Dromerige foto’s van de bodem van de Rode Zee

In juni van vorig jaar waren we een week lang aan boord van de OceanXplorer: een boot die bekend staat als het meest geavanceerde onderzoeksschip ter wereld, en die uitgerust is door experts, waaronder duikgrage filmregisseur James Cameron. Het schip van bijna 87 meter lang werd oorspronkelijk gebruikt voor het opsporen van olie, tot het in 2016 werd gekocht door miljardair Ray Dalio, die er een wetenschappelijke bestemming aan gaf. Aan boord zijn vier duikbootjes, waaronder twee op afstand bestuurde submersibles en een robot-boot die ruim zes kilometer diep kan duiken (wat betekent dat-ie bijna alle oceaanbodems ter wereld kan bereiken).



We gingen aan boord bij Duba, aan de noordwestelijke kust van Saoedi-Arabië, en voeren zo’n 320 kilometer mee langs de kust van de Rode Zee richting het zuiden, naar het havenstadje Yanbu. Daarna gingen we naar de KAUST Universiteit in Jeddah, waar wetenschappers vrij verbluffende experimenten uitvoeren met koraal. Het resultaat was onze documentaire Red Sea Mission, die je hier kan bekijken.





De OceanXplorer is een gedroomd onderwerp voor een documentaire. We werden rondgeleid door een aantal van de interessantste figuren binnen de wereld van de mariene biologie. En anders dan bij onze gebruikelijke shoots hoefden we niet steeds al onze spullen naar een nieuwe locatie te verslepen – het verhaal kwam letterlijk op ons af.



Het koraal in de Rode Zee is weerbarstiger dan de gemiddelde poliep. Het zeewater is in die regio erg warm en relatief zuur, maar op de een of andere manier kan koraal er toch overleven. Hoe dat mogelijk is, is een raadsel dat de wetenschappers aan boord van de OceanXplorer proberen op te lossen. De hoop is dat deze superbestendige koraalsoort inzicht kan bieden in hoe andere koraalriffen de wereldwijde temperatuurstijgingen kunnen overleven.

Niet alles verliep even vlekkeloos. Zo mochten we filmen aan boord van een van de submersibles, maar op de bodem van de Rode Zee kwam die zonder stroom te zitten. Toch zijn we blijven filmen en opnemen, en uiteindelijk wist de kapitein van onze submersible (waarschijnlijk de kalmste persoon die je op een zeebodem kan tegenkomen) ons weer veilig boven water te brengen.





Scroll naar beneden voor foto’s van onze shoot.

In Saoedi-Arabië mag je niet zomaar met een drone filmen, dus namen we een helikopter.

Het was spannend om een hele kilometer diep te duiken, maar we maakten ons vooral zorgen over het feit dat we acht uur lang onze plas moesten ophouden.

Terwijl de submersible zonk voelden we de golven over ons heen slaan, en verloren we langzaam het wateroppervlak uit het oog.

En dan is ineens alles donker. Er zitten lampen op de submersibles, maar totdat er iets is waarop het licht kan weerkaatsen zie je niets, en voelt het alsof je een eindeloze duisternis in zakt. Dit inktvisje dook op om ons te laten weten dat alles oké was.

De zeebodem. We zweefden langs de randen van enorme onderwaterbergen, waar we dan even stil bleven hangen terwijl de wetenschappers materiaal verzamelden en wij filmopnames maakten van kleine zeewezentjes.

IOnze set-up. Voor de cameraliefhebbers: ik bestuur twee RED Monstro’s gemonteerd op geautomatiseerde tilt-pan-koppen. De een heeft een zoomlens en de ander een macrolens.

Als je goed kijkt zie je hier hoe de robotarm uit de submersible steekt om stukjes koraal te verzamelen. De externe arm wordt bestuurd door een vergelijkbare arm binnenin het voertuig, waardoor je heel precies kunt werken.

Het havenstadje Yanbu.

Yanbu is een slaperig stadje waar je heerlijke mocktails kunt krijgen.

Graffiti in Yanbu.

Een stukje afgezet strand waar lokale jongeren ‘s middags verkoeling zoeken in zee.

Volgens deze lokale visser zijn zowel de vispopulaties als de koraalriffen flink geslonken in de afgelopen jaren, ondanks de weerbarstigheid van het koraal.

Er wordt gevist met netten die langs de kust over de bodem worden gesleept – waardoor het koraal wordt beschadigd.

In dit bootje gingen we de zee weer op.

Onze kapitein

De eilanden zien er prachtig uit: overal wit zand en koraalriffen.

