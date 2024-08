Porties: 4

Voorbereiding: 20 minuten

Totaal: 1 uur en 20 minuten

Benodigdheden

voor de okonomiyaki-bloem:

300 gram tarwebloem (broodmeel werkt ook goed)

65 gram zoete-aardappelzetmeel

40 gram bakpoeder

8 gram aonori (zeewierpoeder, verkrijgbaar bij de grotere supermarkt en de toko)

5 gram guargom (bijvoorbeeld hier te koop)

voor de krokante tempura:

140 gram patentbloem

130 gram maizena

1 flesje (330 ml) bier

olie, om in te frituren

voor het beslag:

260 gram okonomiyaki-bloem

375 ml water

4 grote eieren

5 gram zout

270 gram groene kool, gesneden

om te serveren:

120 gram spek, in hele dunne plakken

4-6 grote eieren (voor op de pannenkoek)

135 ml okonomiyaki-saus

60 ml Japanse mayonaise (Kewpie, te koop bij de toko)

10 gram verse koriander, fijngesneden

20 gram lente-uitjes, in dunne ringen

tempura

Bereidingswijze

1. Voor de okonomiyaki-bloem: Roer de tarwebloem, het zoete-aardappelzetmeel, bakpoeder, de aonori en guargom door elkaar in een grote kom.

2. Maak de knapperige tempura: meng de patentbloem, maizena en bier in een middelgrote kom. Verwarm ongeveer 2 centimeter olie in een grote pan en bevestig een frituurthermometer aan de zijkant. Verhit de olie tot 190 °C. Druppel het beslag in de olie en bak ongeveer 1 minuut, totdat het beslag goudbruin is. Haal uit de pan met een schuimspaan en leg op een met keukenpapier beklede bakplaat. Laat afkoelen.

3. Maak het beslag: Roer de okonomiyaki-bloem, water, eieren en zout in een grote kom door elkaar en vouw de groene kool erdoorheen.

4. Verwarm een koekenpan met anti-aanbaklaag op middelhoog vuur en doe hier een kleine beetje olie in. Schep 100 ml van het okonomiyaki-beslag in het midden van de koekenpan. Leg 3 plakken spek op de ongebakken kant van de pannenkoek. Bak deze 4 tot 5 minuten totdat de bodem goudbruin en knapperig is. Bak nu de andere kant van de pannenkoek met het spek. Bak zo’n 6 tot 8 minuten, totdat het spek knapperig is en het midden van de pannenkoek gaar is. Haal uit de pan en herhaal met het overgebleven beslag en buikspek totdat je vier pannenkoeken hebt.

5. Om de okonomiyaki af te maken: Verhit wat olie in een koekenpan en bak de eieren zoals jij ze lekker vindt. Wij geven de voorkeur aan een zachte dooier, omdat het als een rijke saus over de pannenkoek druipt.

6. Leg op elke pannenkoek een gebakken eitje, schenk de okonomiyaki saus erover en knijp er flink wat mayonaise over. Bestrooi met de tempura, koriander en lente-uitjes.