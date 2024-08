Zo heb je de tijd van je leven op een seksfeest in Las Vegas

Op een gemiddeld seksfeestje in Las Vegas kom je van alles tegen. Iemand die wordt gebeft in een loungestoel bij het zwembad of een topless vrouw die countryliedjes meeschreeuwt in een karaokekamer, bijvoorbeeld. Het is helemaal aan jou of je deelneemt of niet: op veel feesten zijn er kamers waar seks verboden is, zodat nieuwkomers niet meteen worden geconfronteerd met copulerende lijven. Je kunt het rustig aan doen als je wilt, of ervoor kiezen om alleen te observeren en het allemaal in je op te nemen.

Twee gasten van Eden After Dark

De beste seksfeesten in Las Vegas zijn meer dan slechts één grote orgie, het is ook een leuk avondje stappen. Hosts screenen potentiële gasten op de feestjes, want de staat Nevada is streng over wat wel en niet is toegestaan. De feestjes onderscheiden zich van andere seksfeestjes; ze vinden niet plaats in een traditionele nachtclub en ze trekken mensen aan van over de hele wereld.

Hoewel seksclubs in Las Vegas je welkom heten zolang je je aan hun regels houdt, zijn dit soort plekken meestal wel heel strikt op het gebied van privacy en discretie. Met instemming van hun gasten hebben twee van de beste clubs – Whispers en Eden After Dark – fotograaf Jamie Lee Taete en mij binnengelaten om te laten zien hoe het er aan toegaat.

Een vrouw in de zogenaamde Prinsessenkamer in Whispers

Misschien ben je al bekend met de etiquette van seksfeesten, maar dit is Las Vegas — je moet weten hoe het er hier aan toegaat. Dus we spreken met de experts, de liefhebbers, de ervaren producenten die swingersavonden inplannen, in de meest losbandige stad ter wereld. Locals leggen uit hoe een nacht van pure schunnigheid eruitziet in Las Vegas. We gaan los.

Sommige namen zijn om privacyredenen veranderd of ingekort. Dank aan Whispers Las Vegas, Eden After Dark, en het Artisan Hotel.

Hoe vind je een seksfeest in Las Vegas?

Er zijn een paar beroemde megaclubs rond de Strip, zoals The Green Door en wat andere neukpaleizen. Ik vond ze eerst leuk klinken, maar volgens de plaatselijke bevolking is de sfeer zowel kitscherig als agressief. Een hopeloze combinatie. Een deel van het probleem is dat The Green Door alleenstaande heteroseksuele mannen toelaat, wat een eenzijdig publiek aantrekt. Als je geen zin hebt in mensen die te heftig flirten of gewoon niet weten hoe ze zich moeten gedragen, dan kun je het beste naar feestjes gaan in de zogenoemde ‘social clubs’. De Strip laat je beter gewoon links liggen.

Dus, als je de neukpaleizen niet zo interessant vindt en liever een meer respectvolle belevenis krijgt, dan kan ik deze twee clubs aanraden:



Whispers Las Vegas is gevestigd in een ruim privé-huis, op acht minuten rijden van de Strip. De feesten worden geheel door vrijwilligers georganiseerd en middels donaties gefinancierd. Er zijn verschillende intrigerende zones: zwembaden zowel binnen (wild, geil, naakt en vochtig) als buiten (tammer, behalve die ene gast die wordt gepijpt op het dek), een Prince-kamer waar alleen zijn muziek te horen is (de hemel), en een omgebouwd tuinhuisje dat ‘de prinsessenkamer’ heet, waar BDSM centraal staat.

De Prince-kamer in Whispers

Whispers biedt een luxueus buffet waar de vrijwilligers erg trots op zijn. Tom, een van de oprichters van de club, biedt me een elegant broodje brie op een papieren bordje aan kort nadat ik arriveer. Mensen die helemaal of half zijn ontkleed eten in de nacht fruitsalade en gefrituurde snacks. Helemaal charmant is het plotse linedancen om middernacht op het liedje Wobble, om de stripperpaal heen in de naaktkaraokekamer.



De ongeveer tweehonderd gasten die avond zijn jong, niet veel mensen zijn ouder dan 35 jaar. Het schijnt dat festivals zoals Electric Daisy Carnival een nog jonger publiek trekken. Het publiek in Whispers is gastvrij; veel mensen kennen elkaar en gaan lief met elkaar om.

