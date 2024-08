Door seksfeestjes ben ik juist intiemer met mijn partner

Sophie haalt diep adem voordat ze de betonnen trap afdaalt naar wat eruitziet als een ondergrondse kelder, waarvan de donkere ingang de koortsachtige passie achter diens deuren verbergt. (Haar naam en andere namen in dit stuk zijn omwille van privacy veranderd). Ze zet een stap vooruit en ontspant zich. Ze kent deze gang goed. Wat er voor de meesten uitziet als een willekeurig gat in de muur is een doorgang naar een wereld van fantasie – een feest waar (bijna) alles mag. Ze pakt de hand van haar partner en loopt door. Dit is niet haar eerste keer, noch die van hun samen, maar het blijft elke keer spannend.

Sophie en haar partner hebben de afgelopen vijf jaar een grotendeels monogame relatie gehad. Maar zo nu en dan vinden ze het leuk om naar een seksfeestje te gaan – om een paar van hun meer avontuurlijke seksuele neigingen te omarmen (ze zijn allebei vuurtekens), verbinding met zichzelf te maken en zich eraan te herinneren wat ze aantrekkelijk aan elkaar vinden. En ze zijn niet de enigen.

Seksfeestjes werden erg populair tijdens de pandemie. De afgelopen zomer werd zelfs “de zomer van seksfeestjes genoemd” omdat meer mensen experimenteerden met open relaties. In de strikte zin van het woord zijn deze feestjes plekken waar seksuele activiteit niet aanwezig is, maar ook wordt aangemoedigd – natuurlijk altijd met veiligheid en respect voorop. Maar ze worden echter nog steeds amper als conventionele ‘hechtingsactiviteiten’ voor monogame stelletjes gezien, vergeleken met, bijvoorbeeld, boulderen.

Het kunnen georganiseerde feestjes zijn of simpelweg “sexy evenementen” waar seks beloofd wordt, maar waar niks verplicht is. En ze kunnen variëren van kleinschalige, intieme samenkomsten tot orgieën waar de spanning hem in de pure hoeveelheid van keuzes zit. Groepsactiviteiten? Zeker weten. Performances? In die kamer daar. Een plek om je bondage-fantasieën waar te maken? Kijk deze muur eens.

Hoewel seksfeestjes een terugkeer lijken te maken hebben ze altijd wel in een of andere vorm bestaan, voor zowel open als gesloten koppels. Swingerfeestjes – waarbij echtgenoten en echtgenotes worden uitgewisseld – bestaan al lang, maar zijn in vergelijking heteronormatiever in aard, terwijl moderne seksfeestjes een meer omnivore benadering tot seksualiteit hebben. Het idee dat seksfeestjes een intieme gelegenheid voor koppels is, is echter niet goed vastgelegd, afgezien van in het essentiële boek The Ethical Slut, die de spanning beschrijft voor monogame stellen die seks hebben in een “sexy plek met een waarderend publiek erbij”.

Ingrid, een 38-jarige die als dokter in Amsterdam werkt, gaat al 20 jaar naar seksfeestjes. Ze maakt ook deel uit van een actieve bdsm-gemeenschap en zegt dat seksfeestjes een ontzettend positieve ervaring voor stelletjes kunnen zijn. “Als je weet dat je fantasieën hebt die voorbij vanilla monogame relaties liggen, dan kan het een erg positieve ervaring zijn,” legt ze uit. “Veel mensen denken onterecht dat bdsm- en seksfeestjes oncomfortabel zijn, maar dit is waar sommige mensen hun echte zelf kunnen zijn, op een veel gezondere en veiligere plek, zonder enig oordeel.”

Voor sommigen kan ze dat veel dichter bij hun partner brengen. Ingrid zegt dat een stel waar ze vrienden mee is, wist dat ze kinky waren, maar niet echt wist waar ze moesten beginnen. Pas toen ze naar een seksfeest gingen en mensen ontmoetten die bdsm-experts waren – die into spanken waren, om specifiek te zijn – voelden ze zich comfortabel genoeg om dingen te verkennen. “Als je naar huis gaat, praat je misschien over de fantasieën die je hebt,” zegt Ingrid. “Het werkt als een soort aansporing en kan leiden tot vragen en conversaties die anders niet zouden zijn opgekomen.”

