Geef Melvin Platje maar een Nokia 3310, buskruit en een onzichtbaarheidsmantel

Over sporters wordt vaak gezegd dat ze altijd dezelfde saaie antwoorden geven. Maar misschien komt dat wel door de vragen die ze gesteld krijgen. In de serie ‘De VICE Sports Q&A’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante sporters. In deze aflevering spreken we Melvin Platje, die zijn wedstrijden bij Bali United in Indonesië speelt.

VICE Sports: Als je de VAR mocht gebruiken om een moment uit je leven terug te draaien, wat zou dat dan zijn?

Melvin Platje: In mijn tijd in Azerbeidzjan speelde ik een keer met Neftçi Bakoe tegen Skënderbeu Korçë uit Albanië, in de voorronde van de Champions League. Thuis hadden we 0-0 gespeeld en uit moesten we dus minimaal met 1-0 winnen. In de 88ste minuut was er nog niet gescoord en miste ik een kopbal voor open doel. Uiteindelijk werden we in de verlenging uitgeschakeld. Bij winst zouden we een premie van 21.000 dollar netto krijgen, dus dat zou ik wel graag terug willen draaien. Al zou ik waarschijnlijk ook moeten huilen bij het zien van die beelden.

Wat is domste dat je ooit heb gekocht met het geld van je sportcarrière?

Toen ik in Azerbeidzjan voetbalde, ging ik een keer voor twee weken op vakantie naar Nederland. Ik kocht een Audi A5 voor een lekker bedrag en twee weken later verkocht ik hem weer voor drieduizend euro minder. Dat was het domste wat ik überhaupt ooit gedaan heb.

Al jouw jeugdvrienden zullen vast stiekem een beetje jaloers zijn op jouw leven. Maar op welke jeugdvriend ben jij zelf jaloers?

Jaloers zou ik het niet willen noemen, want ik gun mijn vrienden alles. Voor mijn part verdienen ze acht keer zoveel als ik, dat maakt me geen reet uit. Maar ik heb een jeugdvriend die bungalows koopt en ze vervolgens weer verhuurt. Dat lijkt me na mijn carrière ook wel mooi, iets in het vastgoed beginnen. Daar moet je wel knaken voor hebben natuurlijk. Verder zou ik echt met niemand willen ruilen: ik heb de mooiste baan die je kunt hebben.

Stel, je hebt een tijdmachine. Naar welke periode reis je en wat ga je daar doen?

Ik zou naar de toekomst gaan, naar de tijd dat al mijn jongens getrouwd zijn en ik thuis ben overgebleven met mijn vrouwtje, en we lekker elke dag kunnen uitslapen. Terug in de tijd gaan lijkt me ook wel lachen. Dan zou ik naar mijn jeugd gaan, toen ik een jaar of twaalf was. Dat was de leukste tijd van mijn leven: geen telefoons, geen iPads, maar lekker buiten voetballen en buskruiten. Mijn eigen kleintjes zitten nu al te janken als ze niet op de iPad mogen. Doe mij maar weer die Nokia 3310: alleen bellen, meer niet.

Waar gaat jouw bloed echt van koken?

Gierige mensen. Dus bijvoorbeeld als ik uitga en de hele tijd drankjes haal, en iemand anders het zogenaamd niet doorheeft wanneer het zijn beurt is. En laatst zat ik in het vliegtuig met een kleine van mij, die even tien minuutjes moest huilen omdat hij ziek was. Op een gegeven moment zei een Duitser dat-ie zijn mond moest houden, en toen ging ik helemaal los op die gozer. “Je moet zelf je bek houden, anders ga je maar ergens anders zitten,” zei ik. Een man van vijftig die je zoon uitscheldt, dan word ik leip. Die man heeft vroeger zelf ook gejankt. Bij mezelf is dat wel vrij lang geleden, ik denk dat ik twintig jaar niet meer gehuild heb.

Over Duitsers gesproken: toen ik bij Hansa Rostock voetbalde, verloren we een keer met 3-0 en begon een teamgenoot flink te schelden in de kleedkamer. Scheisse dit, scheisse dat. Hij had zelf ook geen pepernoot geraakt, dus ik zei: “Shut the fuck up, you schweinhund. You don’t touch one ball good and you are screaming to everybody.” Toen was iedereen wel even stil.

