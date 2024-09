Hé, hoe zit dat nou eigenlijk met het microdoseren van LSD?

Al sinds de jaren veertig wordt er door wetenschappers onderzocht hoe LSD kan worden gebruikt als medicijn tegen ziektes variërend van depressie en hoofdpijn tot alcoholisme. Meestal werden er tijdens dit soort onderzoeken hoge dosissen toegebracht in een gecontroleerde omgeving.

Maar gedurende de afgelopen vijf jaar heeft psycholoog Dr. James Fadiman, schrijver van het boek The Psychedelic Explorer’s Guide, verhalen verzameld van mensen die microdoseringen namen. Met andere woorden: mensen die kleine hoeveelheden van de drug namen gedurende een maand, met therapeutische in plaats van hallucinogene resultaten.

Ik belde Dr. Fadiman eens op om het over hele kleine hoeveelheden LSD te hebben.

THUMP: Om te beginnen: wat is een microdosis precies?

Dr. James Fadiman: Een extreem lage dosis psychedelica, van een tiende tot een twintigste van een recreatieve dosis. Zo weinig dat je er niet van gaat trippen.

Oké, dus dat is veilig?

Als je psychedelica gaat gebruiken, is dit waarschijnlijk de veiligste manier. Wat we vonden uit vijf jaar onderzoek en honderden verslagen van mensen is dat je soms last van je maag kan krijgen. Soms worden mensen ook nerveus, maar dat houdt vlug op want het effect verdwijnt vrij snel weer.

Beeld door Elizabeth Renstrom

Waarom zou je dat eigenlijk doen, zo’n kleine dosis nemen? Heeft het voordelen?

Nou, mensen vertelden dat ze meer gefocust waren, aandachtiger, en creatiever. Het kan mensen met mentale problemen helpen. Mensen met chronische aandoeningen rapporteerden geen verbetering in hun situatie, maar vertelden wel dat ze zich iets beter voelden en beter om konden gaan met hun ziekte.

Stel dat ik weleens psychedelica gebruik tijdens het uitgaan, kan ik in plaats daarvan ook een microdosis gebruiken?

Het is misschien handig in de zin dat je je geen zorgen hoeft te maken over een kater. Maar als je naar een club gaat en je wilt je bewustzijn veranderen, dan werkt dit niet. Het microdoseren wordt vooral gedaan door professionals, mensen die code schrijven. Of mensen die met vrienden gaan hiken. Als je drugs wil gebruiken in een club, zal een microdosis je teleurstellen. Al zal je ongetwijfeld een leuke tijd hebben.

Kan je er verslaafd aan raken?

Het is niet verslavend in de zin dat je afkickverschijnselen krijgt als je stopt, of dat je steeds meer nodig hebt. Het is iets waarvan mensen zeggen dat het hen helpt als ze het gebruiken, en dat ze prima functioneren zonder. Het is volgens mij veel minder verslavend dan koffie.



Is er iets bekend over de langetermijneffecten?

Dat is lastig om te zeggen, behalve dat mensen die het voor langere tijd gebruiken erg gezond lijken. Je zou kunnen zeggen dat het lijk op de juiste vitaminen innemen. Psychedelica zijn ongebruikelijk in de zin dat verschillende dosissen ook zeer verschillende effecten hebben, alsof je een ander radiostation opzet. Een microdosis, die het minste effect heeft, lijkt een helende werking te hebben zonder al het gedoe van hogere doseringen.