De verbondenheid die je uit de ervaring kunt krijgen is ook een van de spannendste dingen voor Matt, een 55-jarige finance professional die nu al meer dan tien jaar seksfeestjes bijwoont en organiseert. “Ik ga nooit alleen naar seksfeestjes – ik neem altijd mijn sub mee,” legt hij uit, refererend naar zijn bdsm-partner. “Ik vind het heerlijk als anderen naar haar kijken. Het draait tot op een zeker hoogte om seks, maar het kan ook gewoon om de spanning gaan.”

Het aspect van de controle afstaan kan voor sommige stellen het aller opwindendst zijn. Matt gaat af en toe naar grotere georganiseerde seksfeesten die door seksclubs of luxe privélocaties worden opgezet, die naar zijn zeggen ook steeds vaker voorkomen, maar hij heeft de voorkeur voor kleinere, meer besloten feestjes, bij hem thuis georganiseerd of op een gehuurde locatie. Met een opkomst van rond de acht mensen zijn ze niet alleen intiemer, maar voor mensen die nieuw in de scene zijn, is het ook makkelijker om dingen in een veiligere en meer gecontroleerde omgeving uit te proberen.

“Ik zorg altijd dat iedereen zich eerst op z’n gemak voelt – ik geef ze een glas wijn en laat ze een beetje tot rust komen,” legt hij uit. “Ik hou zelf van impact play, met name van zweepjes. Ik organiseer sessies die meestal zo’n twee tot drie uur duren, waar ik de sub er met een zweep van langs geef, voor een publiek dat grotendeels uit getrouwde stellen bestaat. En mensen doen op een gegeven moment mee, en kunnen ook weggaan wanneer ze willen.”

Met name koppels zijn de grootste bevolkingsgroep, zegt hij, en velen van hen worden reguliere gasten, of houden ervan om elkaar fantasieën en kinks te zien verkennen waarvan ze misschien niet wisten dat ze die hadden. De onderdompeling in fantasieën maakt deze evenementen zo speciaal.

“Het draait allemaal om vertrouwen – als je dat niet laat zien, kun je het ook niet terug verwachten,” zegt Matt. “Een deel van deze feesten en deze gemeenschap draait om het zien wat er gaat gebeuren – wat er zou kunnen gebeuren – en het uitproberen. Soms denk ik dat ik in één nacht meer meemaak dan sommige mensen in hun hele leven.”

Dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. En iedereen die ooit naar een seksfeest is geweest, weet dat toestemming en communicatie van hoofdbelang zijn om plezier te hebben. Weten waar je grenzen – en die van je partner – beginnen en eindigen is cruciaal als je het meeste uit een potentieel intens bevredigende ervaring wilt halen.

“Zeker voor mensen die er voor het eerst naar toe gaan is communicatie ontzettend belangrijk,” zegt Ingrid. “Je wilt niemands grenzen overschrijden, dus zorg dat je dat gesprek van tevoren hebt. Ik heb wel eens gehad dat ik me niet goed voelde over mijn rol en weg wilde gaan, en keren dat mijn partner zich zo voelde. Ik denk dat het belangrijk is om met je ‘dierlijke brein’ te verbinden, maar ook om eerlijk te zijn als het niet werkt.”

Hoewel seksfeestjes gebouwd zijn op de lichamelijkheid van de ervaring spelen woorden een net zo belangrijke rol, zowel binnen als buiten de grenzen van de ruimte. “Zorg ervoor dat je elkaar uitdaagt en het uitlegt als je iets erotisch vindt,” zegt Ingrid. “Vertel je partner het als je iets meer zou willen doen – dat je seks met iemand zou kunnen hebben of je bij een groep zou kunnen aansluiten – of wat je geil vindt aan wat je voor je ziet gebeuren. Jullie kunnen vaak opgewonden worden van hetzelfde schouwspel, maar om hele andere redenen. Dat is zo mooi aan seks.”

