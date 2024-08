De vreselijkste manieren waarop mensen uit een onenightstand zijn ontsnapt

Onenightstands zijn een deel van het leven en onze zoektocht naar liefde – of om het vinden van liefde eventjes uit te stellen. Ze kunnen spontaan en passievol zijn, maar meestal zijn ze slonzig, een beetje ongemakkelijk en snel vergeten.

In een enquête gaf 66 procent van de Europeanen toe ten minste één onenightstand te hebben gehad. Wat betreft bevrediging was er een genderkloof (wanneer niet): meer dan 38 procent van Europese mannen zei zeer voldaan te zijn na een onenightstand, vergeleken met slechts 16 procent van Europese vrouwen. Wat een verrassing!

De ochtend na een onenightstand wordt ons beoordelingsvermogen vaak vertroebeld door onzekerheid en een kater, waardoor het vermijden van confrontatie de makkelijkste optie lijkt. Meestal willen we ons zo snel mogelijk uit de voeten maken om niet onder begeleiding van een akelige ochtendadem en een comedown een kort breakup-gesprek met een vreemde te hoeven hebben. Ja, oké, we zouden als volwassenen eigenlijk open en eerlijk moeten communiceren, maar soms neemt je instinct het over en moet je een sprintje trekken door een lokaal park. Heel normaal.

Helaas kan die aanpak later tot nog meer ongemakkelijkheid leiden, en kan het beide partijen ook een kutgevoel opleveren. Je weet nooit wanneer je een oude scharrel tegen het lijf zult lopen. Wees een volwassene: bedank ze voor die kortstondige nacht van passie en zeg “ik zie je nog wel een keertje”.

Met dat in het achterhoofd spraken we met zeven mensen die ooit een onenightstand op pijnlijke wijze hebben verlaten. De namen zijn veranderd om hun privacy te beschermen – en we hebben ons uiterste best gedaan om ze niet te veroordelen.

‘Op een kerkhof werd mijn kont gelikt door iemand die ik haat. Dus ik heb mijn onderbroek aangetrokken en het op een hollen gezet.’

Het was kerstavond in een nachtclub die door iedereen ‘Sticky Floors’ wordt genoemd, en ik had uiteindelijk een onenightstand met een gast die ik soort van ken (ik kom uit een kleine plaats, iedereen kent elkaar). Ik had eigenlijk een grote hekel aan hem, maar zo gaat dat soms! Hij zei dat we niet naar zijn huis konden gaan omdat zijn huisgenoten raar zouden doen, wat al een slecht teken was omdat de huur hier zo goedkoop is dat niemand hier huisgenoten heeft, tenzij ze student zijn. Ik woonde destijds niet in die buurt en was gedurende de avond ook mijn vriendin kwijtgeraakt, dus hij stelde voor dat we ‘ergens een plekje zouden zoeken’ om te batsen.

Uiteindelijk hadden we seks in een veld, wat eigenlijk een kerkhof bleek te zijn. Hij was zo doorgesnoven dat hij niet hard kon worden, dus heeft heeft hij me van achteren gebeft en mijn kont gelikt. Daar stond ik dan, op een kerkhof, met een tong in mijn kont van iemand die ik haat.

Hij bleef maar proberen een erectie te krijgen, en het was zo ongemakkelijk. Ik heb mijn onderbroek aangetrokken en het op een hollen gezet. Toen heb ik mijn oom gebeld om me op te komen halen.

De kers op de taart is dat ik er later achter kwam dat hij getrouwd was en kinderen had, en dat we daarom niet naar zijn huis konden gaan. – Cara, 31

‘De enige oplossing die ik kon bedenken was om mijn rolschaatsen aan te trekken en terug naar haar huis te skaten.’

