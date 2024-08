De grootste blunders en pijnlijkste mislukkingen uit de recente geschiedenis

We hebben allemaal twee wolven in ons: eentje die redelijk competent is, en eentje die echt overal slecht in is.

De sleutel tot een succesvol leven is die eerste wolf tevreden houden – z’n buik kietelen, achter z’n oor krabben, hem grote lappen hertenvlees voeren. Helaas vereist dat moeite en concentratie, twee dingen die de meesten van ons niet eindeloos kunnen opbrengen. Dus geven we toe aan wolf nummer 2 – en verneuken we de boel.

Soms is zo’n fout te overzien, zoals te laat komen bij een vergadering of besmet raken met een voorkombare soa. Een andere keer is zo’n fout wat groter, zoals zoveel lsd nemen dat je nooit meer uit je trip komt, of een internationaal mediabedrijf langzaam maar zeker failliet laten gaan. Het punt is: we begaan allemaal weleens een fout, de ene keer zijn de gevolgen spectaculairder dan de andere keer.

Deze week is het Oops Week op VICE.com – een viering van de grootste mislukkingen en de pijnlijkste blunders. En we beginnen met de inaugurele Oops Awards, om de mensen, bedrijven en producten die het echt royaal hebben verneukt in de schijnwerpers te zetten.

Award voor schandaligste blunder op de werkvloer: Jeffrey Toobin die zichzelf tijdens een zakelijk telefoontje zat af te trekken

Er is waarschijnlijk niets zo ondraaglijk als het besef dat je je masturbeersessie – die oh zo heilige en beschamende daad – per ongeluk aan het uitzenden bent. Laat staan als dat gebeurt in een Zoom-vergadering met een groot aantal collega’s. Breek al mijn botten, rol me op tot een bal en trap me de zon in.

Award voor de beste start-up-yuppenval: VanMoofs

De meeste Randstedelingen, en vooral Amsterdammers, zijn maar al te bekend met deze wispelturige e-bikes: die snauwende doodskop die je nog gefrustreerder maakt als je je fiets uit een hoop half omgevallen rijwielen probeert te trekken, dat akelig beleefde geluid dat als bel dient, en het type mensen dat erop zit. VanMoofs zijn onderhand een fenomeen geworden, maar als je weet hoe de gebruikers het ding ervaren, dan is die populariteit op z’n zachtst gezegd opmerkelijk.

De fiets ziet eruit als een toekomstdroom: een strak en elegant design, elektrisch aangedreven, te ontgrendelen met je telefoon. Maar het prijskaartje van 2500 tot 3000 euro toont aan dat deze fiets niet voor iedereen is. Voor hetzelfde geld kun je tien prima fietsen kopen bij een fietsenhandel (op het Leidseplein rond 3 uur ‘s nachts kom je ze zelfs voor 1 procent van die prijs tegen). Daarnaast kampen ze met flink wat technische problemen: defecte versnellingen of bel, waterschade door regen (in Nederland? Nee toch!) of een haperende software waardoor de vergrendeling erop blijft zitten. En dan hebben we het nog niet over de erbarmelijke wachttijden voor reparaties gehad (anderhalve maand!). Inmiddels is de verkoop van de fietsen zelfs gepauzeerd, omdat het bedrijf met financiële problemen zou worstelen.

Als je in twee jaar tijd twintig keer naar de reparateur moet en de helft van de tijd overhaast een Uber moet regelen omdat je hypermoderne fiets geen motregenbuitje aankan – geef mij dan maar een barrel dat met ducttape en roest bij elkaar gehouden wordt.

Eervolle vermelding: Niet bepaald een start-up, aangezien het een product is van ‘s werelds grootste spionagebedrijf, maar: de Google Glass mag ook genoemd worden, omdat het gewoon een enorme mislukking was.

Award voor het beste toekomstbestendige idee: toen digitale media overstapte op video

Hierover schrijven voelt alsof ik over een van de meest traumatische momenten uit mijn kindertijd moet praten, maar daar gaan we dan: ergens in 2015 verklaarde Mark Zuckerberg dat Facebook gedomineerd zou worden door video, waardoor uitgevers (kuch) als een gek nieuwe mensen in dienst namen in afwachting van verminderd internetverkeer. Toen de “overstap naar video” nogal hard flopte onthulde het Wall Street Journal dat Facebook de kijkcijfers voor video had opgepompt en dat niemand er ook maar een cent mee zou verdienen, wat tot massaontslagen binnen de industrie leidde. Ha ha ha ha! Goeie prank, Zuck!! Jij grappenmaker!!!

