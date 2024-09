Snelle laksa noedelsoep

Het maken van laksa is een langdurig en intensief proces. Maar geen stress: dit is de versimpelde versie van de kerrie laksa, met een kick van chilli en garnalenpasta!

Porties: 3

Voorbereiding: 5 minuten

Totaal: 25 minuten

Videos by VICE

Ingrediënten

Voor de pittige pasta:



60 ml koolzaadolie

1 eetlepel korianderpoeder

1 eetlepel garnalenpasta

2 theelepels chilipoeder

2 theelepels gemalen kurkuma

1 ½ theelepel gemalen komijn

4 teentjes gepelde knoflook

1 steel citroengras, grof gesneden

Halve ui, grof gesneden

1 stukje gember, gepeld en grof gesneden

Voor de laksa-bouillon:



950 ml kippenbouillon

200 ml kokosmelk

1 eetlepel bruine suiker

2 theelepels zout

1 ½ eetlepel tamarindepasta

Voor het serveren:



1 pak instant eierenoedels

100 gram taugé

270 gram voorgekookte garnalen

Verse koriander, fijngesneden, voor de garnering

Verse munt, fijngesneden, voor de garnering

Bereiding

1. Bereid de pittige pasta: Gooi alle ingrediënten in een blender of keukenmachine en meng tot een glad geheel.

2. Verwarm de pasta in een pannetje op middelmatig vuur, roer continu om tot de olie vrijkomt, zo’n 10-12 minuten.

3. Bereid de bouillon: Voeg de bouillon en de kokosmelk toe aan de pittige pasta, samen met de bruine suiker, zout, en de tamarindepasta. Breng aan de kook en verlaag het vuur, waarna je het nog 3 minuten laat doorsudderen.

4. Verdeel de noodles en de taugé over de kommen en doe in iedere kom een handje garnalen. Giet de laksa-bouillon over het geheel en top het geheel af met de verse koriander en munt.