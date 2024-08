Krokante kippenvleugeltjes voor in je mondje

Porties: 4

Voorbereiding: 25 minuten

Totaal: 40 minuten, plus 2 dagen marineren

Benodigdheden

voor de marinade:

150 gram kristalsuiker

125 milliliter vissaus

2 eetlepels gele currypasta

1 kilo kippenvleugels

Videos by VICE

voor het glazuur:

150 gram kristalsuiker

120 milliliter warm water

125 milliliter vissaus

sap van 2 limoenen

voor de ranchdressing:

225 gram mayonaise

250 milliliter karnemelk

1 eetlepel uienpoeder (plus meer naar smaak)

1,5 eetlepel knoflookpoeder (plus meer naar smaak)

1 eetlepel fijngehakte bieslook

1 eetlepel fijngehakte dille

1 eetlepel fijngehakte peterselie

je favoriete hete saus (zoveel als je maar wil)

voor het frituren:

150 gram witterijstmeel

30 gram tempura-beslagmix

frituurolie

schijfjes limoen, om te serveren

Recept

1. Marineer de kippenvleugeltjes: meng de suiker, vissaus en currypasta met 60 milliliter water in een grote kom en roer dit geheel door elkaar tot de suiker is opgelost. Leg de vleugels in de marinade en laat dit minstens 8 uur in de koelkast staan, maar 48 uur is nog beter.

2. Maak de saus: doe alle ingrediënten in een middelgrote kom en meng het tot de suiker is opgelost. Bewaar het mengsel tot je de kippenvleugeltjes gaat opdienen.

3. Maak de ranch dressing: meng alle ingrediënten door elkaar. Doe het in een luchtdicht bakje en zet het in de koelkast tot je vleugeltjes klaar zijn. De dressing is in de koelkast tot vijf dagen houdbaar.

4. Frituur de kippenvleugels: meng in een grote kom het rijstmeel en de tempura-beslagmix. Vul een grote braadpan tot de helft met olie, en verhit de olie tot een kookthermometer 180 °C aangeeft. Laat de vleugels in de marinade uitlekken, en haal ze door de beslagmix. Doe dit in delen, niet alle vleugels tegelijk. Schud het overtollige beslag van de vleugeltjes en frituur ze tot ze goudbruin zijn, in ongeveer 8 minuten. Gebruik een tang om de vleugeltjes uit de olie te halen en leg ze op een bord met keukenpapier. Herhaal dit proces tot je alle vleugels gehad hebt.

5. Leg alle vleugels in een koekenpan met de helft van het glazuur en bak ze op hoog vuur. Zorg dat je de vleugels blijft omscheppen tot het glazuur dik en plakkerig wordt, en ze allemaal een laagje heerlijkheid over zich heen krijgen. Dit duurt 3 tot 5 minuten. Doe de vleugels op een bord en serveer ze gelijk met de dressing.