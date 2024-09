Nostalgische foto’s die de liefde van hiphop voor sieraden laten zien

“Dingen groots aanpakken is hoe we het doen. It’s Black swag, African American to the bone,” schrijft Slick Rick in het voorwoord van Ice Cold. A Hip-Hop Jewelry History, muziekjournalist Vikki Tobak’s uitgebreide boek, gepubliceerd door Taschen, over de liefde van hiphop voor alles wat bling blingt.

“Als een kind van migranten dat opgroeide in Detroit hoorde ik hiphop tegej het eind van de jaren tachtig voor het eerst,” vertelt ze aan VICE. “Ik herinner me dat ik Public Enemy’s It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back hoorde op de middelbare school en opeens snapte ik de wereld.” Tobak is de auteur van Contact High: A Visual History Of Hip-Hop (2018) en de curator van een gelijknamige reizende tentoonstelling. Ze ging later aan de slag bij het magazine PAPER voordat ze zich in de muziekbusiness stortte, waar ze met een jonge Jay-Z en Mos Def werkte bij Payday Records.

“Je kon al zien dat Jay-Z voorbestemd was voor roem, zowel muzikaal als qua mode,” herinnert ze zich. “Dit was het begin van de jaren negentig, dus de wereld van hiphop-sieraden bestond uit patserig goud of juist het tegenovergestelde, denk aan de kralen en afrocentrische leren medaillons die De La Soul en Public Enemy droegen. Mos zat meer in dat kamp. Toen Jay en Diddy een tijdje later ook diamanten en platina begonnen te dragen, veranderde alles en de inzet werd groter.”

Ice Cold legt die stijlverandering vast, van de zware gouden kettingen uit de jaren tachtig tot de doordachte bling uit de jaren nul en daarna, inclusief de nu legendarische Murakami Jezus-ketting van Kanye West van Ben Baller. Baller is een Koreaans-Amerikaanse ontwerper die zichzelf ooit de “beste juwelier ter wereld” noemde.

“Wat ik echt interessant en verrassend vond, is de gedeelde mentaliteit van hiphop en de juweliers die met hiphopartiesten werken. De meeste juweliers zijn immigranten of kinderen van immigranten, dus zij begrijpen de taal van strijd, tegenslag overwinnen en ambitie,” zegt Tobak. “Het idee van het opbouwen van welvaart, een erfenis achterlaten, een gemeenschap creëren, zijn allemaal zaken die hiphop en de migrantencultuur met elkaar in gemeen hebben.”

“De mensen achter de juwelen — Ben Baller, Johnny Dang, Jacob de Juwelier, Tito, Eliantte, Greg Yuna; allemaal bekende namen — zijn ook voornamelijk immigranten of de kinderen van immigranten. Ik hou van dit onderdeel van het verhaal omdat het vragen oproept over de Amerikaanse Droom en voor wie die is bedoeld.

Bekijk hieronder foto’s uit Ice Cold. A Hip-Hop Jewelry History, waarin het gelaagde en glorieuze verband tussen stijl en muziek wordt gedocumenteerd.

Run-DMC: Ricky Powell, Parijs, 1987.

Rakim draagt een Maria-hanger aan een gelaagde golden rope, en Eric B. draagt een ankerhanger en een hanger met adelaarmotief. Hij draagtt daarnaast een horloge met een goudklomp, en meerdere ringen met goudklompen, inclusief een pinkring met een Mercedes-Benz-logo en een viervingerring met zijn volledige naam — Louis Eric Barrier — in klassiek schrift. David Corio, 1987.

De ‘Rude Boy’-stijl uit Brooklyn, op deze foto specifiek East Flatbush, was zeer invloedrijk en stond bekend als uniek, met invloeden ontleend aan Caribische stijl en flair. Hier zien we een enkele gouden voortand, een hanger van Nefertiti, golden ropes en meerdere gouden ringen. Jamel Shabazz, East Flatbush, Brooklyn, New York, 1982.

Scott La Rock: gouden ring met een kroon, horloge met goudklomp, ketting met naamplaatje, ring met het logo van Mercedes-Benz. Janette Beckman, New York, 1987.

Famous Eddie’s Gold Teeth. Eddie Plein, een migrant uit Suriname die in Brooklyn woonde, tilde gouden tanden naar een hoger niveau. Plein vestigde zich in de jaren tachtig in het mega-winkelcentrum op 165th straat in Jamaica, Queens en hij verhuisde uiteindelijk naar Atlanta, waar hij behoorlijke invloed had op de cultuur van grills in de zuidelijke staten van de VS. Bryce Duffy, Atlanta, 2002.

Notorious B.I.G., AKA Biggie Smalls. Met zijn Jezusketting, gemaakt door Tito Caicedo van Manny’s New York, begon Biggie een trend in hiphop die nu niet meer weg te denken is. Michael Lavine, Queens, New York, 1997.

Roxanne Shante’s gouden deurklopper-oorbellen en een ‘Shante’-naamplaatje als haarversiering. David Corio, 1989.

De cover van Ice Cold. A Hip-Hop Jewelry History. Foto: Taschen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.