Wat zou je doen als je een dag de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter zou mogen dragen?

Ik zou lekker met een vriend naar het casino gaan. Dan laat ik hem steeds al zijn geld op een nummer bij de roulettetafel gooien, en duw ik het balletje elke keer op het goede nummertje. Mooi man. Dat zou ik wel een dag willen doen, en dan met een volle portemonnee naar huis.

Wat is het domste dat je ooit hebt meegemaakt op het gebied van voetbalhumor?

Bij FC Volendam hadden we een keer stiekem de auto van Stanley Menzo verstopt, onze trainer. Hij zocht overal, maar kon hem echt nergens vinden. Best begrijpelijk ook, want we hadden ‘m in het doel op het trainingsveld geparkeerd. Op Bali lopen ze nog wel wat achter op dit gebied. Misschien ga ik binnenkort wel wat grapjes uithalen, maar ik kan me voorstellen dat ze dan denken: wat doet die malloot nou weer? Ik denk dat ik het beter eerst stiekem kan doen, dan kan ik altijd nog ontkennen dat ik het was.

Welke leraar heeft jou getekend voor het leven?

Al mijn leraren waren oelewappers, dus eigenlijk geen een. Als ik de klas uit werd gestuurd, gooide ik gewoon mijn boeken neer en liep ik naar huis. Ze zochten het maar uit. Dan ging ik op het pleintje voetballen met de rest van de buurt, die ook vaak allemaal naar huis waren gestuurd. Als straf werd ik door mijn ouders vaak naar mijn zoldertje gestuurd, maar via de daken van andere huizen klom ik dan weer gewoon naar buiten.

Er zijn wel twee trainers die mij op een positieve manier hebben getekend. Maurice Steijn bij VVV en vooral Mike Snoei bij Telstar vond ik tof, die konden goed omgaan met mijn karakter. Als ik wat doms deed, zei Snoei het altijd gewoon recht in mijn gezicht. Ik hou ervan als een trainer zegt: “Platje, lul, wat ben je allemaal aan het doen?” Daar heb je uiteindelijk veel meer aan.

Wat is het grootste object dat je ooit hebt gesloopt?

Laatst ben ging ik op de bank zitten, maar had ik niet door dat mijn MacBook Air onder een van de kussens lag. Het hele beeldscherm was naar de klote, meteen weggetyft dat ding.

Als je iemand wil versieren met een dinertje, wat maak je dan klaar?

De enige die ik versier is mijn vrouw. Ik ga dan lekker in de keuken staan en maak een salade, met een zalmpje en aardappeltjes. Een lekker wijntje inschenken. Ik zit dan weer een maand goed, waardoor ik meer met mijn vrienden kan chillen. Geintje natuurlijk. Ik ben totaal niet van de romantiek verder, maar een of twee keer per jaar gooi ik graag mijn specialiteit in de strijd.

Vind je het een eng idee dat je een steeds ouder lichaam krijgt?

Ik heb daar denk ik niet zoveel moeite mee. Ik ben nu dertig en voel me fitter dan ooit. En als ik eenmaal een ouwe lul ben, vind ik het ook lekker om gewoon een beetje Champions League te kijken met mijn zoons. Al denk ik dat ik na mijn carrière wel goed op mijn lichaam blijf passen. Als ik zo’n slome duikelaar word, zit ik waarschijnlijk ook niet lekker in mijn vel. Ik wil nog wel bij de amateurs blijven voetballen, als een club er tenminste een paar knaakjes voor neerlegt. Ik ga natuurlijk niet zomaar ergens voor een appel en een ei voetballen, dan kan ik net zo goed meteen naar een bierteam.

Stel, de apocalyps breekt uit. Bij welke collega ga je schuilen?

Sowieso bij Aaron Meijers, de linksback van ADO Den Haag. Die heeft een dikke villa in Hoofddorp met 28 kamers, dus daar kunnen we met zijn vijven wel een tijdje komen wonen. Het huis van Aaron blijft denk ik als enige staan, dat is zo groot en niet kapot te krijgen. Maar als jij niet over de apocalyps was begonnen, had ik er nooit van gehoord. Dan gaan we allemaal de pijp uit, toch? Niks aan te doen. Als de wereld vergaat, dan vergaat-ie gap.