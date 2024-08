Alles wat je moet weten over seks met dikke mannen

Er komt minstens één keer per week een viral TikTok op m’n feed langs waarin een dikkere gast aan vrouwen op straat vraagt of ze uit met hem zouden gaan als hij slanker was, en ze reageren stuk voor stuk dat ze nu al met hem zouden uitgaan. Als iemand die al langer dikkertjes op het oog heeft en zelf ook een meid van het grotere formaat is vind ik het een hartverwarmende video – maar als je nog niet eerder met een dikke gozer hebt geneukt kan het misschien intimiderend zijn om te overwegen door de massa heen te batsen, zelfs als je het tegenovergestelde beweert wanneer iemand op straat een camera in je gezicht duwt.

Aangezien ik het meesterbrein ben achter de populaire gids Wat je wel en niet moet doen als je met een dikke vrouw naar bed gaat, het meesterbrein dat nu (eindelijk) in haar eerste lange relatie zit met – inderdaad – een dikke jongen, is de tijd nu aangebroken voor een soortgelijke handleiding met mannen in de hoofdrol. Sommige van de tips in de vrouwengids zijn tenslotte minder toepasbaar wanneer je voor iemand van een ander gender gaat. Sommige jongens houden er blijkbaar niet van als je met hun tieten speelt!

Met jaren aan kennis over dikke seks op mijn cv, plus mijn jaren aan pikken pijpen terwijl er een buik tegen m’n voorhoofd drukt – gecombineerd met verscheidene verslagen van allerlei soorten dikke gozers – geef ik nu wat tips waarmee jullie en jullie vingers, kutjes, pikken en monden hopelijk een weg kunnen vinden rond het soort mannen dat iets meer ruimte inneemt dan de meesten.

Wees je bewust van de beste hoek

Zoals ik net al subtiel vermeldde moet je je soms tijdens een pijpbeurt om een buik heen manoeuvreren. Om deze reden is het belangrijk dat je weet vanuit welke hoek je dan te werk moet gaan. Mijn persoonlijke favoriet is de ontvanger op zijn rug laten liggen en van bovenaf op zijn pik neer te dalen (als je het zo nodig wil weten), maar als we ook grotere soorten lichamen in overweging willen nemen moet je ook invalshoeken voor alle andere soorten gekets in gedachten houden.

“Neuken met kleinere mannen als je een top bent betekent meestal dat je cowboy-positie moet gebruiken, omdat ze het misschien niet prettig vinden om mijn gewicht bovenop zich te voelen,” legt Ant, een 39-jarige docent, uit. Net als iedereen in dit artikel blijft hij anoniem om ongehinderd over seks te kunnen praten. “Op z’n hondjes werkt wel – welke man houdt daar niet van – maar soms vind ik het fijn om het gezicht van de andere man te kunnen zien.”

Als het niet echt je ding is om door een man overmeesterd te worden kan het een idee zijn om bovenop te klimmen. Niet iedereen is het daarmee eens: de 37-jarige Bart vindt – net als de meeste andere mannen die ik heb geïnterviewd – dat z’n gewicht het beste kan worden gebruikt als hij bovenop zit. “Als je als dikkere man aan het neuken bent kun je goed momentum opbouwen; mijn vrouw houdt er soms wel van om met volle kracht genomen te worden en dat gaat veel makkelijker als je wat groter bent,” legt Bart uit.

Even terug naar Ant, wiens gouden tip voor bottomen als volgt luidt: billen wijd. “Wees je ervan bewust dat er soms nogal wat vlees aan het bot zit waar je voorbij moet voordat je het gat bereikt,” zegt hij, “dus soms moet je een beetje meer spreiden of dieper stoten dan je aanvankelijk dacht.”

En zoals het überhaupt ook hoort bij de mensen met wie je neukt: vraag ze welke standjes ze het liefst hebben – als de eigenaar van een dik lichaam zullen zij het beste weten wat goed voor ze werkt.

Uiterlijk kan bedrieglijk zijn

Misschien heb je de misvatting dat dikke mannen kleine pikken hebben wel eens gehoord. Als een dame die met meerdere dikkemannenpikken te maken heeft gehad kan ik je vertellen dat dat simpelweg niet waar is (en zelfs al zou het waar zijn, er is niks mis met een kleiner zaakje). Maar geloof me niet op m’n woord; onderwijzer seksuele gezondheid en dikke man Jay legt uit dat het niet alleen een fatshaming-grap is maar ook een simpele kwestie van lichaamsgewicht. Meer lichaamsvet in de venusheuvel van een man kan zijn pik kleiner laten lijken, dus je moet het vermogen om jezelf vol te laten rammen of jezelf aan die pik te rijgen omarmen.