Ik was net uit een relatie gekomen (letterlijk een paar dagen eerder) en ging een avondje uit met wat medestudenten. Uiteindelijk ben ik met iemand mee naar huis gegaan. Ik wilde niet dat mijn ex erachter kwam, dus ik gaf het meisje een valse naam. Ik werd om 6 uur ‘s ochtends bij haar wakker en besefte dat ik daar zo snel mogelijk weg moest zodat ik thuis kon komen voor mijn huisgenoten wakker werden – zij waren ook bevriend met mijn ex, dus ik wilde ook niet dat zij erachter zouden komen.

Ik zoog het excuus uit mijn duim dat ik met vrienden bij een café had afgesproken voordat de bibliotheek openging. We wisten allebei dat ik uit mijn nek lulde, maar gelukkig vroeg ze niet verder. Toen ik thuiskwam, realiseerde ik me dat ik mijn portemonnee niet had en dat ik die bij haar had laten liggen. Maar ik had geen naam, geen nummer, geen contactgegevens. Ik raakte in paniek toen ik besefte dat ik mijn portemonnee moest ophalen voordat zij er in zou kijken en erachter zou komen dat ik haar een valse naam had gegeven.

De enige oplossing die ik kon bedenken was om mijn rolschaatsen aan te trekken en terug naar haar huis te skaten. Ik wist niet meer welk huis van haar was. Dus ik ben de straat op en neer geskate terwijl ik mijn geheugen aan de praat probeerde te krijgen, en heb ook tevergeefs op een paar deuren geklopt (vergeet niet dat het iets van half 8 ‘s ochtends op een zondag was in studentenland). Ik hoorde een hond blaffen en herinnerde me vaagjes dat haar huisgenoot op een hond aan het passen was. Een meisje deed de deur open met een hond in haar armen, maar toen besefte ik dat ik de naam van het meisje niet meer wist, en ik flapte er in paniek uit, “Volgens mij ben ik hier afgelopen nacht bij je huisgenoot verbleven?” Ze riep haar huisgenoot, die naar beneden kwam met mijn portemonnee.

Ik trok mijn rolschaatsen aan, ben naar huis geracet en ben op wonderbaarlijke wijze teruggekomen voordat mijn huisgenoten wakker werden. Uiteraard was het een van de ergste katers van mijn leven, en ik realiseerde me dat ik heel slecht ben in onenightstands. – Michael, 29, Cardiff

‘Zijn ouders waren thuis.’

Ik ben na een avondje uit met een gast mee naar huis gegaan, en zijn ouders bleken thuis te zijn. We zijn er alsnog voor gegaan, zonder het al te stil te houden. Ik liet hem een taxi voor me bellen, en we wachtten op zijn veranda op de taxi. Terwijl die aankwam, kwam zijn moeder ook ineens de trap af. We hurkten om ons voor zijn moeder te verschuilen, en terwijl zij onderaan de trap aankwam toeterde de taxi ook, dus ik ben gewoon opgestaan en eropaf gesprint. Twee weken later zag ik hem weer in een club terwijl ik mijn huidige echtgenoot aan het versieren was – ik ben natuurlijk van hem weggerend en heb me verscholen. – Lucy, 28, Londen

‘Ik ben uit mijn eigen huis weggegaan.’

Ik was 21 en woonde in een nieuw studentenhuis. Ik had seks met een gast omdat ik verdrietig was en hij lekker. Wat moet je als meisje anders? Het was ‘s ochtends vreselijk ongemakkelijk omdat een van mijn huisgenoten ook een vriend van hem was, en zij gingen gewoon chillen. Hij ging gewoon niet weg! Dus toen ben ik maar weggegaan. Uit mijn eigen huis, tot de kust veilig was. Echt heel stom van me. – Beth, 26, Birmingham

‘Ik ben uit zijn raam geklauterd.’

Het gebruikelijke verhaal, ik matchte met een erg leuk uitziende man op Hinge en stelde voor om een drankje te doen. Wat bleek, die man woonde aan de andere kant van Londen en was alleen met de metro te bereiken, en er was een staking van de metro gaande.

