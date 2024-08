S10 maakt persoonlijke muziek, want ze heeft geen andere keuze

Je diepste gedachten, onzekerheden en twijfels omzetten tot muziek is een angstaanjagend ding. Deze muziek vervolgens ook nog eens live spelen op een belangrijk festival als Noorderslag is iets wat voor veel mensen zou zorgen voor een mentale inzinking. Toch staat deze kwetsbare houding S10 als geen ander, en gelukkig maar, want een andere keus heeft ze niet echt.



Een tijd terug spraken we haar al over haar jonge leven vol psychische problemen, en de muziek die ze daarover maakt. Nu, dik een jaar later, gaat het een stuk beter met Stien, is ze getekend bij het label Noah’s Ark en afgelopen weekend stond ze op Noorderslag om te laten zien dat haar muziek meer is dan gedetailleerde verhalen over duistere dagen. We besloten haar te volgen rondom haar show in Groningen, bekijk het hierboven.

