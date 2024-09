Van dode insecten kun je prima robots maken

Insecten en andere kriebeldieren zijn ontzettend belangrijk voor de wereld en toch worden ze maar al te vaak over het hoofd gezien. Het project Kitin van Géza Szöllősi zet de beestjes op het voetstuk dat ze verdienen. De kunstenaar maakt robotspeelgoed van de delicate lichaamsdelen van insecten. “Kitin voert me terug naar mijn jeugd, toen ik zelf Westers speelgoed namaakte, omdat het lastig was om dat in winkels te vinden,” zegt hij.

“Ik groeide in de jaren tachtig op aan de andere kant van het IJzeren Gordijn,” vertelt hij. “Er waren natuurlijk wel wat Westerse producten te krijgen, maar die waren in verhouding heel erg duur. We keken zelfs hollywoodfilms op illegaal gekopieerde videobanden. Ik was absoluut onder de indruk van die visuele wereld en het heeft me ertoe aangezet om zelf te gaan ontwerpen.”

Videos by VICE

In elk figuurtje zitten meerdere insecten. De grote vliegenogen, gekke voelsprieten en de enge gezichten geven de kleine sculpturen van Szöllősi een buitenaardse en sciencefictionachtige uitstraling. “Ik ontleed de insecten en sorteer alle lichaamsdelen. Vervolgens zet ik de beeldjes in elkaar door de onderdelen – net als bij een robot – te verbinden,” legt hij uit.

“Het moeilijke is om uit die honderden onderdelen te kiezen welk stukje op een andere past. Ik weet van tevoren niet wat ik precies ga maken omdat het proces gewoon onvoorspelbaar is. Het zijn geen legoblokjes die altijd op elkaar passen. Zodoende ben ik dus altijd verrast door het resultaat.”

De kunstenaar zegt dat hij niet uit is op provocatie, maar dat hij simpelweg zijn waardering voor organische materialen wil laten zien. “De technieken die ik gebruik om het materiaal te conserveren (formaldehyde, plastificeren en kunsthars) voegen allemaal wat toe aan de schoonheid van de insectenlichamen. Met hars kun je bijvoorbeeld erg goed spelen. Uiteindelijk wil ik een object maken dat mensen een beetje ongemakkelijk maakt. Dat ze er een gek gevoel van in hun maag krijgen.