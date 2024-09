Een kunstenaar heeft de perfecte banken ontworpen om comfortabel je telefoon op te checken

Day Bed, Jillian Mayer, 2016.

Op dit moment is in Miami het kunstfestival Art Basel gaande. Wie de vele tentoonstellingen wil bekijken zou al eens vermoeid kunnen raken, en daar heeft Jilian Mayer een oplossing voor. Zij laat je in het Pérez Art Museum even relaxen op het werk Slumpies, een aantal kleurrijke sculpturen die ideaal zijn om op te liggen en even rustig je telefoon te checken.

Deze levendige sculpturen, die een beetje lijken op boetseerwerken van kinderen, zijn speciaal gemaakt voor optimaal telefoongebruik. De Q Chair heeft bijvoorbeeld een soort opgerolde ring, waar je gemakkelijk je armen door kan steken en je hoofd op leggen en vervolgens in alle comfort door Instagram kan scrollen. In het Day Bed kan je dan weer al liggend allerlei telefoonvriendelijke poses aannemen. Naast het ergonomische design, bevatten de Slumpies van Mayer ook ingebouwde opladers en functioneren de sculpturen als wifi-hotspot, waardoor er eigenlijk maar weinig reden is om ooit nog op te staan.

Lawn Chair, Jillian Mayer, 2016

Op het eerste gezicht kun je je afvragen of de kunstenaar sculpturen wilde maken die onze wens vervullen om zo vaak mogelijk met onze telefoon bezig te zijn, of dat het eerder een cynisch en kritisch werk is dat onze gsm-cultuur ter discussie stelt. De woorden van Mayer zelf doen ons vermoeden dat zijn opzet tussen deze twee ligt: “Terwijl ik deze vragen beantwoord, zie ik de schaduw van mezelf in mijn laptopscherm. Ik zit voorovergebogen en ik ben me nu bewust dat ik met iets bezig ben waardoor ik fysiek achteruitga ” vertelt ze aan The Creators Project.

Chaise, Jillian Mayer, 2016

“Deze sculpturen zijn niet louter sculpturen, ze zijn gemaakt om je telefoon in te gebruiken. En dat is niet alles. Ze creëren ook een dialoog met het publiek. Ze zijn een platform, een excuus, en een kans om je tegelijkertijd met anderen te verbinden en jezelf af te sluiten van je omgeving.”

Standing, Jillian Mayer, 2016

Op de officiële website van Slumpies presenteert de kunstenaar haar sculpturen alsof ze in een catalogus van IKEA staan. Ze bedacht er goede namen bij, mooie beschrijvingen en doet alsof ze te koop zijn (hoewel dat tot nu toe niet gaat via de website). Er is ook een functie die de ‘koper’ zijn lengte en gewicht laat invullen, zodat Mayer een aangepaste sculptuur zou kunnen maken. Of dit enkel voor de show is, of in een volgende stap echt zal gebeuren, is nog onduidelijk.

Wanneer we Mayer vragen naar de verkrijgbaarheid van Slumpies, reageert Mayer kort: “Momenteel zijn Slumpies enkel te verkrijgen via de David Castillo Gallery, maar momenteel spreek ik ook met SkyMall om de markt uit te breiden.”

Q Chair, Jillian Mayer, 2016

Slumpies zijn nog tot 22 januari te zien in het Pérez Art Museum in Miami. Meer werk van Jilian Mayer, vind je op haar website.