Een stel bij het zwembad van Whispers

Eden After Dark is een lhbti-vriendelijke social club die alleen toegankelijk is voor leden. De club is ‘off-premise’, wat betekent dat er geen vaste locatie is. De avonden vinden vaak plaats in penthouses van hotels (denk aan het Bellagio). Ik ben er als er een voorproefje plaatsvindt van een nieuwe serie thematische avonden van Eden After Dark in de Artisan, een boetiekhotel vlakbij de Strip.

De mensen die ik daar ontmoet, zijn qua vibe minder op elkaar afgestemd dan bij Whispers. Maar dit zorgt voor een interessante, uiteenlopende groep: gasten komen vaker alleen, ongeacht hun gender of seksualiteit. Binnen luttele seconden gaan de kleren uit en er wordt geflikflooid met elkaar. Ik zie veel parelmoeren strings en veel verschillende soorten lichamen. Er is een vrouw die met haar zwarte verenvleugels voorover buigt om de vloer af te stoffen. Christian, een van de organisatoren, vertelt me dat Eden after Dark biseksuele mensen, zoals hijzelf, verwelkomt.

Eden After Dark-gasten in het Artisan Hotel

Om toegang te krijgen tot Eden After Dark, melden mensen zich aan als ‘sleutelhouder’ — een hippe manier om ‘lid’ te zeggen — op de website. Deze sleutelhouders kunnen online donaties achterlaten voor individuele feesten, meestal tussen veertig en tachtig dollar. Er wordt niet betaald aan de deur.

De volgende punten zijn het overwegen waard in je keuze voor een bepaalde club of feest:

Check online agenda’s om te zien welke feesten bij je passen. Bijvoorbeeld Kasidie, een website voor swingers in Las Vegas. Hier vind je een betrouwbare agenda van ‘lifestyle-feesten’, het Vegas-eufemisme voor een seksfeestje, waarover later meer. En dan is er natuurlijk FetLife, wat ook een goede plek is om rond te neuzen, vooral als je kieskeurig bent over wat je wilt doen. Let wel: ‘adult parties’ in Vegas zijn meestal hetero-georiënteerd, tenzij ze dat expliciet anders vermelden.

Besluit of je alleen gaat of met een partner of vriend. Op sommige feestjes, zoals Whispers, mogen cisgender-mannen niet zonder partner binnenkomen, tenzij een ander stel of een vrouw ze ‘sponsoren’. Sommige plekken zijn alleen voor stellen, einde verhaal. Eden After Dark niet. Daar laten ze je solo binnen, ongeacht je gender, zolang je maar door de screening komt. Daar komen we zo nog op terug.

Stel, je gaat inderdaad met partner of vriend naar een seksfeest, net zoals JT en Gorgeous, twee oude vrienden in Eden. Zij vertellen me dat ze samen naar feestjes gaan om a) deel te nemen aan orgieën en b) om een oogje in het zeil te houden. “Ik zorg ervoor dat ze niet met iemand is waarvan ik denk dat die niet goed voor haar is. We letten heel erg op de energie die iemand uitstraalt,” zegt Gorgeous.

Bezoek dagfeesten als je op zoek bent naar een meer casual of sobere sfeer. Francis, die ik ontmoet bij Whispers, zegt: “Ik ga meestal overdag naar zwembadfeesten. s’ Nachts zijn de mensen wat agressiever. Ze drinken dan al langer. Ze komen niet binnen met een brunchmentaliteit.” Als je alleen een klein beetje ranzigheid wilt, of in ieder geval geen beschonken ranzigheid, dan kun je die vinden tijdens de zwembadfeestjes in de middag, die in Vegas in de zomer meestal in het weekend plaatsvinden.

Dani in een van de kamers van Whispers

Onderga de screening van de hosts voordat je gaat. Bijvoorbeeld door foto’s van je identiteitskaart te delen, foto’s van je gezicht en gekleed lichaam. Dit is een vereiste van Eden, en ik keur het niet goed, maar ik wil er op wijzen dat dit is wat sommige clubs vereisen. Andere vereisten zijn dat je een NDA (non-disclosure agreement, een geheimhoudingsovereenkomst) ondertekent, een consent-cursus volgt, en akkoord gaat met andere veiligheidsmaatregelen. Daarnaast kan de screening ook bestaan uit een check dat je geen drugsverslaafde, engerd of een ander risico bent. Doe die screening een paar dagen van tevoren, want het kan even duren voordat de lijst met geïnteresseerden bekeken en goedgekeurd is.

Zoek uit of de happening inclusief en chill is, of dat er achter de geilheid discriminerende en beledigende zienswijzen schuilgaan. Een breed scala mensen voelt zich aangetrokken tot swingen en exhibitionisme, dus je zult onvermijdelijk een paar losers tegenkomen. Bijvoorbeeld witte mensen die racistische stereotypen en fetisjes gebruiken om op een idiote manier te flirten. Sommige hetero’s zijn homofoob en seksistisch tegenover lhbti-mensen.