“Hij zal net zo lang voelen als je pik van een dunne gozer,” voegt Jay toe, “en misschien vind je het wel nog prettiger om tegenaan te rammen omdat de klap wordt verzacht.” Laat al je aannames over hun lichaam en hun vermogens liggen als je met een dik persoon gaat neuken – jouw probleem als je de diepste ploegsessie van je leven misloopt.

Het is net zo belangrijk om alle soorten mannen die in de plus-size categorie vallen in beschouwing te nemen – ook degenen die geen pik hebben. Nogmaals, sta open voor nieuwe ervaringen en geef ze de kans je te laten zien wat voor een bonksessie ze je wel niet kunnen geven.

Doe niet raar

“Ik stoor me er het meeste aan als ik met een gozer in bed ligt en hij alleen maar focust op mijn dikke gebieden – meestal m’n buik,” geeft Ant toe. Hij legt een veelvoorkomend probleem voor dikke neukers bloot: mensen met een fetisj voor dikke mensen. Sommigen van ons zijn er dol op, anderen hebben er een hekel aan, maar iedereen vindt het kut om op een rare manier gebruikt te worden.

Ik heb het al eerder gezegd en ik zal het hier nog een keer zeggen: heb het verdomme gewoon met je fuckbuddy over wat jullie allebei willen. Het moet van beide kanten komen en meestal zul je alleen maar positieve reacties krijgen als je aangeeft dat je dol bent op onze buikjes en er goed op gaat om ze aan te raken.

Zoals Jay zegt: “Mannen, en vooral dikke mannen, worden meestal niet gevraagd hoe ze aangeraakt willen worden of krijgen geen toestemming om de manier van aanraking te waarderen. Het zou ironisch zijn – als het niet zo triest was – aangezien de meeste heteronormatieve seksverhalen in onze cultuur draaien om het genot van de man, maar het gaat over wat zij willen doen of bij zich gedaan willen hebben maar niet over de details van aanraking zelf.”

Dus doe er niet raar over, vraag het gewoon lief en als het niet hun ding is zou het waarschijnlijk toch geen goeie match zijn geweest.

Laat los en geniet gewoon

Het gaat maar weinig over het feit dat we als mensen met gemarginaliseerde lichamen niet vaak als seksueel worden gezien. Er zijn meerdere referenties in de popcultuur die seks met een dik persoon een grap laten lijken in plaats van een normale ervaring. Omdat er bewuste en onbewuste vooroordelen bij ons zitten ingebouwd over dat dikke seks vies en obsceen is, is het belangrijk om in je hoofd ruimte vrij te maken om het soort seks dat je hebt te vieren – in dit geval seks met een dik persoon.

Ga op zoek naar en geniet van de dingen die je alleen kunt krijgen via seks met een dik persoon: of dat nou de extra kracht achter gedomineerd worden is, de uitgebreide zachtheid om je tanden in te zetten of de specifieke dingen waar Lukas, een 28-jarige IT-salesman, zo enthousiast over is: “Ik ben dol op de geluiden die dikke seks kan produceren, de hoorbare geluiden die vrijkomen bij ruigere seks.”

Lukas voegt ook toe: “Ik wil zonder aarzeling over mijn lichaam worden aangeraakt. Ik zou willen dat de persoon plekken aanraakt die diegene waardeert of waar die opgewonden van raakt, omdat er waarschijnlijk meer van is! Wees niet bang voor hun lichaam. Kus, raak aan en speel met hun hele lichaam, vraag of ze zich comfortabel voelen bij het aanraken, grijpen en kussen van bepaalde stukken als je er niet zeker over bent. Communicatie bij seks is voor iedereen het allerbelangrijkste.”

Al met al is de keuze om van dunne mannen neuken naar dikke mannen batsen te gaan een beetje alsof je van alles wat kiest bij de slager, in plaats van dat je voor je gebruikelijke stukje ham of kalkoen gaat. Wie weet wat je allemaal mist? Mij, en een verdomd goeie wip, dat mis je. Het ontdekken van seks met allerlei soorten mensen – en allerlei soorten dikke mensen – kan je wereld openstellen en je laten beseffen hoe erg je het nodig had om al je remmingen te laten varen en van de vleselijke genoegens van het leven te genieten.



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.



