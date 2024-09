Panda’s zijn domme rotbeesten, hier is waarom

Oké, China heeft ons dus twee pandaberen cadeau gedaan en mensen doen hier ongelooflijk opgewonden over. Gisteren kwamen Wu Wen en Xing Ya per vliegtuig aan in ons land en dat zorgde voor een heisa van ongekende proporties. “Pandakoorts op Schiphol: ‘alsof Oranje het WK heeft gewonnen’”, schreef de NOS. “Op Schiphol heerst een heuse panda-gekte. Naast 120 journalisten staan er honderden fans met petjes, ballonnen en knuffels van de dieren.”



De reuzenpanda’s zijn een diplomatieke geste van de Chinezen. Net als bij verjaardagen tussen twee vrienden is het gebruikelijk dat landen elkaar soms cadeautjes geven, als blijk van waardering voor elkaar. Zo gaf Nederland een keer een kaasschaaf cadeau aan de president van Venezuela, die op zijn beurt Willem-Alexander en Máxima weer verraste met een feestelijke hangmat.

Nou zijn kaasschaven en hangmatten typisch van die cadeaus waarbij je vooral baalt wanneer je ze krijgt, en er met een geforceerde glimlach ‘ah, een kaasschaaf!’ uit perst. Wat dat betreft lijkt ’twee panda’s’ een indrukwekkender cadeau. Het ding is alleen dat er weinig kutter is om iemand cadeau te doen dan twee panda’s. Het is belangrijk dat iedereen dit beseft, want we hebben het hier over diplomatiek op het hoogste niveau. China had ons serieus nog beter een SARS-epidemie cadeau kunnen doen dan twee van de allerdomste beesten op aarde. Ik zal dit uitleggen.

Foto via Pixabay

We moeten zelf betalen voor deze ongelooflijk slappe pik van een cadeau

Ten eerste: we krijgen die panda’s dus helemaal niet, we mogen ze slechts lenen. Lenen! Maar het wordt nóg gieriger: behalve dat we een gigantisch duur pandaverblijf hebben moeten bouwen in het Ouwehands Dierenpark, en we die beesten voor klauwen met geld moeten verzekeren, vraagt China voor z’n eigen cadeau ook nog even een MILJOEN dollar per jaar! Heb jij ooit een vriend een cadeau gegeven en erbij gezegd dat je het op een zeker moment wel weer terug wil, en dat je er trouwens ook geld voor wil zien? Ik gok van niet – ervan uitgaande dat je over zaken als ‘fatsoen’, ‘basiskennis over normale omgangsvormen’ en ‘een ziel’ beschikt.

Panda’s zijn niet schattig, wel gevaarlijk en dom

Er wordt nog weleens beweerd dat panda’s zo schattig zijn vanwege hun onschuldige uiterlijk en met name die zwarte vlekken om hun ogen, waardoor ze nederig en vriendelijk lijken te kijken. Nou, panda’s zijn agressieve bloedhonden, die elkaar afmaken en soms verzorgers aanvallen. En ik weet niet of je weleens een Brit hebt gezien die te diep in het pintglas heeft gekeken en waarbij de mascara van de wimpers naar de wangen is geëmigreerd, maar dat is eerder waar panda’s op lijken. Net als dronken Britse dames met mascara in hun ogen ziet de panda trouwens ook vrijwel niks.

Panda’s neuken nauwelijks

Voor veel mannetjespanda’s hoeft het allemaal niet zo nodig meer, dat neuken: 60% van de panda’s die niet in hun natuurlijke habitat verblijven heeft er geen enkele zin meer in. Wat ben je dan een aansteller zeg. Daarnaast is het vrouwtje twee tot drie dagen per jaar vruchtbaar. Vind je het dan gek dat je op het punt uitsterven staat, vriend! Als het vrouwtje net in die dagen even geen trek heeft in pik, of het mannetje hem net even niet omhoog krijgt bij het zien van de dikke pandareet van z’n vrouwtje, dan hang je dus, als diersoort.

Panda’s zijn niet alleen qua uiterlijk maar ook qua innerlijk de meest kleurloze dieren ooit

Het enige wat de panda met zijn leven doet is zitten, liggen en eten. Sommige dieren proberen er nog wat van te maken door bijvoorbeeld indrukwekkende kunstwerken te maken, heel hard achter gnoes aan te sprinten, af en toe van kleur te veranderen, of zelfs maar door een beetje melodieus te fluiten of zo. De panda vindt het allemaal wel best, en zit het liefst de hele dag niks te doen. Ze brengen hun grijze levens bovendien voor het grootste gedeelte in hun eentje door. Dat snap ik wel, als ik een panda was zou ik andere wezens op deze aarde ook zo weinig mogelijk willen confronteren met mijn oeverloze saaiheid.

Foto via Pixabay

Panda’s waren ooit vleeseters, maar besloten uit een zuiver gebrek aan karakter over te stappen op bamboe

Panda’s waren in een ver verleden nog beren met een beetje ontzag, bijvoorbeeld omdat ze op andere dieren joegen. Tot ze op een dag besloten om over te stappen op bamboe, want bamboe rent niet weg en groeit haast overal. Een nadeel is wel dat er vrijwel geen voedingsstoffen in bamboe zitten waardoor ze zo’n twaalf tot zestien uur per dag moeten besteden aan het eten van bamboe, maar ja he, liever de hele dag op je gat zitten dan een spannend leven leiden. Ik ken mensen die drie gram wiet per dag roken en zieke records houden in die Google-offline-T-rex-game, die meer van hun leven proberen te maken dan de panda.

Panda’s stoppen nooit met kakken

Ondanks dat ze zijn overgestapt op bamboe hebben panda’s nog wel het maagdarmsysteem van hun vleesetende voorouders, waardoor ze de bamboe zeer slecht verteren. Resultaat: een panda kakt soms wel veertig keer per dag. VEERTIG KEER. Het is maar goed dat de panda over geen enkele vorm van waardigheid of hygiënisch moraal beschikt, want als hij veertig keer per dag zijn dikke pandabil af zou moeten vegen zouden de vellen eraan hangen.

Het enige voordeel van zoveel poepen is dat áls panda’s door een bizar toeval een keer seks hebben gehad en er een babypanda is geboren, er genoeg eten is voor de kleine, want babypanda’s voeden zich met de kak van hun moeder. Man, man, man.

Het gaat niet goed met de natuur, en eerlijk gezegd hou ik de panda hiervoor verantwoordelijk

Als er één instantie is die strijdt tegen de ondergang van de planeet dan is het het WNF, maar laat nou net het WNF de panda als logo hebben gekozen. Sorry, maar ik sluit een verband tussen dit domme logo en het verdwijnen van steeds meer natuur niet uit. Een van de redenen om voor een pandalogo te kiezen was dat een zwart-wit beest inkt zou besparen, maar goedkoop is duurkoop, zou mijn wijze vader zeggen.

Thanks for nothing, China! Als je ons de volgende keer weer zo nodig panda’s cadeau moet doen, geef ons dan in ieder geval een rode panda. Die zijn namelijk wèl lachen: