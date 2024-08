Een gids voor als je in je seksleven wil experimenteren met vuur en ijs

Jaren voordat ik voor het eerst een pijpbeurt gaf, leerde ik al dat op een ijsklontje zuigen voor je iemand afzoog de ultieme kink was. Tenminste, dat had ik in de vroege jaren tien in een Cosmopolitan gelezen.

Als ik nu terugkijk met mijn jaren aan vanille- en kinkervaring, kan ik inderdaad zeggen: Ja, ijsklontjes meenemen naar de slaapkamer is een goed idee. Maar er is zoveel meer dat je kan proberen als je benieuwd bent hoe je hete en koude sensaties geweldig kan laten voelen tijdens de seks.

Of je nou een groentje of een veteraan bent, als je zin hebt om wat ijs of vuur te implementeren in je seksleven, ben je hier aan het goede adres. Met deze gids onder je arm, je safewords en een goed nazorgplan, ben je helemaal klaar om te Netflix en chillen. Of meer…Videoland in vuur en vlam? Ik sta open voor suggesties.

Wat is temperature play?

Temperature play is een soort fysiek sensatiespel waarbij je verschillende temperaturen gebruikt. Net als de meeste vormen van BDSM heb je verschillende niveaus van het toepassen van hitte en kou tijdens de seks. Van weinig risico en weinig pijn tot hoog risico en heel erg pijnlijk. Er is een hele brede, gulden middenweg tussen het gebruik van warm glijmiddel, ijsklontjes op je tepels en keihard gebrandmerkt worden.

Waarom genieten mensen er zo van?

Iedereen heeft z’n eigen reden om zich aangetrokken te voelen tot temperature play. Leigh Cowart, een journalist en de schrijver van Hurts So Good: The Science and Culture of Pain on Purpose, houdt heel erg van pijn. Volgens hen werkt sadomasochisme zo goed omdat er heel duidelijk wordt gedaan over consent, waardoor je een kans krijgt om te experimenteren met sensaties die anders onbereikbaar, moeilijk of doodeng zouden kunnen zijn. En dat ook nog in een veilige omgeving die mogelijkheden geeft om nieuwe relaties met pijn aan te gaan. Voor hen “geeft pijn een intense focus die normaal ongrijpbaar is”. En dat er veel endorfine vrij komt is ook geen (lijf)straf (sorry voor deze grap).

Voor anderen draait het niet per se om de pijn, maar meer om de prikkels en het gevoel. Ember, een kinkliefhebber en -docent uit de Bay Area, houdt vooral van het gevoel van kaarsvet. “Ik voel me vaak overweldigd en overprikkeld,” zegt Ember. “Kaarsvet kan me echt kalmeren en goed laten voelen, of ik nou ontvang of schenk.” Als ze aan de gang gaat met kaarsvet, geniet Ember van elk onderdeel – van het gevoel dat heet kaarsvet geeft als het op je huid terecht komt tot hoe het voelt als je je insmeert met gesmolten kaarsvet en de geur van brandende kaarsen en het beeld van vlammen.

Voor je begint

Zoals altijd als je je aan BDSM waagt, draait alles om consent, het liefst ook met een gedetailleerd gesprek over grenzen, dingen die je leuk vindt en dingen die je niet leuk vindt — noem het maar onderhandelen. Als je onwijs groen bent (zoals iedereen ooit begon), lees deze gids dan eerst om events, partners, onderhandelscripts, nazorgplannen en meer te vinden.

