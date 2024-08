We vroegen mannen die hun motor loeihard opvoeren: waarom?

Mannen die de motor van hun auto opvoeren om ’m zo hard mogelijk te laten klinken, worden niet bepaald door iedereen gewaardeerd. Toen ik op Reddit op zoek ging naar dit soort personen om ze te interviewen, zei een gebruiker: “Misschien zou je r/micropenis eens moeten proberen.”

Je motor harder laten brullen – door bijvoorbeeld de uitlaatdemper te vervangen of een geluidsversterkende uitlaatpijp toe te voegen – wordt in bepaalde kringen gezien als manier om je mannelijkheid te bewijzen. Dat roept vaak een tegenreactie op: de obsessie met auto’s is een teken van onzekerheid, en bewijst vooral dat je een aso bent. Maar hoe zit het echt? Waardoor worden mannen gedreven om hun wagen zo op te voeren?

Sam heeft aan aardig wat auto’s gesleuteld, waaronder zijn huidige wagen. “Voor autoliefhebbers maakt het geluid van de motor een belangrijk deel uit van de ervaring en het rijplezier,” zegt hij. “Het is een belangrijke reden dat ik zoveel auto’s heb gekocht, zoals mijn vorige, een V8 Audi S5. De motor van dit model heeft een heel goed geluid – een diep en krachtig gerommel, dat heel lekker is om te maken, naast de snelheid en kracht die erin zit.”

De vorige eigenaar had de uitlaat aangepast om de auto luider te maken. Dat vond Sam fantastisch: vooral wanneer hij door een tunnel rijdt geeft het hem veel voldoening, zegt hij. Maar het gaat hem niet alleen om het volume. “Ik wil zowel het geluid als de prestaties van mijn auto verbeteren,” legt hij uit.

“Als je binnen de bebouwde kom rijdt en het geluid van je uitlaat echoot langs de gebouwen, is dat wel echt heel chill”

Sam begrijpt dat mensen met een luide motor niet altijd even geliefd zijn, maar wil wel benadrukken dat ze niet allemaal hetzelfde zijn. “Zelf kan ik me ook enorm ergeren aan die klootzakken die om elf uur ’s avonds met enorm veel kabaal in mijn straat komen rijden,” zegt hij. “Als ik om zo’n tijdstip langs huizen rijd, doe ik dat heus niet op volle toeren en probeer ik zo min mogelijk geluid te maken. Lawaai maken doe ik liever op een open weg.”

“Dat gezegd hebbende: als je binnen de bebouwde kom rijdt en het geluid van je uitlaat echoot langs de gebouwen, is dat wel echt heel chill.”

Ook Rideout – wat uiteraard niet zijn echte naam is – is zich ervan bewust dat mensen die hun motor opvoeren vaak als asociaal worden gezien. “Als je weleens een buurman hebt gehad met een opgevoerde auto, dan snap je dat het vreselijk kan zijn om zoiets in je buurt te hebben,” zegt hij. “Toen ik bij mijn oude auto, een Volkswagen Passat, wat onderdelen uit de uitlaat had gehaald, kon ik ’m daarna onmogelijk weer stiller krijgen. Toen ik om half zes ’s ochtends naar mijn werk wilde gaan maakte ik dus superveel lawaai. Best begrijpelijk dat mijn buren kwaad werden.”

TWEE MANNEN BEKIJKEN EEN SUBARU IMPREZA WRX BIJ EEN EVENEMENT VOOR OPGEVOERDE AUTO’S. FOTO: RADHARC IMAGES / ALAMY STOCK PHOTO

Dag Balkmar is universitair docent genderstudies aan de Universiteit van Örebro in Zweden, en schreef een proefschrift over het tunen van auto’s. Voor zijn onderzoek bracht hij veel tijd door met groepen jonge mannen (en ook wat vrouwen) in de scene. “Het werd heel populair nadat er films uitkwamen als The Fast and the Furious,” zegt Dag.

Een verklaring die je vaak hoort over het opvoeren van motoren, is dat het een uiting van mannelijkheid zou zijn. Maar hoe terecht is dat? “Deze mensen willen een unieke auto, en door hun auto uniek te maken worden ze dat zelf ook een beetje,” zegt Dag. “Het gaat erom dat je boven de rest uitsteekt, en tegelijkertijd je eigen vakmanschap ontwikkelt.”

Het geluid maakt ook deel uit van die aantrekkingskracht. Als je ooit zo’n scheurijzer langs hebt horen rijden, weet je mensen in ieder geval omkijken. Is dat een soort mannelijke manier om ruimte te claimen? “Door met veel geluid langs te rijden, laat je zien dat je er bent,” zegt Dag. “Alsof je inderdaad ruimte in wil nemen, wat zeker iets typisch mannelijks is.”

“Het gaat ook om de associaties die het oproept met risico’s, snelheid en competitie,” gaat hij verder. “Wat dat betreft houdt het meer verband met mannelijkheid dan welk ander ding dan ook. Er is ook een verschil tussen uiterlijk vertoon en prestatie. Het is best makkelijk om je auto eruit te laten zien – en misschien te laten klinken – als een racewagen, maar dat betekent nog niet dat je er ook goed mee kunt racen. Als het je allebei lukt, laat je daarmee zien dat je over vaardigheden bezit en is dat goed voor je status – in ieder geval bij de mensen die ik heb gesproken.”

Puur voor de stoerheid je motoren opvoeren, wordt binnen de scene vooral gezien als iets kinderachtigs of asociaals. Net als Sam en Rideout, wilden veel mensen die Dag heeft gesproken er graag op een verantwoordelijke manier mee omgaan. “De groep die ik bestudeerde was een beetje de ‘elite’ van de scene,” zegt hij. “Ze wilden de reputatie ervan opvijzelen. Ze waren erop gebrand om het juiste te doen: niet te snel rijden, asociaal zijn of onnodig hun motor laten draaien.”

OK, dus je auto opvoeren heeft met een stukje mannelijkheid te maken. Dat wil niet zeggen dat vrouwen zich er niet ook mee bezig houden. Soms spelen ze juist wat met hun vrouwelijkheid, vertelt Dag, door hun auto’s op een stereotiepe manier aan te passen (bijvoorbeeld door het helemaal roze te verven). “Maar deze vrouwen zijn er over het algemeen op precies dezelfde manier mee bezig als de mannen.” Dat gaat dus ook op voor het opvoeren van motoren.

Er wordt vaak al snel neergekeken op mannen die met een harder geluid willen rijden, maar misschien moeten we er niet zo snel over oordelen. Het kan zijn dat ze iets moeten compenseren, maar ook dat ze simpelweg van hun auto houden en er lekker aan willen sleutelen. En in dat geval kun je ook zeggen dat iedereen gewoon lekker moet doen waar ie zin in heeft.

