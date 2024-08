We vroegen mensen die nog steeds mp3-spelers gebruiken: waarom?

Mp3-spelers: weet je nog? Ze zijn een langvergeten overblijfsel uit het tijdperk van vóór de smartphone, toen de iPod nog het meest herkenbare Apple-product was en het draaien aan het wieltje van de Classic nog vreemd en nieuw aanvoelde.

Tegenwoordig is mode uit de vroege jaren nul weer helemaal hip en maken bedrade koptelefoons maken een comeback. Mp3-spelers hebben nog niet dezelfde cultstatus bereikt – er is tot op heden nog maar een kleine groep mensen die deze apparaten gebruiken.

Allerlei verschillende mensen hebben een mp3-speler: studenten die de regels voor elektronische apparaten in de klas proberen te omzeilen, audiofielen die op zoek zijn naar hoogstaande geluidskwaliteit en doelgerichte podcastluisteraars. Er zijn schijnbaar heel wat redenen waarom mensen nog steeds van mp3-spelers gebruikmaken, ondanks de alomtegenwoordige smartphone.

We vroegen mensen die nog steeds zweren bij mp3-spelers naar hun specifieke redenen achter deze nostalgische keuze.

Max, 19

Werknemer bij een gamebedrijf, Verenigd Koninkrijk

Als kind had ik geen mp3-speler. Ik heb het in die tijd gemist. Maar rond mijn zestiende begon ik veel retro dingen leuk te vinden – van retro computers tot retro spelcomputers tot retro muziek.

De aantrekkingskracht van mp3-spelers is de retro stijl. Ik ben bijvoorbeeld dol op de iPod Classic van de zesde generatie – een lomp groot ding met een wieltje – maar ook op de prijs. Ik heb ’m met name gekocht vanwege de prijs. Ik gebruikte eerst Spotify, maar dat was niet alleen heel duur en uiteindelijk onbetaalbaar voor iemand zonder baan zoals ik, ook ging mijn batterij snel leeg. Op een mp3-speler kun je elk .mp3-bestand afdraaien. Je hebt dus toegang tot alles, of het nu een officieel nummer is of een door een fan gemaakte mash-up die je van YouTube hebt geplukt, of audioboeken. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Adam, 45

Kok, Verenigde Staten

Adams mp3-spelers. Foto: Adam

Ik heb een smartphone, maar gebruik toch liever een apart apparaat voor muziek en podcasts. Daardoor kan ik de content die ik beluister zorgvuldiger samenstellen. Apps kunnen je overspoelen met onbeluisterde afleveringen van podcasts waar ik misschien helemaal niet naar wil luisteren.

Ik luister meestal drie tot zes uur per dag naar muziek of podcasts. Veel podcasts die ik leuk vind zijn aan de lange kant, dus meestal beluister ik maar twee of drie op een dag. De podcasts die me die dag interesseren kan ik gewoon downloaden als .mp3-bestandjes.

Linda, 38

Kunstenaar, Verenigde Staten

Linda’s mp3-speler-collectie. Foto: Linda

Ik heb in het verleden verschillende iPods gehad, waaronder de Classic, en een paar Nano’s. Ik was helemaal weg van mijn Nano van de zesde generatie – het ontwerp was gewoon zo ontzettend cool. Op dit moment gebruik ik echter de iPod touch en de FiiO M7, de rest is alleen voor noodgevallen.

Mijn huidige werkgever vindt het goed als we naar muziek luisteren met een koptelefoon op. Telefoons (en alles met een camera) zijn verboden op de werkvloer, dus het was belangrijk voor me om een apparaat te hebben dat geen iPod of telefoon is. Thuis gebruik ik graag een mp3-speler omdat mijn muziek dan niet wordt onderbroken door meldingen of belletjes. Bovendien is het handig tijdens het sporten, omdat ik geen data op mijn telefoon meer hoef te gebruiken om te streamen. En mijn muziekcollectie neemt niet langer mijn telefoonopslag in beslag.