Je komt erachter of een plek onverdraagzaam is door het te googelen, aangezien hardcore swingers vrij open kunnen zijn met hun mening over andermans lichaam. Gelukkig geven goede hosts ook vaak luidkeels hun mening en zij laten online weten wat hun beleid is en welke voorkeuren zij hebben. Mocht je nog vragen hebben, email dan de betrokken organisaties over hoe hun feestjes in elkaar zitten.

Wat trek je aan op een seksfeestje?

Tut je op. Een mooie outfit toont stilzwijgend respect voor het feest en het gaat je kans op seks enorm verhogen. Dit betekent niet dat je opeens alleen maar heel erg sexy of kinky kleding moet dragen. Als je niet wilt dat je outfit ‘seksshop’ schreeuwt (hoewel dat ook prima is), doe dan gewoon alsof je een date hebt met een heel rijk iemand. Dus, draag geen korte broek en zeker geen slippers.

Een hulphond en een gast in Eden After Dark

Ik spreek een vrouw in Whispers kort voordat ze gegeseld wordt in de prinsessenkamer. Zij zegt dat je je moet bedenken dat kleding een vorm van communicatie is. “Je kunt je supersexy kleden, je kunt je kleden in kostuums, je mag je hier op allerlei manieren kleden die elders niet door de beugel kunnen,” zegt ze. “Dat verandert alles, omdat kleren kunnen uitdrukken wat je met woorden soms niet kunt zeggen.” En haar kleding spreekt boekdelen: bondage-achtige accessoires, korsetveters aan haar rok en geen shirt.

Houd rekening met thema’s, zowel wat betreft je kleding als wat je leuk vindt. Whispers heeft thema’s als ‘lingerie pyjama party’ en ‘A Midsummer Night’s Dream’, maar je moet je niet verplicht voelen je thematisch te kleden zoals op andere feesten. Ik bezoek Whispers op een studenten-en-docenten-avond, waar een vrouw me vertelt: “Ik draag een roze tutu over een witte spijkerrok waarvan ik de onderkant heb afgeknipt zodat ik net genoeg bil laat zien, een gestreept shirt, en geile roze jarretels. We gaan ervoor vanavond.”

Twee outfitjes in Whispers

De kledingvoorschriften bij Eden After Dark zijn strikter en slanker. Veel zwart en hoge hakken. De looks zijn hier, net als de mensen, meer homo-georiënteerd: overal zie ik strakke zijden mannenonderbroeken, leren kragen, blote borsten en spieren.

En mocht je nog twijfelen, draag dan, ongeacht je gender, een pak.

Hoe ben je een goede gast op seksfeesten in Vegas?

Het is cruciaal te begrijpen dat je de ‘Las Vegas-seksfeesten’ eigenlijk nooit zo moet noemen als je ze bezoekt. Als je je waagt aan een nachtje neuken met vreemden, dan noem je dat ‘de levensstijl’. Met dit eufemisme communiceer je, vaak in combinatie met een hitsige ondertoon en langdurig oogcontact, dat je openstaat voor partnerruil, orgieën en andere uitingen van geile affectie.

Swingers hebben het elders in de wereld natuurlijk ook over ‘de levensstijl’ of ‘the lifestyle’, maar in Vegas wordt de term niet alleen maar gebruikt omdat het zo cool klinkt.

In de praktijk zijn de organisatoren erg voorzichtig met hoe zij en anderen zich gedragen en zelfs praten over wat zij doen. De politie kan namelijk een plek sluiten als ze denken dat het een seksclub is, ook al is het slechts een groep gelijkgestemde mensen die in hun privéleven samenkomt.

De huisregels van Whispers

Voor veel van de mensen die ik in Las Vegas heb ontmoet, betekent ‘de levensstijl’ in spirituele zin veel meer dan een simpele vrijpartij. Het is een vrijgevochten en gezellige manier van ‘zijn’. Dit is hoe Jerry (niet zijn echte naam), een Whispers-vrijwilliger die aan de deur werkt, het ziet. “Mensen denken meteen na binnenkomst dat er een hele hoop mensen in de club zitten te neuken in een orgie, met een glazen discobal boven hun hoofd. Maar het is eigenlijk een sociale omgeving. De andere reden dat mensen hier komen is om gelijkgestemden te ontmoeten.”