Het is voor niemand leuk als je huiskamer in de fik vliegt, dus het kan geen kwaad om wat veiligheidstips te geven — of je je nou gaat wagen aan daadwerkelijk fire play of gewoon een kaarsje aan wilt steken voor de sfeer. Allereerst, als je een verantwoordelijke vuurspeler wil zijn, zou je een EHBO-diploma moeten hebben. Elke expert benoemt het belang van het hebben van een veiligheidskit met daarin een branddeken waarmee je oplaaiende vlammen snel te lijf kan gaan. Ook is het belangrijk om brandwondencreme in huis te hebben als je welk scenario met hitte dan ook gaat uitvoeren. Daarnaast kunnen zowel tops als bottoms baat hebben bij aloë vera-gel, zelfs als je niet daadwerkelijk verbrand bent. Zorg dat je haarelastiekjes in huis hebt, zodat er geen kapsels in de fik vliegen. Tot slot is het nooit een gek idee om een fles water bij de hand te hebben en goed gehydrateerd te zijn, voor en na je sessie.

Let altijd goed op wat er in je omgeving gaande is en blijf communiceren met je partner. Ian, een kinkliefhebber uit Washington DC, heeft een hele workflow bedacht voor wanneer hij zich klaarmaakt voor een sessie. Als hij voor fire play gaat, zorgt hij ervoor dat het lijf van de bottom “geen brandbare olies of parfums” bevat en vertelt hij ze “hoe ze hun haar moeten dragen voor ultieme veiligheid”. Om extra voorzichtig te zijn kan het een idee zijn om als bottom even te douchen. Hij bekijkt dan hoe comfortabel ze zijn tijdens het uitkleden, het is namelijk belangrijk om te onthouden dat bepaalde synthetische stoffen kunnen smelten en je huid zo kunnen verbranden. (Pro-tip van mij: je acrylnagels zijn nogal brandbaar.)

Ook controleert hij of de ondergrond geen ontvlambare producten bevat, en zet hij z’n spullen op een veilige plek neer.

Als je interesse hebt om met lage temperaturen te spelen, heb je iets minder voorbereiding nodig – maar kan het je alsnog tijd kosten. Zorg dat je genoeg ijs beschikbaar hebt zodat je niet in paniek naar het tankstation hoeft te rennen voor een extra zak en bewaar speeltjes van glas en metaal in de koelkast voor je ze gebruikt. Als je koude kink inhoudt dat je met sneeuw en vriestemperaturen aan de slag gaat, regel dan dekentjes en warme sokken om je partner na de sessie op te warmen. Denk ook aan vingers en tenen als het gaat om opwarmen.

Fire play kan uit verschillende activiteiten bestaan, maar de gemene deler is dat je snapt dat spelen met vuur levensgevaarlijk is. Veel mensen zien het dan ook als ‘edge play’ of hoog risico-spel. Zodra je dat hebt geaccepteerd en de tips hierboven nog eens hebt doorgelezen, ben je misschien wel klaar om te voelen hoe het is om met een brandende fakkel langs je huid te gaan of te ontdekken wat vuurcupping is.

Dus nu ik je een beetje warm heb laten lopen, hoe gebruik je vuur nou daadwerkelijk in een kinkspel? Een ervaren beoefenaar, Dracarys, vertelt dat hij vaak fakkels gebruikt die hij gemaakt heeft “van een fonduevork (met de puntige uiteinden naar binnen gebogen), katoenen gaas, katoenen vingermouwtjes en touw van katoen.” Het materiaal is belangrijk, zegt hij, “want katoen brandt, het smelt niet.” Anders zou het op zijn partner kunnen druppelen en hem verbranden. De fakkel wordt dan gedrenkt in alcohol, het overschot wordt uitgeknepen en de fakkel wordt aangestoken. Net als Dracarys speelt Ian ook met fakkels (ook wel vuurstokken genoemd) en zijn strategie is om eerst de vlam dicht bij de huid van de billen te brengen zonder ze aan te raken, zodat ze kunnen wennen aan het gevoel. Dan begint hij “de stok lichtjes tegen de huid te drukken, waarbij hij snel beweegt, zodat de vlam niet blijft hangen en begint te branden”. Met zijn vrije hand “volgt hij dicht achter de stok, drukt hij op de huid en dooft hij onmiddellijk alle blijvende vlammen op het lichaam”. Ian zegt dat het gereedschap veelzijdig is en kan worden gebruikt om “de hitte van de vlam op het lichaam te blazen” of als een werktuig voor impactspel, altijd gevolgd door de vrije hand die naar beneden drukt om de resterende vlammen te doven.

Deze volgende techniek is iets voor jou als je echt in brand gestoken wilt worden. Pandaddy, een scenarist en kinkster uit Brooklyn, was een professionele vuurspeler die werd opgeleid bij de lokale brandweer – een programma dat sommige grote steden hebben. In kink speelt hij met brandende fakkels en “brandbare bubbels gevuld met propaangas die hij op iemands huid kan leggen”. De manier waarop deze werken, zegt hij, is “door propaangas door een mengsel van water en afwasmiddel te persen, waardoor bellen ontstaan die er normaal uitzien maar gevuld zijn met propaan in plaats van zuurstof”. Wanneer een open vlam de bellen ontmoet, ontstaat er een grote vlam gedurende één tot vier seconden, voordat deze verdwijnt. Dit klinkt spannend (en ziet er ongelooflijk uit), maar hij “raadt mensen niet aan het mengsel thuis te maken, omdat er niet alleen vuur bij komt kijken, maar ook propaangastanks.” Doe dit in plaats daarvan alleen als iemand in je gemeenschap toegang heeft tot een ervaren brandweerman en iemand die garant kan staan voor je veiligheid.”

Je kent cupping misschien als een traditionele Chinese geneeswijze of als het ding dat die ronde sporen achterliet op de rug van Michael Phelps tijdens de Olympische Spelen van 2016. Ze hebben echter ook een kinktoepassing. Bij vuurcuppen wrijft Dracarys een brandende fakkel (zoals de hierboven genoemde) in de glazen cup, waardoor de binnentemperatuur stijgt. Eenmaal op het lichaam geplaatst (plaatsen zoals de bovenrug, armen, benen en kont), “koelt de lucht in de cup af, waardoor een vacuüm ontstaat en de huid en spieren worden opgezogen.” Er zijn veel aanpassingen die je kunt maken. Hij zei: “het kan ook goed voelen om een vibrator aan de cups toe te voegen om de sensatie te intensiveren.” Als je alleen aan cupping doet (en geen ander vuurspel), stelt hij voor om “olie of bodylotion op het lichaam van de billen te wrijven en dan zachtjes de cups langs de rug te bewegen.”

Spelen met kaarsvet

Kaarsvetspel, oftewel wax play, heeft veel van de spanning van vuurspel, maar dan met minder risico, waardoor het een goede introductie is tot temperatuurspel. Het – verrassing – omvat het verwarmen van de was van een kaars – met vuur of een kaarsverwarmingsplaat of warmwaterbad – en het druppelen van het gesmolten kaarsvet op je eigen huid of op die van iemand anders.

Het allereerste wat je moet doen is de samenstelling van de kaars achterhalen. Ember legt uit dat de samenstelling (soja, paraffine, bijenwas), toegevoegde geurstoffen en gekleurde kleurstoffen allemaal invloed hebben op het smeltpunt van de kaars. Laat de lavendel-bergamotkaars op je salontafel lekker staan. Het beste voor iedereen die geïnteresseerd is in kaarsvet is om kaarsen te kopen van een gerenommeerde fetish-verkoper. Mijn favoriet zijn de paraffinekaarsen van Agreeable Agony, die speciaal gemaakt zijn voor kinkspel en zelfs de smelttemperatuur vermelden. Zorg ervoor dat je bij je bottom informeert naar zijn of haar allergieën, zodat je geen kaars gebruikt met ingrediënten waar jij of je partner gevoelig voor zijn.

