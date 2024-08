Tips om veilig en leuk te gangbangen tijdens een hittegolf

De hittegolf heeft een verwarrend effect op mensen: enerzijds loop je constant kleddergeil rond, anderzijds is er niets gruwelijker dan daadwerkelijk aangeraakt te worden door een ander zweterig klompje vlees. Maar omdat we nu eenmaal afstammelingen zijn van apen en in de kern gebouwd zijn om aan de lopende band te paren, is het geen optie om een tijdje een pauze in te lassen.



Daarom vroegen we tips aan sekswerker Foxxy Angel. Zij had tijdens de vorige hittegolf, vorige maand, twee gangbangsessies na elkaar op de planning, waarbij ze in totaal met veertig mannen seks had in zes uur tijd. Op dat moment was het buiten 36 graden, binnen moest ze het proberen te overleven in 30 graden. Het was vreselijk moeilijk volgens haar, maar met enkele concrete tips zou het wel aangenamer moeten worden.

Hoewel we er niet vanuit gaan dat jij na het lezen van dit artikel meteen al je vrienden belt om een gangbang op poten te zetten, kun je wel leren door de tips van haar hoe je in een hittegolf een intense seksbeurt overleeft – of je nu met twee of tweeëntwintig bent.

Vermijd missionaris

Hoe vervelend je dit ook vindt, vermijd voor die ene keer de missionarispositie. En wees niet bang om te experimenteren met standjes die ervoor zorgen dat je niet met je volledige lichaam op elkaar gedrukt moet zijn. Foxxy raadt bijvoorbeeld op z’n hondjes aan. “Op die manier hoef je niet op elkaar te liggen en kan je ook nog eens jezelf goed positioneren tegenover de ventilator, zodat het grootste deel van je lichaam verkoeld kan worden. “

Een standje dat Foxxy ook afraadt, is de reverse cowgirl: “Bijna al mijn klanten vinden het heerlijk als ik dat doe, maar dat kost tijdens zo’n hittegolf te veel energie,” zegt ze, “Eigenlijk moet je het gewoon lekker langzaam doen als het heet is en niet als een gek op een razend tempo elkaar willen neuken.”

Let op afglibberende condooms

Als tientallen lichamen over elkaar heen glijden en zweet met zaad vermengd wordt tot een smeuïge bende, hebben glibberige condooms sneller de neiging om af te glijden. Daarbij is het moeilijker om een erectie te houden als het bloedheet is, waardoor condooms nog gemakkelijker afzakken. Dat is best onwenselijk als je met een groep mensen allerlei vormen van lichaamsvocht – en dus mogelijk soa’s – uitwisselt.

“Een vaginaal condoom is enkel een oplossing als je met z’n tweetjes vrijt, aangezien je in het geval van een gangbang dan per persoon zou moeten wisselen van condoom,” zegt Foxxy. De oplossing zit ‘m in het gebruik van andere condooms: een strakkere of eentje die latexvrij is, aangezien latex reageert op zweet.

“Wat ik altijd doe, hittegolf of niet, is de lul vasthouden en die zelf begeleiden naar mijn vulva, omdat ik zo altijd subtiel kan voelen of ze het condoom nog om hebben,” vertelt ze. “Je hebt altijd smeerlappen die gewoon graag onveilig in je willen komen en zo’n hittegolf kunnen ze gemakkelijk als excuus gebruiken. Als je merkt dat ze moeilijk doen, stuur ze weg.”

Hou je vochtbalans in de gaten: vermijd squirten

Alhoewel Foxxy wel houdt van een borreltje voor een sessie, raadt ze toch af om tijdens de hitte alcohol te drinken, omdat het je uitdroogt en ervoor zorgt dat je sneller slecht gaat.

“Ik vermijd squirten tijdens een hittegolf, aangezien je daar snel van kan flauwvallen,” zegt Foxxy. “Ik heb de neiging bijna elke keer te squirten als ik klaarkom, maar gelukkig heb ik daar ook controle over en kan ik ook klaarkomen zonder te squirten.”

En ook al heb je tijdens de hitte vaak geen honger, raadt Foxxy toch aan om zo veel mogelijk te eten en eventueel een banaantje klaar te leggen naast bed. “Tijdens de gangbang leggen we overal zakjes chips en kleine Snickertjes voor als iemand snel wat zout en suiker nodig heeft,” zegt ze. “En na de eerste sessie hou ik ook een goede pauze en ga ik altijd wat eten bij een Italiaantje om de hoek. Je hebt echt benzine nodig voor zo’n uitputtende sessie.”