Dani, een Whispers-vrijwilliger, zegt: “Als nieuweling moet je ervoor zorgen dat je grenzen kent voordat je begint.” Vind je het niet fijn om in je nek gelikt te worden? Zeg dat dan. Hoop je je extra gevoelige kokhalsreflex te kunnen bespreken voordat je een vreemde pijpt? Goed nieuws: Mensen in Vegas babbelen graag. Zelfs binnen deze sfeer waar alles moet kunnen, wordt het stellen van grenzen verwelkomd en verwacht. Volgens Dani moeten stelletjes samen een feest ‘doordenken’. Met andere woorden: bekokstoof je plan ver voor je eerste feest en houd je eraan.

Op bed bij Eden After Dark

Kom op tijd. Christian vertelt me dat hij in Eden de deuren opent om 20.00 uur en ze weer sluit om 21.00 uur. “Als je hier om 21.01 uur bent, kom je er niet in, punt uit. Waarom doen we dat? Nou, als iemand komt opdagen en er is nog niemand anders omdat ze te laat zijn, dan gaan ze weer weg. Komt iedereen rond dezelfde tijd? Dan is er meteen feest. En als de deuren sluiten, is dat ook vanwege ieders veiligheid.” Als je er eenmaal bent, houd er dan rekening mee dat de deuren niet de hele nacht open en dicht gaan.

Bij de nachtfeesten in Whispers hangt de timing meer af van wat er op een bepaald uur is gepland. Mensen kletsen en hangen hier en daar wat rond tijdens het feest, maar rond middernacht of later, gaan veel mensen naar de meer besloten ruimtes. Het is een goed idee om vroeger te gaan zodat je mensen kunt leren kennen voordat het ondergoed door de lucht vliegt.

Wat neem je mee naar een seksfeest in Las Vegas?

Als je van gespecialiseerd ‘gereedschap’ houdt, zoals seksspeeltjes, kinky spullen of fetisj-achtige voorwerpen, neem dan je eigen uitrusting mee. Sommige clubs en gasten hebben misschien speciaal gereedschap dat ze met je willen delen, maar over het algemeen is het een goed plan om volledig uitgerust op het feest te verschijnen. Een jongen bij Whispers, bijvoorbeeld, heeft een zelfgemaakte zweep van lamsleer bij zich. Hij laat graag aan mensen zien hoe je anderen er veilig mee kunt slaan, in plaats van het zonder enige begeleiding uit te lenen.

Als je seks met een pik fijn vindt: neem condooms mee. Op een fatsoenlijk feest zijn er genoeg condooms voorhanden (ook glijmiddel), maar wil je echt een pauze inlassen om een condoom te vinden bij de receptie of een vrijwilliger?

Neem een identiteitsbewijs mee, en doe niet moeilijk of raar over het feit dat je het moet laten zien. Iedereen doet het. “Veel mensen voelen zich erg ongemakkelijk als ze hun identiteitsbewijs moeten laten zien,” zegt Michael, de portier van Whispers. Hij doet dan ook zijn best om ze op hun gemak te stellen als hij merkt dat ze zich ongemakkelijk voelen. “Er komen nieuwe mensen hier die nog nooit in een club zijn geweest. Maar ze zien hoe ze worden ontvangen als ze hier zijn. Ik ben er trots op als mensen zich welkom voelen, ook al moet ik dan wel eerst wat saaie informatie met ze doornemen.”

Zoek uit of een feest alcohol toestaat. De feestjes die in privé-huizen en hotelkamers plaatsvinden zullen het nooit aan je verkopen omdat ze dan gesloten kunnen worden. Sommige plekken hebben het zelfs liever niet in de buurt omdat het de toestemming voor seksuele handelingen negatief zou beïnvloeden. Anderen willen dat gasten hun eigen alcohol meenemen en bieden mixers aan. Wiet is legaal in Vegas (als je 21 jaar of ouder bent), maar sommige feestjes kunnen verzoeken dat je niet high wordt in de club, of dat je je joint rookt in een bepaalde ruimte. Maar eerlijk gezegd wil je als beginneling misschien wel nuchter blijven.

Hoe versier je iemand op een seksfeestje?

In deze stad denken veel mensen: het is Vegas, er zijn geen regels! Hierdoor gedragen ze zich als volslagen idioten. Maar op veel feestjes houden alerte vrijwilligers een oogje in het zeil, vooral op mensen die zich raar gedragen. Wat je ook doet: maak duidelijk wat je wel en niet wilt doen, en vraag anderen hetzelfde. Loop naar een host of vrijwilliger als er iets niet in de haak lijkt te zijn, en aarzel nooit om hulp te vragen als je het nodig hebt.

