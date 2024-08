Uma Thurman kan trots zijn op S10

Naast dat allebei de Kill Bill-films cinematografisch extreem goed in elkaar zitten, zijn het sinds mensenheugenis de perfecte bron voor nerds om keer op keer te bewijzen hoe ongelofelijk veel ze weten van films. Om optimaal van dit moment gebruik te maken presenteer ik jullie hier mijn favoriete muziekgerelateerde Kill Bill-feitjes:

1: RZA, beter bekend als lid van een of ander hiphopscoutingcollectief, heeft regisseur Quentin Tarantino intensief geholpen met het samenstellen van de soundtrack. Puur omdat ze allebei van kung-fu houden.

2: Jaren na het uitkomen van de films heeft Action Bronson de bekende kapel gebruikt in zijn videoclip voor Easy Rider, waarin hij trippend van de LSD een gitaar vindt waar alle wereldse problemen mee opgelost kunnen worden.

3: Als er ooit in Nederland een remake of ode aan de films moet komen, kan vanaf vandaag niemand anders dan S10 de rol van Uma Thurman op zich nemen. Vorige week bracht ze haar mini-EP Diamonds uit, en in de gloednieuwe clip voor de titeltrack, die je hierboven kunt bekijken, zwaait ze zo sierlijk met een zwaard dat Uma hoogstwaarschijnlijk de rest van de week met tranen van trots op haar wangen zal rondlopen.

Videos by VICE

Volg Noisey op Facebook, Instagram en Twitter.