Regel daarna een locatie. Ember houdt van de badkuip omdat je het warme water kunt gebruiken om het gevoel van het kaarsvet minder intens te maken voor beginners, plus het maakt het opruimen een stuk gemakkelijker. Anders, zeggen ze, “is het goed om een oppervlaktebeschermer zoals een zeil te gebruiken om te voorkomen dat er vlekken op lakens komen of dat er kaarsvet in je tapijt komt.”

Na het aansteken van de kaarsen gebruikt Ember “graag een kookthermometer om de temperatuur van de was te meten voordat ze gaat gieten”. En het kan nuttig zijn om “grafieken van de blootstelling aan brandwonden door te nemen om het risico op blaren en brandwonden te minimaliseren.” Zorg ervoor dat je de kaars uitblaast voordat je gaat spelen. Als de was zich door de lucht verplaatst, koelt hij een beetje af, dus begin op grotere afstand voor beginners en houd altijd rekening met de afstand van waaruit je giet, want te dichtbij kan flink pijn doen.

Ideeën voor ice play

Om af te koelen van vuur en kaarsvet, zou je met ijs kunnen experimenteren. Dit was mijn eerste stapje naar spelen met temperatuur. IJs direct na vuurspel inzetten kan heel lekker voelen (of heel intens).

Reeru, een 32-jarige sadistische top, vindt dat ijs plezieriger en sensueler kan zijn, of gemener, afhankelijk van de stemming. Zijn tip voor prikkeling is om een (redelijk groot) stuk ijs in je mond te stoppen en met je mond over verschillende lichaamsdelen te gaan. Dit is leuk, zegt hij, omdat we ons normaal gesproken voorstellen dat kussen warm aanvoelen, maar met het ijs, “kunnen ze een koude tinteling hebben.” Het ijs in je mond stoppen zorgt er ook voor dat het genoeg gesmolten is om niet aan de huid van de billen te blijven plakken of te verbranden. Maar er zijn ook manieren om ijs veilig direct op iemands huid te laten lopen. Draag handschoenen als je het ijs hanteert en laat het kort onder koud water lopen om de oppervlaktetemperatuur te verlagen.

Als je iets sadistischer wilt zijn, zoals Reeru meestal is, stelt hij voor om de bottom een plastic zak vol ijs of een koelelement in hun ondergoed te laten stoppen totdat ze het safeword roepen. Nog erger, zegt hij, is een ijsdildo (een met ijs gevuld condoom) in hun vagina of anus te stoppen. Vergeet niet om de ijsdildo even onder koud water te leggen om te voorkomen dat hij blijft plakken en gebruik glijmiddel. Deze laatste is overigens niet voor tere zieltjes.

Voor als je meer wilt

Extreem hete pepers, tijgerbalsem of koelbalsem kunnen een unieke manier zijn om met temperatuurspel aan de slag te gaan. Leigh noemt specifiek capsicum, “het bootst hitte na, dus het doet je lijf geloven dat er onmiddellijk signalen moeten worden afgegeven alsof je letterlijk in brand staat, ondanks dat het gewoon een peper is die je hebt gegeten.”

Blootstelling aan kou kan je ook doen in de vorm van een ijsbad of door natgespoten te worden met een ijskoude straal in een warme ruimte, zoals Reeru voorstelt. Leigh heeft ooit een sessie gehad waar hen naakt moest zijn en vervolgens midden in de nacht in de sneeuw werd geduwd. “Daardoor voelde ik meteen zoveel paniek en angst en ik moest vechten tussen mijn verlangen naar pijn en mijn verlangen naar warmte.”



Hen had onderkoeling en de symptomen ervan bestudeerd voordat ze de strijd aanging en uiteindelijk hield Leigh het korte tijd vol, allemaal in het zicht van hun sessiepartner. Leigh: “Het was zo koud dat mijn hersenen zich onmiddellijk op slechts één ding concentreerden (koud !!!!),” maar “ik vond het geweldig hoe… naakt in de sneeuw zijn het onmogelijk maakte om aan iets anders te denken.”

Dit stuk verscheen oorspronkelijk op VICE UK.