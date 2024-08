Stuart van Doten is op zijn 22ste nog amateurvoetballer en heeft een zware knieblessure achter de rug. Maar hij heeft een droom: profvoetballer worden. Daar heeft hij alles voor over, letterlijk. Stuart regelt stages en contracten voor zichzelf bij profclubs over de hele wereld, van Oman tot Canada. In de nieuwste aflevering van onze podcast vertelt Stuart hoe hij dat voor elkaar kreeg.

