Supersnelle pasta cacio e pepe

Porties: 4

Voorbereiding: 10 minuten

Totaal: 25 minuten

Benodigdheden

Zout om het gerecht op smaak te brengen

500 gram spaghetti

4 eetlepels ongezouten boter

1 eetlepel olijfolie

2 theelepels zwarte peper, grofgemalen

130 gram geraspte Pecorino Romano, plus extra voor er overheen

75 gram geraspte Parmezaanse kaas

Videos by VICE

Bereidingswijze

1. Breng een grote pan met water en zout aan de kook. Doe de spaghetti erbij en kook het al dente, ongeveer 9 minuten. Giet de pasta af, maar bewaar 1 kopje kookvocht.

2. Verhit tegelijkertijd de boter en olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur. Doe de peper in de pan en bak het zachtjes in de olie voor ongeveer 2 minuten. Doe de pasta en kaas erbij en schud alles voorzichtig door elkaar zodat het geheel goed mengt. Doe steeds een klein beetje kookvocht bij de pasta tot de saus romig wordt, en serveer de pasta gelijk met nog meer kaas er overheen.

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard.