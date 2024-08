In Oman scheuren rijke tieners met opgevoerde quads door de duinen

Als het in Oman op vrijdagavond begint te schemeren, klimt de Bousher Bike Life Crew op hun quads, om vervolgens de duinen in te trekken en een potje te scheuren. Omdat de zandvlaktes in hoog tempo worden volgebouwd met appartementencomplexen, blijven er steeds minder duinen over voor de crew om doorheen te crossen. Er is nog maar een grote duin in de stad overgebleven: The Bawshar Sands. Zodoende komen ze in de bebouwde kom terecht – tot ergernis van de bewoners en autoriteiten.

Fotograaf Bas van Est was in 2018 in Muscat, de hoofdstad van Oman. Hij was er voor een filmopdracht, en zag toen die gevaartes over de duinen loeien. “Er kwamen opgevoerde bikes naar beneden, met een attitude en trucjes van heb ik jou daar. Het fascineerde me, vooral het verhaal dat erachter zit.”

In 2019 keerde hij terug om dat verhaal vast te leggen. “Die quads zijn niet goedkoop. De kids, van veertien tot achttien jaar, komen uit rijke, belangrijke families. Een van de vaders heeft bijvoorbeeld een hoge functie in het leger. Omdat ze met hun bikes pochen, dingen op Instagram posten en crews vormen ontstaat er een nieuwe jeugdcultuur. Ze gebruiken geen drank of drugs, dus dit is hun manier om in het weekend letterlijk en figuurlijk grenzen op te zoeken,” vertelt Bas.

“Er zijn meerdere crews in Oman. Het is een hele beweging geworden. Ze rijden vanaf jonge leeftijd al op quads, omdat dat een opstapje is voor later, als ze four-wheel drives gaan kopen. Daarmee maken ze dan langere kampeertrips en rijden ze over nog veel steilere duinen,” vertelt hij.

Maar de stadsduinen verdwijnen dus langzaam als gevolg van de economische groei van het land; er wordt enorm geïnvesteerd in de uitbreiding van de stad. “Ze hebben in de duinen steeds minder plek om te scheuren, dus gaan ze de straat op en veroorzaken ze overlast. Ze hebben dus ook meer met de politie te maken – en worden beter in ze te ontwijken.”

Bekijk hieronder de foto’s: