Toen ik klein was werd ik vaak gepest door meisjes, waardoor ik me ongemakkelijk ging gedragen tegenover vrouwen. Ik zou graag met iemand praten die down to earth is,” zegt een 26-jarige gebruiker uit Londen.

“Het is lastig om over dat soort psychologische schade heen te komen,” reageerde een ander. “Wat goed dat je dit deelt!”

Sommige gebruikers waarschuwen dat ze introvert zijn en het graag wat rustig aan willen doen. Anderen zeggen dat ze een beperking hebben, en ze het daardoor lastig vinden om met mensen af te spreken. De meeste gebruikers posten hun verhaal meerdere keren, omdat het niet zo makkelijk is om op te vallen tussen de rest.

Josh kreeg lieve reacties onder zijn post. “Je bent een heel aantrekkelijke gast! Veel geluk met je zoektocht!” schreef een iemand bijvoorbeeld. “Je bent heel schattig en ik weet zeker dat je met een beetje geduld de juiste vrouw zult vinden – op Hinge. Ga weg van Tinder!” schreef een ander.

Na een week kreeg Josh een berichtje van een meisje dat ook in Texas woonde, net als hijzelf. “Ze zei dat ze me wel interessant vond en erg dichtbij woonde,” zegt hij tegen VICE. “We gingen vrij snel over op Snapchat om elkaar een beetje te leren kennen. We konden het goed met elkaar vinden en toen we op een dag allebei vrij waren reed ik naar haar toe.”

Uiteindelijk hadden ze seks, vertelt hij. “Ik was de hele tijd heel zenuwachtig. En totdat ik haar in het echt zag was ik ook best sceptisch. Nu voel ik me veel gelukkiger – alsof er een last van mijn schouders is gevallen.”

r/VirginityExchange heeft 39.000 leden en is opgericht in 2015. “Het was bedoeld voor mensen die zich niet geliefd of gewild voelen vanwege hun gebrek aan seksuele ervaring,” vertelt een van de twee beheerders, u/ribbitribbitrabbit. “Ik wilde eraan bijdragen om het stigma en de schaamte rondom maagdelijkheid te laten verdwijnen.”

Op Reddit kun je vrij makkelijk expliciete afbeeldingen posten: er zijn dan ook honderden subreddits vol amateurporno, pagina’s voor hook-ups en dickpics. Maar deze subreddit wil niet als pagina voor hook-ups bekendstaan.

“r/VirginityExchange is niet bedoeld als een schunnige plek, want seksualiteit is normaal en gezond,” zegt u/ribbitribbitrabbit. “Als we over seks en persoonlijke ervaringen praten, moeten we dat doen met respect voor anderen en onszelf.”

Er zijn duidelijke regels over wat gebruikers wel en niet mogen delen: “Geen posts voor hook-ups of betaalde diensten.” Er is ook leesmateriaal te vinden voor nieuwkomers, zoals artikelen over hoe het is om je maagdelijkheid te verliezen, en tips om de grootste angst van het forum tegen te gaan: catfishen.

De pagina was oorspronkelijk bedoeld voor mensen die hun maagdelijkheid kwijt willen raken met andere maagden, maar er komen de laatste tijd steeds meer vrouwen op de pagina die wel degelijk seksuele ervaring hebben. “Soms doen mensen ook alsof ze een vrouw zijn,” zegt Josh. “Dan zijn ze uiteindelijk op geld uit. Niet dat ze zich voor seks willen laten betalen – ze zeggen eerder iets van: “Ik heb honderd euro nodig voor mijn benzine. Voor ieder bericht dat echt is, zijn er zeker tien die dat niet zijn.”

Hoe oud iedereen precies is is niet helemaal duidelijk. Je moet een ‘oudere maagd’ zijn om lid te worden, waar de beheerders onder verstaan dat je minstens dertig jaar bent – al zijn er zeker ook veel twintigers op de pagina. De meeste actieve gebruikers lijken mannen te zijn, al zijn vrouwen zeker niet onzichtbaar. Omdat niemand precies weet wat de man-vrouwverhouding is, en er een angst heerst dat het eigenlijk vooral een mannenclubje is, worden er geregeld vragenlijsten en polls gedeeld om daar een wat beter beeld van te krijgen.