Award voor het pijnlijkste televisiemoment: Kelly Osbourne die een punt probeert te maken over immigratie

Ik vind het oprecht moeilijk om hierover na te denken zonder spontaan te imploderen van cringe, maar weet je nog toen Kelly Osbourne een presidentiële kandidaat af probeerde te zeiken op een Amerikaanse talkshow en haar punt op de slechtst mogelijke manier maakte?

Hier is ie: “Als je elke Latino het land (de VS) uit trapt, wie gaat er dan je toilet schoonmaken, Donald Trump? Snap je wat ik bedoel?



Aaah! AAAAAAHHHH!!!!

Award voor de beste uitwerpselen: de persoon die zo’n grote en harde drol draaide dat een vlucht van British Airways moest omkeren

Denk eens na over alle drollen die je hebt doorgespoeld. Geen ervan zal zich kunnen meten met de drol die een vliegtuig van British Airways dwong om, na een halfuur van een zeven uur lange vlucht te hebben afgelegd, om te keren, waardoor de passagiers meer dan vijftien uur vastzaten op het vliegveld.

In een statement zei British Airways: “Omwille van de veiligheid en het comfort van onze passagiers is er de keuze gemaakt om terug te keren. Het spijt ons zeer dat onze klanten ongemak hebben ervaren. We hebben ze in een hotel ondergebracht en de vlucht naar de volgende dag verplaatst.” Dit is waarom God, of de Academy, of wie dan ook, awards heeft verzonnen, zodat de persoon die een heel vliegtuig aan vakanties verpestte, tot de meest desastreuze drollendraaier ter wereld kan worden gekroond.

Helaas is die persoon sinds het incident in 2015 anoniem gebleven. Kom naar voren, vriend. Wees niet bang. Wij buigen diep voor je.

Award voor de grootste gluiperd in tijden van crisis: Sywert van Lienden en zijn mondkapjes

Sywert van Lienden, politiek commentator en parttime smiecht, zou tijdens de coronacrisis “om niet” miljoenen mondkapjes regelen en zo alle ploeterende zorgmedewerkers van de broodnodige bescherming voorzien. Maar niet alleen verdienden hij en zijn compagnons er stiekem miljoenen aan – van de mondkapjes die Van Lienden naar Nederland verscheepte, kon uiteindelijk maar een fractie gebruikt worden.

Klinkt als een geslaagd potje zwendelen, toch? Behalve dan dat toen men erachter kwam, iedereen op z’n zachtst gezegd zeer verontwaardigd was, het drietal werd gearresteerd en hun zoetverdiende geld weer teruggevorderd werd.

Award voor per ongeluk geil zijn in het openbaar: Ted Cruz die porno likete op Twitter

De Texaanse Republikein, die voorheen stelde dat een verbod op de verkoop van seksspeeltjes de “publieke moraal” zou beschermen, likete een MILF-pornovideo van een account dat, onvergetelijk genoeg, @SexuallPosts heette. (Hij zei dat iemand anders het had gedaan, en dat het per ongeluk ging.)

Award voor de gênantste prijsuitreiking: de Oscar-presentatoren die de verkeerde winnaar aankondigen

Dit was natuurlijk helemaal terecht, want La La Land is gewoon een pastelkleurige klaagzang van iemand die niet met z’n tijd mee wil gaan en Moonlight is een echte cinema. Maar de manier waarop werd aangekondigd dat die tweede film de Oscar voor beste film had gewonnen, zal me altijd bijblijven als een van de meest afgrijselijk gênante momenten in de geschiedenis, vergelijkbaar met die keer dat je tijdens een spreekbeurt voor de hele klas een loeiharde scheet liet.

Welgeteld drie La La Land-producers moesten aan een live publiek duidelijk maken dat ja, de verkeerde kaart was voorgelezen, en dat ja, Moonlight daadwerkelijk Best Picture had gewonnen. En toen! Een van hen hield de kaart met “MOONLIGHT” erop omhoog, om nogmaals te bevestigen dat we getuige waren van een van de grootste Oscar-blunders aller tijden. Om het af te maken zoomde de camera in op de kaart, alsof het een scène uit Arrested Development was waarin Gob een van zijn tovertrucjes verknalt.

