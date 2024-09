Pauselijke prullen

Masker – €4,50

Afgelopen vrijdag landde Paus Franciscus rond half acht ’s avonds op het vliegveld van Mexico-Stad. Dit is de eerste keer dat de Argentijnse paus Mexico bezoekt. Hij zal een week in het land blijven, en onder andere de staten Chiapas, Michoacan en Chihuahua aandoen.

De stad had zich goed voorbereid op het bezoek van de paus. De wegen waren afgesloten, de politie en nationale veiligheidstroepen waren in opperste staat van paraatheid, en slimme ondernemers hadden dozen vol pausmaskers, pausstickers en pausshirts ingeslagen. We gingen de straat op in Mexico-Stad, op zoek naar de leukste souvenirs van dit pauselijke bezoek.

Button – €0,75

Rozenkrans – €0,75

Armband – €0,50

Kaart – €0,40

Kaart – €0,40

T-shirt – €3,95

Vlaggetje – €0,20

Sleutelhanger – €3,25

Poster – €0,50