Kan Twitter deze tweets ook nog even als nepnieuws aanmerken?

Desastreus nieuws voor populisten en roeptoeters met meer liefde voor aandacht dan voor de waarheid: sinds kort labelt Twitter tweets die mogelijk misleidend of onwaar zijn. Ze begonnen hiermee door de verspreiding van onbetrouwbaar nieuws over het coronavirus, maar dit beviel blijkbaar zo goed dat ook andere berichten voorzien worden van een linkje met meer (feitelijke) informatie over het onderwerp in kwestie.



Gisteravond was Donald Trump voor het eerst aan de beurt. Hij beweerde dat stemmen via de post absoluut zou leiden tot fraude en een gesjoemel met de uitslag. Dit baseert hij nergens op (sterker nog: hij stemt zelf regelmatig per post) en daarom biedt Twitter een linkje aan waar meerdere gedegen nieuwsberichten en feiten over dit onderwerp op een rijtje worden gezet. Natuurlijk werd oom Donald meteen kwaad. Hij beweert dat Twitter invloed uitoefent op de Amerikaanse verkiezingen van dit jaar en ook de vrijheid van meningsuiting de kop indrukt – een logische reactie van iemand die het medium te pas en te onpas gebruikt om ongenuanceerde berichten over zijn tachtig miljoen volgers heen te braken.

Videos by VICE

Hopelijk wordt deze nieuwe maatregel van Twitter wereldwijd uitgerold, want ook in Nederland hebben politici er een handje van om hun twitterberichten met misleidende informatie aan te kleden om zo op slinkse manier nepnieuws te verspreiden. God zij dank ligt het boomerschap er vaak zo dik bovenop dat het makkelijk te doorzien is.



Dit zijn onze favoriete nepnieuwsberichten van Nederlandse politici van de afgelopen jaren, waar zo’n label niet had misstaan. Opdat we nooit vergeten.

Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door vier marokkanen in een trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los van politiek correct gelul! Red dit land! — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 31, 2020

Deze tweet rammelt aan alle kanten. De twee hartsvriendinnen van Baudet worden anoniem opgevoerd, wat sowieso een oncontroleerbaar zwaktebod is. Ook blijft het onduidelijk hoe ‘ernstig’ deze vriendinnen worden ‘lastig gevallen’. Eet er iemand een patatje joppie in de vierzits naast ze? Blaast iemand de laatste 101Barz-sessie van Lijpe door de telefoonspeaker in een stiltecoupe? Worden er hardop vragen gesteld aan de vrouwen over hun vriendschap met Baudet? En hoe gaat een stem op Forum ervoor zorgen dat deze verschrikkelijke dingen niet meer gaan gebeuren? Een treinverbod voor iedereen die er op een foto mogelijk Marokkaans uit kan zien?

Het duurde niet lang voor de NS duidelijk maakte dat dit verhaal volledig uit een duim is gezogen, en dat het hier ging om een controle van vervoerbewijzen, door controleurs in burger die zich netjes konden legitimeren. Na een flinke lading kritiek publiceerde Baudet een statement op Facebook, waarin hij aangeeft dat hij “te snel en te stevig” had gereageerd. In dit bericht wordt voor de verandering nergens gerept over de afkomst van de controleurs, en van excuses is ook geen spoor te bekennen.

Man steekt 3 mensen neer op gezellig terras van De Drie Gezusters in Groningen.Wat u van de media niet mag weten:de verwarde man heeft een Noord Afrikaans uiterlijk (volgens betrouwbare bron) en heeft kennelijk een hekel aan bier; https://t.co/KHJodM3lkS — Marjolein Faber PVV (@pvvfaber) September 26, 2019

Afgelopen zomer werden er drie mensen neergestoken op een Gronings terras. De dader was een verwarde, witte man van dik in de zestig, maar als je een PVV-senator bent, komt zo’n tragische gebeurtenis je net even wat beter uit als-ie veroorzaakt wordt door een man met Noord-Afrikaans uiterlijk en een grondige hekel aan bier. Een vers getapt pilsje is iets wat niet afgepakt mag worden door de islamisering in Nederland. Laat dat nou net goed aansluiten bij het A4’tje dat het PVV-verkiezingsprogramma heet.

Twee van de drie slachtoffers spraken de tweets van Marjolein Faber in Dagblad van het Noorden al snel tegen; de dader was volgens hen helemaal niet getint. Deze, niet anonieme, getuigenverklaringen waren echter niet genoeg voor Faber om de tweet te verwijderen. Wel volgde na anderhalve week een reactie, waarin ze de tweet ‘onhandig’ noemt, maar blijkbaar ook weer niet zo onhandig dat de oorspronkelijke tweet aangepast hoefde te worden. De tweet klopt, namelijk. De tweet klopt! Dat is het enige wat ze erover wil zeggen.

D66 wil Amsterdam afsplitsen als de verkiezingsuitslag tegenvalt.



Pechtold demonstreert met Hamas-terroristen.



Is dit de volgende stap? pic.twitter.com/U07jHfQmyh — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 6, 2017

Het botert al jaren niet tussen Geert Wilders en Alexander Pechtold. Een mooi voorbeeld hiervan is dit fragment waarin Wilders de scheve schaats die Pechtold reed bekritiseert en daarmee Meppel de mythische status bezorgt die dit prachtige stadje verdient, maar een nog beter voorbeeld is bovenstaande tweet. Wat je ziet is een afbeelding van het hoofd van Alexander Pechtold, vakkundig geplaatst op het lichaam van een man die ontzettend graag wil dat de islam de hele wereld overneemt, en dat de sharia binnen niet afzienbare tijd wordt ingevoerd in Nederland. De reactie van zijn achterban op het pathetische ‘is dit de volgende stap?’ is te raden.

BREAK! @tunahankuzu en DENK-medewerkers zijn zojuist in Jeruzalem door Israëlische agenten en soldaten aangehouden. Nadere info volgt… pic.twitter.com/3sP82J50Sh — DENK (@DenkNL) May 17, 2019

Tunahan Kuzu, voormalig(?!) fractievoorzitter van Denk, heeft een broertje dood aan nepnieuws. Een van de eerste wapenfeiten na de oprichting van de partij was het publiceren van een filmpje waarin hij samen met Farid Azarkan, Selçuk Öztürk en voormalig lid Sylvana Simons het Nederlandse volk waarschuwt voor de gevaarlijke macht die media in Nederland hebben. De slogan ‘trap er niet in!’ die dit opleverde geldt blijkbaar voor iedereen, behalve voor de partij zelf.

Het filmpje dat geëmbed is in bovenstaande tweet, wekt de indruk dat Kuzu in Jeruzalem wordt opgepakt omdat hij daar rondloopt met een Palestijnse vlag, terwijl in werkelijkheid alleen zijn paspoort en telefoon een uurtje zijn afgepakt. Wel moest hij de vlag achterlaten bij de agenten, maar vergeleken met wat er echt gebeurt met Palestijnen die in de staat Israël opkomen voor mensenrechten is dit niet bepaald iets om om te toveren tot politiek statement.

Oh, Ard, de ongekroonde koning van het Nederlandse nepnieuws. Voor de mensen met een krakkemikkig geheugen: deze man, die naar eigen zeggen meerdere arme drommels kent die een onfortuinlijke dood stierven aan wiet of hasj, was ooit als minister van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor… onze veiligheid en justitie. Een leugentje om bestwil om deze veiligheid te garanderen – als je te weinig wortels eet word je blind, heb je ooit een konijn met een bril gezien? – is iets om te accepteren van een man in deze positie, maar moedwillig liegen over iets wat gewoon een soort van legaal is in Nederland, dat gaat wel ver.

Eervolle vermelding: Henk Krol.

Een lijstje met online fuck-ups is nooit compleet zonder Henk Krol, die tot twee keer toe een reeds overleden persoon (schrijver Joost Zwagerman en de Friese ondernemer Chris van den Berg) een fijne verjaardag wenste. Boze tongen beweren dat ‘een felicitatie van Henk Krol’ in de onderwereld codetaal is voor een liquidatie, dus kijk twee keer over je schouder op je volgende verjaardag.