Ik heb geen idee waarom ik hem niet naar mijn huis liet komen, maar voor ik het wist zaten we in een bar vlakbij zijn huis, en de uren vlogen geleidelijk voorbij. De date was een puinhoop. Hij was een finance bro, dat is alles wat je hoeft te weten. Hij was echter voor alle drankjes aan het betalen. De enige manier dat ik thuis kon komen was met een dure Lime-fiets of een heel lange wandeling. Dus ik ben bij hem thuis geëindigd.

En jeetje mina wat een varkenshok was dat, zeg. Ik denk dat het een van de smerigste huizen is waar ik ooit ben geweest. Even later was het 5 uur ‘s ochtends, en ik moest naar huis, mezelf opfrissen, naar werk. Zijn bed stond naast zijn raam, en ik lag ook aan die kant, en mijn pad naar de deur werd door zijn slapende lichaam geblokkeerd.

Ik stond op het punt om over hem heen te springen en weg te gaan, maar toen hoorde ik zijn huisgenoot opstaan – en op dat punt had ik absoluut geen zin om met iemand contact te hebben. Dus ik ben uit zijn raam geklauterd en op hun balkon gesprongen, wat een trappetje naar hun ‘tuin’ had, en vervolgens over het hek gesprongen en weggelopen. Ik kreeg daarna dit WhatsApp-berichtje toen hij merkte dat zijn raam openstond en ik weg was:

“Dat was een heel stiekem vertrek? Netjes gedaan. Heel leuk je te leren kennen.” – Anya, 23, Brighton

‘Ik ben ervandoor gegaan nadat me werd gevraagd hoeveel kinderen ik wilde.’

Ik ben hier helemaal niet trots op. Maar ik ben een keer na een avondje uit met iemand naar bed gegaan, en die persoon was na afloop heel intens en raar, en vroeg me hoeveel kinderen ik wilde, praatte over hun jeugdtrauma’s, en zei hoe verfrissend het was om iemand te ontmoeten die niet getrouwd was. Ik ging naar de wc op de begane grond. Die was naast de voordeur, dus ik ben er gewoon vandoor gegaan. Ik heb mijn jas daar achtergelaten, maar had mijn portemonnee in mijn broekzak. Ik ben nog altijd bang dat ik die persoon weer tegenkom. – Hassan, 32, Norfolk

‘Ik ben langs de regenpijp naar beneden geklommen toen hij me smeekte om met hem naar een buffetrestaurant te gaan.’

Ik was aan het begin van ons tweede jaar een avondje uit met mijn huisgenoot. De Vengaboys traden op in de concertzaal van onze campus, en we hadden over het algemeen een hele leuke avond. Een paar jongens die mijn huisgenoot kende van de universitaire ‘cokegemeenschap’ zagen haar en kwamen bij ons dansen. Van het een kwam het ander, en ik ben met een van hen naar huis gegaan. Ik denk dat de twintigjarige ik onder de indruk was van zijn verhalen over snowboarden, en dat ik ook nog een beetje in een roes was van het Vengaboys-concert.

De ochtend daarna werd ik wakker terwijl diezelfde gozer mijn haar streelde, me vertelde dat het hem geweldig leek om mijn vriendje te zijn, en me smeekte om met hem naar het plaatselijke buffet te gaan. Dit voelde behoorlijk intens, en aangezien ik te brak was om echt met de situatie om te gaan, wachtte ik tot hij weer in slaap viel (nadat hij nog meer date-suggesties had gegeven en nog zo’n vier keer had gevraagd of ik zijn vriendin wilde zijn) en voerde ik mijn ontsnappingsplan uit door me stilletjes aan te kleden, uit zijn slaapkamerraam het dak van de garage op te sluipen, langs de regenpijp naar beneden te klimmen en naar de auto van mijn vriendin te rennen (ik had haar een berichtje gestuurd of ze me zo snel mogelijk op kon halen!).

Het is me gelukt om die gozer de twee jaar daarna te vermijden, tot we bij dezelfde diploma-uitreiking waren en, nadat we elkaar gezien hadden, een ongemakkelijk knikje uitwisselden. – Mya, 33, Londen

