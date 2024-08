Spätzle met kaas

Porties: 8

Voorbereiding: 20 minuten

Totaal: 1 uur

Benodigdheden

voor het beslag:

1 kg patentbloem

650 ml gezouten water

15 gram zeezout

6 grote eieren

voor de kaas:

300 gram gruyère, geraspt (een andere harde Zwitserse kaas die 9 à 12 maanden gerijpt is, mag ook)

100 gram emmentaler, geraspt

voor de knapperige uitjes:

210 gram sjalotjes, dun in ringen gesneden

60 gram patentbloem

15 gram paprikapoeder

90 ml zonnebloemolie

3 gram ongezouten boter

voor de garnering:

1 bosje bieslook, fijngesneden

versgemalen zwarte peper, naar smaak

Bereiding

1. Maak de knapperige uitjes: meng in een grote kom de uien met de patentbloem en paprikapoeder. Smelt vervolgens in een middelgrote koekenpan de boter en olie op middelhoog vuur. Doe de uien in de pan en bak totdat ze goudbruin zijn, dit duurt ongeveer 3 minuten.

2. Verwarm de oven voor op 90℃.

3. Maak nu het beslag: Meng alle ingrediënten goed door elkaar in een grote kom. Kneed het deeg met je handen, tot het helemaal glad is. Het mag niet vloeibaar zijn, maar moet wel langzaam beginnen te lopen als je de kom schuin houdt.

4. Breng een grote pan met rijkelijk gezouten water aan de kook. Gebruik een vergiet met grote gaten (0,5 à 1 centimeter) en leg het deeg erin. Duw het met een spatel door de gaten van het vergiet, zodat de stukjes deeg in het kokende water vallen. Na een paar seconden komt de spätzle bovendrijven. Laat ze vervolgens nog een minuut doorkoken.

5. Haal de spätzle uit het water en doe ze in een kom. Roer er evenveel kaas als spätzle door en zorg dat de kaas volledig is gesmolten. Doe het mengsel in een ovenschaal en plaats deze in de voorverwarmde oven.

6. Herhaal deze stappen meerdere keren, totdat er geen deeg meer over is. Dit is afhankelijk van de grootte van je vergiet. Telkens als je een nieuwe ronde klaar hebt, haal je de schaal uit de oven en meng je het met wat er al in de oven zit. Vervolgens plaats je de schaal weer terug in de oven.

7. Serveer met flink wat knapperige uitjes, bieslook en versgemalen peper naar smaak.