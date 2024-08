Ik word ouder en drink steeds meer, maar heb minder last van katers

Er zijn mensen die zeggen dat je bij iedere verjaardag weer een stap dichter bij de dood bent. In werkelijkheid is het natuurlijk alleen maar één dag op de kalender, dus als je diezelfde lijn doortrekt zou je dat elke dag wel kunnen zeggen. Eigenlijk is het dus gewoon dikke onzin.

Sinds ik een kwarteeuw ben geworden is mijn wereld niet meer hetzelfde. Ik voel me geestelijk nog altijd zestien, maar ik besef al te goed dat ik ouder word als ik naar de mensen om me heen kijk. Ik heb vrienden die de stad uit trekken, overwegen om in een huis te investeren en die je kunt horen kreunen als ze even moeten bukken. Vrienden die het al hebben over “vroeger” en voor wie werkervaring niet eens een probleem meer is; vrienden die fastfood hebben afgezworen, zelf hun belastingaangifte kunnen invullen en babyshowers organiseren. En er is nog iets dat al deze mensen met elkaar gemeen hebben: ze worden ouder, dus voelen ze zich ook gedwongen om het qua drankgebruik even wat rustiger aan te doen.

Videos by VICE

Het is niet zo dat ik altijd degene ben die als laatst het licht uitdoet, maar ik ben ook nooit die persoon die om tien uur ‘s avonds weggaat omdat ik “morgen helaas weer vroeg op moet”.

Zelf ben ik op dat laatste vlak niet enorm veranderd sinds ik het werkende leven heb betreden. Het is niet zo dat ik altijd degene ben die als laatst het licht uitdoet, en ik lig ook niet ieder weekend de hele dag met een kater in bed, maar ik ben ook nooit die persoon die om tien uur ‘s avonds weggaat omdat ik “morgen helaas weer vroeg op moet”. Terwijl mijn vrienden beginnen te klagen dat ze steeds meer last krijgen van katers, stap ik nog altijd met speels gemak uit bed – of misschien hooguit een beetje brakkig en duizelig, maar ik ben al snel weer helemaal fris en fruitig. Ook nu ik de weg richting de dertig heb ingeslagen.

Daar heb ik zo mijn mijn manieren voor. Ik wil je verder heus niet aanzetten tot drankgebruik, maar het leven wordt er wel een stuk leuker op als je, na een gezellig avondje op een doordeweekse dag, de volgende ochtend níet met hoofdpijn aan je dag begint. Als je dat gezellige avondje tenminste niet al hebt overgeslagen omdat je je zo verantwoordelijk voelt. Dit zijn mijn beste tips om dit alles op een gezonde én sociale manier aan te pakken.

Zorg goed voor je geestelijke gesteldheid

Zoals wel meer dingen tegenwoordig, is angst niet bepaald gezond voor je. In combinatie met alcohol kan dat leiden tot iets dat ook wel ‘hanxiety’ wordt genoemd – een samenvoegsel van ‘hangover’ en ‘anxiety’. Drank bevordert de activiteit van je gamma-aminoboterzuur, een neurotransmitter die ervoor zorgt dat je hersenen gekalmeerd raken door de productie van glutamaat af te remmen – een neurotransmitter die juist een prikkelende werking heeft. Daarom heeft alcohol zo’n ontspannende werking. Mocht je daar nog nooit last van hebben gehad, dan ben je ervoor behoed door je eigen onwetendheid. Nu je dit wel weet: let een beetje op je geestelijke gesteldheid.

Gooi niet in één keer je drinkritme om

Als je lichaam het gewend is dat je regelmatig drinkt, is het ook minder kwetsbaar wanneer je een keer te diep in het glas kijkt. (En ja, dit is inderdaad de eerste stap richting alcoholisme.) Dus door je oude ritme in één keer totaal los te laten, kan je de eerstvolgende keer dat je het goed op een drinken zet meteen minder goed aan. Het is een beetje alsof je tien jaar niet aan sport doet en dan ineens gaat freefighten, of jarenlang in coma hebt gelegen en dan wakker wordt en meteen de Bijbel leest. Of alsof je in coma raakt nadat je je hele leven hebt geloofd dat God bestaat. Anyway: het is beter om vaker een beetje te drinken dan in één keer heel veel. Als je de hele week nuchter blijft en je je dan op zaterdagavond het leplazarus drinkt, krijg je daar op zondag spijt van.

Weet wat je drinkt (deel 1): sterk en droog

Het alcoholgehalte maakt voor mijzelf in principe weinig uit: hoe minder ik drink, hoe beter ik me daarna simpelweg voel. Maar whisky brengt me altijd op een bepaald niveau van lichte bedwelmdheid dat ik met bier nooit weet te bereiken. Als ik dat zou proberen met pils, zou ik net zo goed een paar glazen met pure lucht kunnen atten – of inademen, hoe je het ook bekijkt.

