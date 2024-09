Adam Green maakt een super surrealistische nieuwe film: ‘Adam Green’s Aladdin’

Adam Green, de briljante solo-artiest, schilder/beeldhouwer en vroegere helft van The Moldy Peaches, komt dit voorjaar met een nieuw, ambitieus project: een film met de titel Adam Green’s Aladdin. We spraken hem in de zomer van 2014 al over zijn film waar ook Home Alone-ster Macaulay Culkin en MGMT’s Andrew Van Wyngarden aan mee werken. Het was toen al duidelijk dat deze film een stap voorwaarts zou zijn na de door ketamine geïnspireerde film The Wrong Ferrari die hij in 2011 met zijn iPhone filmde.

Green heeft de boel geregisseerd en heeft ook soundtrack gemaakt, die op een later moment als album wordt uitgebracht en als startpunt voor een tour geldt. Green kennende zal zijn remake van Aladdin geen slap aftreksel zijn van het origineel. Maar wat het precies gaat worden, weet nog niemand behalve Green zelf dus vrogen hem ernaar. Zijn verhaal vind je onder de teaser.

Adam Green:

“Ciao Paesanos. Jullie vroegen je waarschijnlijk al af waarom je me de laatste tijd geen lijntjes meer zag snuiven op een openbare plee. Dat komt omdat ik druk bezig was met mijn nieuwe film Adam Green’s Aladdin. Het is mijn eigen versie van Aladdin waarin de lamp van de geest een 3D-printer is, de prinses een decadente socialite zoals Kim Kardashian en de planeet een geslachtsverandering ondergaat. De film speelt zich af in een papier-mâché wereld die we in een gigantische loods in Brooklyn hebben gebouwd. Zo kregen de acteurs het gevoel dat ze in een echte cartoon leefden. Er zijn een heleboel fantastische acteurs en muzikanten bij de film betrokken, zoals Macaulay Culkin en Natasha Lyonne (Orange Is the New Black). De grote Italiaanse schilder Francesco Clemente speelt de geest en ook een paar muzikanten uit New York zoals Regina Spektor en Andrew Van Wyngarden maken hun acteerdebuut. In de komende maanden zal ik meer info geven over de releasedatum van het Aladdin-album en hoe je deze verdomde film kan bekijken.”



Devendra Banhart



Macaulay and Alia



Alia, Adam, and Natasha



Adam and Bip Ling





Luke Rathborne (in de stoel), Jack Dishel (in oranje)

For foto’s, zoek #adamgreensaladdin op Instagram. Meer info over de film kan je vinden via deze link.