Verken je omgeving. Vooral op on-premise-feesten heb je de mogelijkheid, na aankomst, om een rondleiding te krijgen met een van de hosts of vrijwilligers. Bepaalde kamers kunnen worden aangewezen als keiharde neukzones, en andere juist niet.

Francis ontspant in een kamer in Whispers

Dan is nu het moment aangebroken om daadwerkelijk mensen te benaderen. Hoe doe je dit? Door attent, flirterig en respectvol te zijn. Versier mensen op dezelfde manier als je dat normaal ook zou doen. Nick: “Ik benader mensen op dezelfde manier als in een bar. Ik loop gewoon op ze af en vertel ze mijn naam. Ik vertel ze dat ik hun oorbellen mooi vind. En dat is een begin.”

Enkele zeer simpele doch relevante tips voor het benaderen van mensen voor een mogelijke partnerruil: bij heteroseksuele stellen doet de vrouw meestal de introductie. Als je je niet in een cisgender en/of heteroseksuele relatie bevindt en als een van jullie een nieuwkomer is, moet diegene leiden, of de jongere persoon moet leiden.

Een momentje in Eden After Dark

Ga er niet vanuit dat je maar met de helft van een stel seks gaat hebben als je twee personen benadert, tenzij je daar specifieke afspraken over hebt gemaakt.

Als jij en je partner(s) opgewonden worden van mensen die naar jullie kijken tijdens seks, kun je dat aangeven door de deur open te laten. Als je geen alleenstaande cisgender man bent, dan kun je kamers binnenlopen waar mensen neuken met de deur open. “Sommige mensen in de lifestyle laten de deur op een kiertje,” zegt Robin, een vrijwilliger van Whispers. “Dat zijn mensen die alleen gehoord willen worden. Dat kiertje betekent niet, ‘kom op, storm maar naar binnen’. Het betekent dat ze willen dat je ze hoort kreunen en zuchten, maar niet dat je de deur opendoet.”

Benader niemand die actief met iemand anders bezig is, tenzij je er van tevoren over gesproken hebt of meegesleurd wordt in een regelrechte orgie, maar vraag dan alsnog of je mee mag doen.

Als je met een partner bent, wees dan heel duidelijk over wat jullie beiden verwachten van het bezoek. Wat is oké, en wat niet? Houd je daaraan als je eenmaal op het feest bent. Vergeet jaloezie, en als je merkt dat je jaloers wordt, overleg dan met je partner of je van koers wilt veranderen, of wilt vertrekken.

Francis in Whispers

Voel je niet gekwetst of afgewezen als iemand nee zegt of niet verder wil gaan. Op dit soort feestjes kan dat best gebeuren. En waarom ook niet, iedereen moet het toch naar zijn zin hebben en zich veilig voelen? Robin zegt hierover: “Veel nieuwe mensen zijn bang, want ze willen ’niemands gevoelens kwetsen’, en we willen niet dat mensen dingen doen die ze niet willen doen.” Robin en andere Whispers-vrijwilligers praten daarom met nieuwkomers. “De belangrijkste regel van de levensstijl is ‘geen drama’”, zegt ze. “We helpen mensen dit speelveld te navigeren — je kunt op een respectvolle manier een stapje terug doen zonder gevoelens te kwetsen.”

Houd netheid en hygiëne in gedachte. Bij Whispers betekent dit dat je het linnengoed verschoont zodra je klaar bent op een bed of ander oppervlak en dat je de wasmanden gebruikt die ze in de meest actieve kamers hebben staan. Bij Eden After Dark, is een sleutelhouder verantwoordelijk voor het verschonen van het beddengoed.

Tot slot, wees zelfverzekerd. JT en Gorgeous, twee vrienden die ik ontmoet bij Eden After Dark, zijn wandelende advertenties voor seks-als-exploratie. “Onthoud, jij bent de prijs. Seks is magisch, en seks is wat je er zelf van maakt. Het kan helend zijn, of het kan je vernietigen. Wees voorzichtig wie je toelaat, en wie jou toelaat,” zegt Gorgeous.

Gorgeous kent zichzelf, weet wat ze wil en hoe ze zich lekker kan voelen als ze mensen ontmoet en aan de haak slaat. Misschien verwacht jij wel een neukfestijn, en wie weet vind je er ook een. Gorgeous vertelt me wat ze het leukste vindt aan de Las Vegas-seksfeesten: ‘De levensstijl’ laat je ontdekken hoe je reageert op deze orkaan aan zintuiglijke ervaringen. Dus wie weet draag jij de volgende keer wel een parelmoeren string.

Een stelletje bij het zwembad in Whispers

Dit verhaal is deel van The VICE Guide to Las Vegas.