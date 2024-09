Orlando is een paradijs op aarde

Orlando in Florida heeft een bloeiende punkscene en DIY-gemeenschap, wat betekent dat je er in een willekeurige loods zomaar in een moshpit kan belanden, je er boven een pizzeria een kunstgalerie vindt en de buurtkroeg er precies zo uitziet als de kelder bij een vriend thuis waar je vroeger stiekem wodka dronk. Je stapt er op de fiets naar een zweterig huisfeest om daar rondvliegende blikjes bier te ontwijken. Hartstikke gezellig. Jennifer Medina legde de feestneuzen van Orlando op beeld vast.