Voor de moderators is het een voltijdbaan om deze Reddit te runnen. “Er zijn ontzettend veel mensen die lid willen worden en ze posten heel vaak, maar we willen dat het vooral een community blijft,” zegt u/cittra, de andere beheerder. Maar gelukkig is er Discord, dat als privékanaal dient en waar nu 273 leden naar zijn overgestapt. Hier zijn de gesprekken minder gefilterd: er wordt gepraat over dating-apps, maar ook over 4Chan. Sommige gebruikers lijken vooral hun geilheid in de leegte te spuien, al worden ze er vaak op geattendeerd dat “dorstige posts” niet helemaal de bedoeling zijn.

Toen ik zelf op dit kanaal zat, vroeg een gebruiker of ik weleens onderzoek heb gedaan naar dating-apps. “Ik vind het niet leuk om te zeggen, maar uit statistische gegevens blijkt dat 80 procent van de vrouwen achter de ‘top 20 procent’ van de mannen aan zit, terwijl de overige 80 procent van de mannen achter de ‘onderste 20 procent’ van de vrouwen aangaat.”

Ik was benieuwd wat hij precies onder ‘top’ verstaat en vroeg hem waar ik deze gegevens kan vinden, maar dat wist hij niet zo goed. “Ik geloof dat apps als Tinder dit soort gegevens op hun websites hebben gepubliceerd.” Even factchecken leerde dat Tinder noch Hinge dit soort informatie op zijn site heeft staan – de enige plek waar je erover leest is Reddit zelf.

Er wordt op dit soort incel-fora sowieso vrij veel waarde gehecht aan dit soort niet-geverifieerde “kwantitatieve” gegevens. Deze groepen bestaan vaak uit introverte mannen die troost vinden in statistieken, in plaats van in de wat genuanceerdere verklaringen voor hun seksloosheid. Maar dat is volgens de beheerders niet eens de grootste bedreiging voor de pagina – dat zijn trolls en catfishes.

Ondanks deze zorgen blijven de gebruikers vrolijk doorgaan met hun zoektocht. Al hebben ze daar vaak wel wat geduld bij nodig. “Ik was een jaar bezig met posten,” zegt de 23-jarige Sam* bijvoorbeeld. Hij is altijd verlegen geweest, en durfde nooit om te gaan met meisjes. “Ik deed het niet eens online. Ik heb heus wel dating-apps geprobeerd en zo, maar niks werkte.”

Sam kwam voor het eerst op de subreddit toen hij 21 was. “En toen ik 22 werd probeerde ik het nog een keer, en leerde ik iemand kennen. We spraken net op tijd af, vlak voordat de pandemie uitbrak. Het was een geweldige ervaring, waar ik veel van geleerd heb en erg gelukkig van werd.” Ze spraken af in een hotel in Canada, waar ze meteen vier nachten hadden geboekt.

Ze waren ongeveer even oud, maar zij had veel meer ervaring dan hij, wat Sam eigenlijk wel fijn vond. Maar de romantiek doofde uit. “Nadat we weer naar huis gingen stuurden we nog weleens berichtjes, maar we zijn niet meer aan het daten.”

Sam voelt zich desalniettemin bevrijd. “Ik ben erg blij dat dit soort subreddits bestaan. Elke andere subreddit waar het wat minder subtiel aan toe was gegaan, was waarschijnlijk niet zo’n succes geweest voor mij. Seksgerelateerde onderwerpen worden vaak vermeden, omdat het als ongepast of ongemakkelijk wordt gezien. Maar omdat dit precies is waar deze subreddit over gaat, hoef je het er ook niet eens meer over te hebben – we weten allemaal waarvoor we hier zijn.”

Niet alles gaat even soepel op zulke openbare plekken, maar mensen durven zich kwetsbaar op te stellen op r/VirginityExchange. Josh kreeg er bijvoorbeeld veel zelfvertrouwen van. “Ik ben blij dat deze sub bestaat, want het heeft me niet alleen succes opgeleverd, maar de mensen die op posts reageren zijn ook heel fijn en opbeurend. Zelfs als je met niemand afspreekt is er altijd wel iemand die een leuk berichtje stuurt, wat erg goed is voor je zelfvertrouwen.”

*Naam is aangepast.

