De Congolese regering veilt grote stukken regenwoud voor olieboringen

De Democratische Republiek Congo (DRC) heeft aangekondigd dat het grote stukken tropische veengebied en regenwoud zal veilen voor olie- en gasboringen. De DRC nam deze stap enkele maanden nadat het op de COP26-klimaatconferentie had beloofd het gebied te beschermen.

Over het uiterst controversiële besluit om dit belangrijke koolstofreservoir op de markt te zetten, zei Didier Budimbu, minister van koolwaterstoffen: “Wij hebben het recht om te profiteren van onze natuurlijke rijkdom.”

Het is het op één na grootste regenwoud ter wereld en vertegenwoordigt mondiaal tien procent van het tropische bos. Het strekt zich uit over zes landen en slaat meer CO2 op dan het uitstoot. Het is een belangrijke plek in de strijd tegen klimaatverandering omdat, volgens de Verenigde Naties: “de koolstof die het absorbeert gelijk staat aan tien jaar wereldwijde uitstoot”.

Het te koop aangeboden land omvat ook delen van het Virunga National Park, een Unesco-werelderfgoedlocatie waar ook de enige berggorilla’s ter wereld leven.

Sous le haut patronage du chef de l'État,son Excellence Monsieur le Président de la RDC,@fatshi13 le ministre des hydrocarbures, @DidierBudimbu lance les appels d'offres des 16 blocs pétroliers sur les 32 que possèdent le pays. @TotalEnergies @Chevron @AppoSecretariat pic.twitter.com/d83QZm0maK — Ministère des Hydrocarbures RDC (@Min_hydro_Rdc) May 2, 2022

Vorige week zei de Congolese regering dat het besluit cruciaal is om fondsen te werven voor de armoedebestrijding. Die armoede is verergerd door economische achteruitgang in het Centraal-Afrikaanse land. Het besluit kwam op een gevoelig moment. De wereld zoekt momenteel naarstig naar fossiele brandstoffen omdat de prijzen sterk stegen na de Russische inval in Oekraïne.

“Armoede aanpakken is onze prioriteit,” zei Tosi Mpanu Mpanu, een klimaatadviseur van de regering, vorige week. “Onze prioriteit is niet het redden van de planeet.”

De verkoop gaat in tegen de belofte die de DRC maakte vorig jaar tijdens de COP26-klimaattop in Glasgow. Hier beloofden ze het Congobekken de komende tien jaar te beschermen, in ruil voor vijfhonderd miljoen dollar aan internationale investeringen.

“Met haar bossen, water en minerale hulpbronnen is de Democratische Republiek Congo een echt ‘oplossingsland’ voor de klimaatcrisis”, zei president Félix Tshisekedi in een verklaring tijdens de top. “Om onze bossen te beschermen en het duurzaam beheer ervan te bevorderen, is onze prioriteit, gesteund door dit nieuwe partnerschap, het versterken van bestuur en transparantie in alle sectoren van landgebruik .”

President Tshisekedi zegt nu dat de uitdagingen waar de DRC voor staat, nog verergerd door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne, zwaarder wegen dan de verantwoordelijkheid van zijn land om de wereldwijde koolstofuitstoot te helpen verminderen.