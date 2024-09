Punk vs. Sharia

De Indonesische punkscene is een van grootste en levendigste ter wereld. Hier kan de monddood gemaakte jeugd van het land zich afzetten tegen corruptie, sociale conventies en hun aartsconservatieve familie’s. Maar in dit grootste moslimland ter wereld worden de punkers vervolgd door zowel de regering als de religieuze fundamentalisten.

Nergens in Indonesië worden punkers meer gehaat dan in Aceh, de enige provincie in het land waar de sharia van kracht is. Onlangs werden 65 punkers gearresteerd en weggestopt in een islamitisch heropvoedingskamp, waar hun kleding verbrand werd en ze werden kaalgeschoren. We reisden af naar Noord-Sumatra om de laatste punkers van Aceh te bezoeken, die leven onder de constante dreiging van de religieuze politie.