Award voor het beste daadwerkelijk gebeurde broodjeaapverhaal: het meisje dat in een raamkozijn vast kwam te zitten terwijl ze een drol probeerde op te rapen die ze uit het raam van haar Tinderdate had gegooid

Sorry voor een tweede keer poep, maar deze konden we niet weglaten. Dit gaat over het ondenkbare, materiaal voor je diepste, meest duistere nachtmerries: een drol die niet wil doorspoelen in het huis van iemand die je leuk vindt. In reactie op dit afschuwelijke scenario schepte de poeper haar drol uit de pot en gooide ze deze in blinde paniek uit het badkamerraam, maar tragisch genoeg kwam hij vast te zitten tussen twee ramen die niet open gingen. Nadat ze er – met haar hoofd naar beneden – achteraan was geklommen, kwam ook zij vast te zitten, en moest haar date de brandweer bellen. Het is onbekend hoe hun relatie er nu voor staat.

De drol in kwestie. Foto: Liam Smith

Award voor het beste smoesje: toen een 18-jarige Justin Bieber twee keer op het podium moest overgeven omdat het “te veel melk had gedronken”

Hij maakte het ook niet makkelijk voor zichzelf, hè. Tijdens zijn “Boyfriend”-era, toen hij wanhopig de overstap van snotneus-kindster naar volwassen hunk probeerde te maken, gaf hij openlijk toe dat hij het babysap had gedronken. En dan ook nog eens “te veel”.

Award voor de meest iconische steiger: de steigers om het Brusselse gerechtsgebouw

Kun je je de release van Ray Parker Jr.’s Ghostbusters, de IRA-moordaanslag op Margaret Thatcher of de ramp in Bhopal herinneren? Nee? Dit gebeurde allemaal in 1984 – hetzelfde jaar waarin Belgen voor het laatst het Brusselse Gerechtsgebouw zonder steigers konden zien. En wil je iets nog gekkers weten dan het feit dat dit gebouw het grootste gerechtsgebouw ter wereld is? De huidige steiger, die in 2005 werd geplaatst, was in zo’n slechte staat dat deze zelf gerenoveerd moest worden. Wanneer zal de campagne voor de restauratie van het gerechtsgebouw eindelijk klaar zijn? In 2030? Je weet het nooit zeker. En de geschiedenis heeft bewezen: we zijn nooit veilig voor nieuwe vertragingen en wijzigingen in de plannen.

Award voor het slechtste award: Jesy Nelsons poging tot Jamaicaans

Een iconische meme, die met recht in elke “British humour compilation”-video’s zit.

Voor de niet-Britten: in dit geval probeerde Jesy Nelson van de popgroep Little Mix een Jamaicaans accent te doen, maar maakte ze een geluid dat zo moeilijk te beschrijven is dat ik niet eens weet hoe ik het moet googlen. Barendeh? Balegdah? Bahyende? Zoveel vragen. Heeft ze ooit een Jamaicaans persoon horen praten? Wat zei ze? Wie dacht dat de “Little Mix Accent Challenge” een goed idee was?

Jesy heeft later uitgelegd dat het geen poging tot een Jamaicaans accent was, maar meer een soort oefening om haar hoofd leeg te maken voor ze een antwoord geeft. “We hebben dit ding, als we niet weten wat we moeten zeggen, dan zeggen we dat,” vertelde ze op zeer overtuigende wijze aan Jonathan Ross.

Award voor het slechtste internetgebruik: Carmelo Anthony die zijn eigen Twitteraccount hackte

Nadat de vrouw van de basketballer in een Twitterruzie met de provocateur Kat Stacks was beland, bood Carmelo Anthony 5000 dollar om “die duivenkop op haar bek te slaan”. Vervolgens verwijderde hij de tweet, claimde dat hij gehackt was, en bedankte Twitter voor het herstellen van zijn account. Heerlijk.

Eervolle vermelding: Toen Rita Ora’s account tweette: “Ik drop maandag een nieuw nummer als dit 100.000 keer wordt geretweet” – een tweet die 2000 retweets kreeg voordat hij werd verwijderd en Rita claimde dat iemand die “dreigde nieuwe muziek uit te brengen” haar had gehackt :(