Wees beducht op korte lontjes door de hitte

“Gangbangen is een beetje als uitgaan met een groep vrienden, maar dan met heel veel seks,” zegt Foxxy. Toch betekent dat niet dat tijdens een hittegolf de sfeer altijd amicaal en gezellig is. “Tijdens zo’n gangbang in de hitte is iedereen constant geïrriteerd en niemand weet wat hij met zijn lichaam moet,” legt Foxxy uit, “Daarom is het cruciaal dat je op voorhand heel goed duidelijk maakt wat je wel en niet wilt. Zo heb ik er een grafhekel aan als iemand zonder me eerst te vragen zijn vinger in mijn kont steekt, dat weten mijn vaste klanten nu ook al. Tijdens die ene gangbang gebeurde dat ook, waardoor ik uiteindelijk zelf mijn vinger keihard in zijn kont ramde op het moment dat hij het het minst verwachtte.”

Verdeel de werklast

“Het liefst van al heb ik een gangbang met twee vrouwen,” zegt Foxxy, “Niet alleen is dat handig, omdat ik het dan wat rustiger aan kan doen, maar ook omdat ik dan gemakkelijk de mannen kan doorschuiven waar ik geen zin in heb. Ik mag sowieso altijd ‘nee’ zeggen, dat mogen mijn klanten namelijk ook. Maar ik hou bijvoorbeeld niet van seks met mannen boven de 65, terwijl mijn collega dat niet erg vindt en zo hoef ik die niet uit te sluiten.”

Toch raadt Foxxy af om met meer dan twee vrouwen te gangbangen als je een beperkte oppervlakte hebt. “Met drie vrouwen op zo’n bed heb je gewoon geen plaats meer om te bewegen in die hitte,” zegt ze.

Wees uitgerust

Als je van plan bent een avondje de botten van je lijf te wiepen, zorg je er best voor dat je uitgerust bent. “Ik woon in een studio-appartementje op zolder, net onder een dak,” zegt Foxxy, “Tijdens zo’n hittegolf is het daar bloedheet en onmogelijk om er een goede nachtrust te hebben. Daarom sliep ik de nacht voor de gangbang in een frisse hotelkamer.”

Doe het ook rustig aan in aanloop naar je gangbang. “Neem gerust je tijd: drink eerst een drankje, klets gezellig, neem nog een douche en acclimatiseer wat,” vertelt Foxxy.

Richt de ruimte goed in

Haal alles uit de kast: waaiers, ventilatoren, zet je raam wagenwijd open als je er geen probleem mee hebt dat de buren kunnen meegenieten.

“Tijdens mijn vorige gangbang tijdens de hittegolf was er geen airco en mochten de ramen niet open vanwege de buren,” vertelt Foxxy, “Daarbij vond de gangbang plaats in een SM-achtige ruimte met zwarte muren, leren zetels en veel fluweel: niet exact een verfrissende plek om te zijn tijdens een hittegolf. Daarom werden er een stuk of zes ventilatoren geplaatst en lagen er naast het bed natte handdoeken om op ons te leggen als we oververhit werden.”

Een ander element waar je volgens Foxxy rekening mee moet houden is met de oppervlakte waarop je seks hebt: ze raadt aan om een speciale hoes te gebruiken die er zowel voor zorgt dat het zweet niet tot diep in je matras drenkt, maar wat ook niet helemaal glad is, waardoor je billen vastkleven aan het plastic. Als je niet toevallig een bedovertrek voor gangbangs hebt liggen, gebruik dan een simpel zeiltje met daarboven een handdoek.

Iets wat Foxxy niet aanraadt, is verkoeling zoeken in de buitenlucht. “Van al die zweetgeuren trek je insecten aan en voor je het weet, zit je onder de muggenbeten,” zegt ze.

Pauzeer en neem douches

Het kan goed zijn dat je zo hard aan het genieten bent, dat je je geen hol aantrekt van de zweterige kledderboel die ontstaat. Toch raadt Foxxy het aan om voldoende te pauzeren en tussendoor een koude douche te nemen.

“In mijn geval vind ik die hittegolf dan wel een voordeel, omdat ik het geregeld meemaak dat mannen echt gigantisch stinken en het vertikken om zich nog eens te douchen. In zo’n geval word ik vaak boos en stuur ik die persoon weg of zeg ik in de groep: ‘Hé jongens, wat vinden jullie ervan dat deze man met zijn stinklul het vertikt te douchen?’” zegt Foxxy, “Tijdens zo’n hittegolf is dat echter niet nodig en douchen de klanten zich ook voor hun eigen comfort.”

Ook zegt Foxxy dat je op tijd moet aangeven wanneer je het toch niet trekt. “Een kwartier voor het einde van de laatste sessie ben ik gestopt, omdat ik ging flauwvallen. Toen heb ik een groot glas water gedronken en suikerklontjes gegeten.”