Ik loop veel liever het risico dat mijn mp3-speler kapotgaat dan mijn telefoon. Voor mij is de mp3-speler dus vooral van praktisch belang. Ik ben oud genoeg dat een mp3-speler niet echt nostalgisch is voor me, maar veel van de digitale audiospelers houden wel rekening met esthetiek, wat ik erg waardeer. Mijn FiiO M7 heeft een metalen behuizing die niet te veel weegt en mooi gedefinieerde knoppen aan de zijkant om nummers over te slaan of te pauzeren. En mijn persoonlijke favoriet: een wieltje dat het volume regelt. Het is echt fijn om een tastbare ervaring te hebben nu alles steeds meer via touchscreens gaat.

Prashanth, 42

Software-ingenieur, Verenigde Staten

Prashanths oude iPod touch, met een touchscreen dat maar gedeeltelijk werkt. Foto: Prashanth

Ik ben een zelfbenoemde muzieksnob en een beetje een audiofiel. Ik luister het meeste naar filmmuziek, dus ik heb het liefst FLAC of AAC-bestanden, waarbij geen audiokwaliteit verloren gaat. De meeste digitale streamingdiensten maken gebruik van gecomprimeerde audio, dus ik heb altijd de voorkeur aan een mp3-speler gegeven, zodat ik mijn muziek altijd bij me heb, zelfs als ik geen bereik heb op mijn telefoon. Onlangs heb ik een proefabonnement van zes maanden op Apple Music genomen. Veel van hun muziek wordt wel aangeleverd in bestanden waarbij geen kwaliteit verloren gaat, en dat bevalt me. Maar liever heb ik mijn .mp3’tjes bij me, of ze nu op een iPod staan of op een usb-stick.

Ik denk dat er voor de meeste mensen die naar de ‘commerciële’, radiovriendelijke muziek van tegenwoordig luisteren geen belangrijke reden is om voor audiobestanden van goede kwaliteit te gaan. Maar als je van klassiek, orkestmuziek of jazz houdt, dan is het dit de juiste keuze.

Kyle, 26

Student, Verenigde Staten

Kyles mp3-spelers. Collage: VICE, foto’s: Kyle

Ik heb een smartphone, maar de voordelen van een mp3-speler zijn groter dan de nadelen van online muziekdiensten. Doordat ik student ben, heb ik weinig geld, dus het is handig om de muziek te kunnen gebruiken die ik al heb. Ik heb dan ook geen last van de vervelende advertenties die bij radio en gratis apps horen. De meeste docenten vinden het goed als je een mp3-speler bij je hebt, want je kunt er geen antwoorden op opzoeken, maar je kunt wel de colleges opnemen en later je aantekeningen bijwerken.

De eerste mp3-speler die ik ooit kreeg was een SanDisk Sansa Fuze, die ik als kind verschillende keren heb overgeschilderd en die het tot op de dag van vandaag nog steeds doet. De afgelopen jaren heb ik een aantal goedkope mp3-spelers uitgeprobeerd om te zien of ik de Sansa Fuze kon vervangen. Momenteel gebruik ik een MYMAHDI M230.

Suzanne, 69

Gepensioneerde, Canada

Ik zou de smartphone in mijn broekzak makkelijk kunnen gebruiken, maar dat doe ik niet om een paar redenen: Apple heeft de koptelefoonaansluiting weggehaald, ik breng veel tijd buiten door als natuurfotograaf en ik ben altijd bang om die dure AirPods te verliezen als ik door het bos aan het wandelen ben.

Ik ga vaak op reis in het buitenland. Meestal ging ik om de achttien maanden voor twee weken weg, vooral naar Londen, waar ik dan overal heen loop met mijn mp3-speler aan. Ik heb ook een iPhone, maar gebruik ’m voornamelijk voor de noodzakelijke dingen: informatie opzoeken, Google Maps en foto’s sturen naar mijn vrienden. Zelfs – of vooral – wanneer ik in een vreemde stad ben, wil ik mezelf onderdompelen in de cultuur door naar de lokale radio te luisteren.

Kort samengevat: als ik iets moet opzoeken, gebruik ik de iPhone, maar voor dagelijks vermaak en nieuws voor onderweg gebruik ik de radio van m’n mp3-speler.