Als je bang bent dat sterke drank veel geld kost, denk dan even terug aan toen je zestien was. Tenzij je ouders allebei een vast contract hadden, is de kans groot dat je van al je spaargeld hooguit de goedkoopste Bacardi van de Carrefour kon betalen. Maar die tijd is voorbij. Je hoeft niet meer te klagen dat het kapitalistische systeem ervoor heeft gezorgd dat producten van matige kwaliteit worden verkocht als luxegoederen, en dat je 10 euro afrekent voor een glas terwijl je in de supermarkt voor 17 euro een hele fles kunt krijgen. Je bent volwassen.

En stop met shotjes. Dat voegt helemaal niks toe aan je leven, en als je er cool uit wilt zien moet je maar een boek van Walter Benjamin lezen of zo.

Heb bij voorkeur vrienden die niet dom zijn

Als je vrienden van drankspelletjes of studentendopen houden, wurg ze dan en ga ergens anders wat drinken. Alcohol kan ook helpen om nieuwe mensen te ontmoeten, al is het maar voor even. Mensen die je niet kent zijn vaak een stuk opener met een glaasje op – wat inderdaad betekent dat mensen hele grote lafaards zijn, maar ook perspectief biedt.

Weet wat je drinkt (deel 2): wel puur, geen suiker

Zelf drink ik sterke, droge alcohol – niet gemengd met frisdrank. Suiker zorgt er namelijk voor dat je aceetaldehyde minder snel wordt afgebroken. (Alcohol wordt door de lever omgezet in aceetaldehyde, een giftig stofje dat slecht is voor je lichaam en verantwoordelijk is voor je kater.) In dezelfde categorie vallen ook: sangria, Eristoff Gold, Jack Miel, blikjes kant-en-klare cocktails en alle andere zoete meuk.

Pas op met medicijnen

Aan sommige dingen kun je nu eenmaal weinig veranderen als je ouder wordt: je lever gaat vroeg of laat achteruit, en je hersenfuncties zullen ook wel iets meer aangetast zijn in de loop der jaren. Maar verder heb je ook een hoop in eigen hand. Sommige medicijnen heb je natuurlijk nu eenmaal nodig, maar er zijn er ook een hoop die je eigenlijk maar beter niet in combinatie met alcohol kunt gebruiken, zoals pijnstillers of slaappillen – niet als je wilt dat het effect misschien heel erg versterkt wordt, tenminste.

Sommige dingen wens je ook je ergste vijanden niet toe, zoals wodka van Rachmaninoff uit de Lidl of een Zaranoff van de Aldi.

Weet wat je drinkt (deel 3): de kwaliteit

Sommige dingen wens je ook je ergste vijanden niet toe, zoals wodka van Rachmaninoff uit de Lidl of een Zaranoff van de Aldi. Tenzij het echt grote vijanden zijn, en je ze het gevoel wilt geven dat ze acht kogels door hun hoofd hebben gekregen. Lang verhaal kort: alcoholische dranken bevatten allemaal ethanol, maar ook foezelolie – het restant van de destillatie dat de hogere alcoholen bevat. Dat laatste speelt een grote rol in je kater. Ethanol wordt relatief snel in je lichaam opgenomen, maar de andere blijven langer in je lichaam. En waar vind je ze? In goedkope alcohol.

Leg een bodem

Vergeet vooral niet goed te eten als je drinkt. Als je alvast een bodempje legt (het liefst voedsel dat genoeg vetten, eiwitten en koolhydraten bevat), geniet je een stuk meer van je avond dan wanneer je doet alsof bier ook een maaltijd is – het duurt dan namelijk langer voordat het in je bloed wordt opgenomen. En je geniet al helemaal meer van je volgende ochtend.

Versta de kunst van het kotsen

Kotsen is niet iets voor watjes en ook niet vies! Oké, het is misschien wel een beetje vies, maar ook gewoon heel chill in bepaalde situaties, zoals wanneer je veel te veel hebt gedronken en de volgende dag een belangrijk sollicitatiegesprek hebt. Twee vingers in je keel en huppakee: de giftige stoffen die je net nog in je keel hebt gegoten kletteren op de bodem van de toiletpot.

Dat wil zeggen: alleen de laatste giftige stoffen die je in je keel hebt gegoten. Alcohol wordt namelijk vrij snel in je bloed opgenomen, dus de drankjes waarmee je de avond begon krijg je er helaas niet meer uit. Sorry! Als je eenmaal wakker bent is het kwaad grotendeels al geschied.

Dus kun je misschien beter nadenken over hoe je überhaupt in deze staat van dronkenschap bent beland. Je moet de kunst van het kotsen leren verstaan, en dat betekent ook: maak er geen gewoonte van. Dan kan het namelijk erg slecht zijn voor je longen, of zelfs je hart. Kots dus met mate.

