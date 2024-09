De kunst van het organiseren van feesten

In 2009 werd een groot feestexperiment uitgevoerd in de studio van kunstenaar Ryan McGinness in het New Yorkse Chinatown. De vraag was of een kunstenaar in staat zou zijn om samen met zijn vrienden vijftig feestjes met een goed thema te kunnen organiseren in één jaar. “Het jaar was vermoeiend,” vertelt McGinness aan The Creators Project. “Na het tweede feestje gooide ik bijna de handdoek in de ring. En toen we halverwege waren, ben ik ook bijna gestopt.” Maar dat deed hij dus niet, en nu brengen de kunstenaar en Standard Press het boek 50 Parties uit, dat vijfhonderd pagina’s bevat waarop vastgelegd is wat hij leerde door vijftig vrijdagavonden toe te wijden aan het bestuderen van de kunst van het feesten.

McGinness gebruikte zijn opleiding als grafisch ontwerper om uitnodigingen te maken die boordevol speciale instructies stonden. Hij stuurde ze elke week naar een nauwkeurig gekozen lijst van mogelijke feestvierders. Een voorbeeld van zijn creativiteit zien we bij de tekst bij de uitnodiging voor het tweede feestje, dat de naam ‘Shoot the Freak’ kreeg: “Paintball in de studio. Kom om te schieten of om je als freak te gedragen. Draag niks waar je geen verf op wilt, draag juist iets waar je heel graag verf op wil, zoals een volledig wit T-shirt.” Afhankelijk van het thema van de week waren de bezoekers van de feestjes van McGinness verkleed voor een poolparty, modebal of autopsie, of droegen ze voetbaltruitjes of enkel bodypaint. Elke avond werd minutieus gefotografeerd en je kunt nu proeven hoe de feestjes eraan toegingen op de officiële website van het project.

De bacchanalen, die georganiseerd werden zonder hulp van sponsors, waren zowel een podium voor experimentele voorstellingen, als voor het ontmoeten van aantrekkelijke, interessante mensen. McGinness vroeg telkens aan de gasten om zich te kleden als wat ze niet waren, van dokters tot vampiers of hillbillies, en dat resulteerde in wild gedrag. “Er viel eens iemand van de trap en die kreeg daardoor een diepe wond in zijn hoofd. Hij werd ogenblikkelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht om hechtingen te krijgen,” vertelt McGinness. Hij voegt er nog aan toe: “En er werd vaak geneukt op de biechtstoel.”

McGinness heeft zich de laatste zeven jaar beziggehouden het boek 50 Parties samen te stellen. Hij staat bekend als een perfectionist en zijn schilderijen – en de achttien andere boeken die hij heeft uitgebracht – zijn het product van eindeloos opnieuw proberen. Het verbaast dan ook niet dat hij lang heeft nagedacht over de essentie van feesten, hoe je ze organiseert en hoe erover te vertellen als ze eenmaal gebeurd zijn. Zijn antwoord voor de belangrijke vraag, “Wat is het geheim om een ideaal feestje te organiseren?” is simpel en elegant. “Je moet het belang van je gasten boven dat van jezelf plaatsen.” McGinness lijkt deze mantra permanent te gaan gebruiken, wat we kunnen zien aan zijn volgende stap in het 50 Parties-experiment. “We zijn momenteel een aantal investeerders aan het vergaren en met het idee aan het spelen om een club te openen.”

