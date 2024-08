Kom naar ons premièrefeest van ‘The Beach Bum’

Heb jij ook zo’n zin in de zomer? En dat je dan in Miami bent, de hele dag in een roze gewaad aan het zwembad hangt en wiet rookt met Snoop Dogg? Precies, wij ook. Maar het is nog geen zomer, en Miami ligt niet om de hoek, dus houden we het voorlopig even bij het organiseren van een premièrefeest voor de nieuwe film The Beach Bum, die anderhalf uur lang precies dit gevoel vertolkt.

In The Beach Bum – mede geproduceerd door VICE Studio’s – speelt Matthew McConaughey een even briljante als extravagante dichter, die meer met vrouwen, drank en drugs bezig is dan met zijn poëzie. De film is geregisseerd door Harmony Korine, die eerder Spring Breakers maakte, en deze nieuwe film doet bij vlagen erg aan die vorige denken, met zijn onnavolgbare verhaallijn, losgeslagen personages en algehele fuck-it-all-mentaliteit.

Op woensdag 27 maart organiseren we in samenwerking met FC Hyena in Amsterdam vanaf 20:30 uur een avond die helemaal in het teken van The Beach Bum staat. We kijken de film, zetten het op een loungen en drinken precies genoeg bier om daar de volgende ochtend een beetje spijt van te hebben. En jij kan hierbij zijn. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is je hier aanmelden om kans te maken op twee tickets.

‘The Beach Bum’ draait vanaf donderdag 28 maart in de bioscoop.