Wie drinkt rookt meer, en wie rookt drinkt nog meer

Drank en sigaretten zijn als twee handen op één buik, die elkaar beurtelings bijschenken of een aansteker lenen. Er zijn aanwijzingen dat nicotine de kalmerende effecten van alcohol vermindert, en de opwinding die het veroorzaakt leidt tot meer drankgebruik. Dat geldt ook voor cocaïne.

Drink genoeg water

Het is algemeen bekend dat je de alcohol beter verdraagt als je goed hydrateert, maar mocht het er in het café niet van komen om tussendoor wat water te drinken – bijvoorbeeld omdat ze alleen maar duur bronwater schenken en je ook gewoon principes hebt – dan is het slim om dat alsnog even in te halen zodra je thuiskomt. De volgende ochtend is het namelijk te laat. Waarschijnlijk moet je ‘s nachts wel acht keer eruit omdat je al dat water er weer uit te plassen, maar de volgende dag zul je constateren dat dit het waard was.

Van te veel slapen word je moe

Mocht je aan deze bewering twijfelen, dan kun je met al je vragen terecht bij deze onderzoekers van Harvard. Hoe dan ook: van slapen terwijl je veel drank op hebt rust je niet echt goed uit, maar te veel slaap kan ook weer je cyclus verstoren. Probeer in ieder geval zoveel mogelijk je normale slaapritme aan te houden.

Ook als je er in eerste instantie erg moe van wordt, probeer dan niet pas eind van de middag op te staan. Je kunt je beter vermoeid voelen van te weinig slaap dan omdat je je voelt als een zak stront. Hoe eerder je opstaat, hoe eerder je je namelijk beter voelt. Doordeweeks overleef je het prima als je pas om drie uur gaat slapen, en te veel slapen is ook niet al te gezond voor je.

Werk thuis! (als dat kan tenminste)

“Ah, jij bent gister zeker wezen stappen of niet?” [lacht een beetje suf omdat het natuurlijk ó zo herkenbaar is]. Soms heb je niet eens door dat je een kater hebt, omdat er niemand is die je daarop wijst. Als je baan het toelaat, probeer dan van die flexibiliteit te profiteren door thuis te werken wanneer het uitkomt – gezien de pandemie is dat voor veel beroepsgroepen toch alleen maar de bedoeling. Zo hoef je je richting niemand te verantwoorden, maar word je ook zelf minder geconfronteerd met je brakheid. Mocht je je fysiek in moeten spannen, dan kun je in ieder geval tegen jezelf zeggen dat je daarmee je bloed laat circuleren, en dat is ook handig als je je kater wilt verwerken.

Ontsla jezelf van je verplichtingen

Als je zeventien bent kun je prima op de bank van vrienden uitbrakken zonder je verder schuldig te hoeven voelen. Tien jaar later kan dat nogal anders zijn. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat je wat kunt snoeien in alle verplichtingen die je hebt. Als je na een avondje tanken nog weleens last hebt van psychomotorische problemen, of moeite hebt je aandacht ergens bij te houden of dingen te kunnen herinneren, kun je die ongemakkelijke gevoelens maar beter zo min mogelijk uitlokken.

Doe vooral even schone kleren aan, in plaats van de hele dag in een T-shirt te blijven rondlopen dat je vooral herinnert aan de geur van lauw bier.

Ook wanneer je niet zoveel uitspookt kun je natuurlijk nog best productief zijn. Neem een bad, berg je lades op, en kijk ondertussen een documentaire over de genocide van de Oeigoeren, wat je al maanden ontkent omdat je de realiteit niet onder ogen wilt zien, sorteer de bestanden op je computer, doe de afwas, luister het laatste album van de $uicideboy$. Of doe gewoon iets totaal anders. Maar maak iets van je dag.

Mocht je het niet meer vol kunnen houden omdat je niet zoveel slaapuren hebt gemaakt, doe dan gerust een dutje – maar bij voorkeur wel voor 15.00 uur, want dat zaagt de dag lekker door midden. En dat geeft je tenminste het gevoel hebt dat je nog iets hebt gedaan. Probeer in ieder geval allemaal dingen te doen die er samen voor zorgen dat je anders tegen je kater aankijkt – in tegenstelling tot wanneer je iets gaat bingen dat Netflix je heeft voorgeschoteld of je met tegenzin voldoet aan een verplichting die je bij iedere beweging het gevoel geeft dat je sterft.

En doe vooral even schone kleren aan, in plaats van de hele dag in een T-shirt te blijven rondlopen dat je vooral herinnert aan de geur van lauw bier.

Een kater is ook maar relatief

Onthoud vooral ook dat er ergere dingen bestaan dan een beetje koppijn hebben en vermoeid zijn, veroorzaakt door een gezellige avond met je vrienden. Blijf jong – je beste jaren liggen misschien nog wel voor je.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.