De nieuwe clip van Teddy’s Hit bevat evenveel van alles als van niets

Vraagtekens zetten bij ‘het grote niets’ en/of ‘het grote alles’ speelt hopelijk geen grote rol in jouw maandagmiddagplannen. Ten eerste omdat het vrij zinloos en bovendien erg ingewikkeld is, en ten tweede omdat je voor antwoorden helemaal niet verder hoeft te zoeken dan de nieuwe videoclip van de Amsterdamse band Teddy’s Hit, die, niet geheel toevallig, ook nog eens hier voor iedereen in première gaat.

De clip voor Alright bevat namelijk evenveel van alles als van niets; het is totaal samengesteld uit beelden van dingen die onmisbaar zijn, maar waar je tegelijk prima zonder enige consequenties je schouders voor kunt ophalen: een vakantievlog, de maan, neukende zwerfhonden in een land hier ver vandaan, neppe pop-ups van neppe chats door neppe vrouwen op pornosites, een foetus in een stadium ver, ver voor de geboorte.



Bekijk het hierboven, maar niet als je aanleg hebt voor epilepsie. Of wel. Als je maar voorzichtig bent.

