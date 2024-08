Polaroids van een snikheet Strange Sounds From Beyond

Er zijn weinig dingen Nederlandser dan oppervlakkige gesprekken voeren over het weer. Dat een klein hittegolfje momenteel het land frituurt is weer genoeg reden om zestien keer per dag te constateren dat het toch wel érg warm is. Afgelopen zaterdag namen de feestende mensen op een zonnig Strange Sounds From Beyond alvast een voorschot op deze small talk, maar gelukkig werd er niet te veel door de optredens van sicke bands als African Head Charge, Mutant Beat Dance en Mdou Moctar gepraat. Raymond van Mil was er ook, en kwam terug met een prachtige stapel foto’s, die je hieronder bekijkt.

