Deze nieuwe browser toont het hele internet als tekst – dus ook video’s

Het moderne internet zit vol visuele foefjes. Bezoek een willekeurige website en je wordt overspoeld door video’s, gifjes en reclames die automatisch worden afgespeeld. Zelfs prehistorische plugins als Flash worden nog steeds volop gebruikt. Hoewel je zou denken dat niemand tegenwoordig nog iets leest, bestaat het internet zoals we dat vandaag de dag kennen nog steeds voor een groot deel uit tekst. Uiteindelijk is tekst nu eenmaal de snelste manier om grote hoeveelheden makkelijk te doorzoeken informatie aan te bieden.

Sinds deze week kunnen we allemaal genieten van een simpeler online bestaan, dankzij een nieuwe webbrowser die enkel uit tekst bestaat. Maak kennis met Browsh.

Videos by VICE

Browsh is een van de meest inventieve stukjes software die ik in lange tijd heb gezien. Het rendert alles op het web – dus ook video’s en gifjes – volledig in tekst. Het resultaat is functioneel, maar bovenal extreem cool. Het lijkt totaal niet op wat je van een moderne browser gewend bent. Video’s op YouTube veranderen bijvoorbeeld in kaders vol bewegende gekleurde blokjes. En hoewel een videoclip hierdoor nog het meest lijkt op een 8 bit-game van Atari, is het stiekem best vet.



Thomas Buckley-Houston, de maker van Browsh, legt uit dat het “een moderne browser is die volledig op tekst is gebaseerd. “Het rendert alles wat een moderne browser kan: HTML5, CSS3, JS, video’s en zelfs WebGL.”

“Het voornaamste doel is om de bandbreedte te verminderen, waardoor de browsnelheid wordt verhoogd en de kosten worden verlaagd,” schrijft Buckley-Houston op de website van de browser. “De terminal client updatet en rendert in realtime, waardoor je bijvoorbeeld ook video’s kunt kijken. Het maakt gebruik van UTF-8, waarbij je dankzij de halve blokjes (▄) twee kleuren in één karakter kunt stoppen. Zo kunnen we simpele beelden weergeven.”

De browser draait in de terminal (ik gebruikte het met MacOS) en kan als extensie worden toegevoegd aan Firefox.

Buckley-Houston legt uit dat de browser een script gebruikt om de code van van de website te halen: de tekst op de site wordt weergegeven als – je raadt het al – tekst, terwijl foto’s en video’s worden weergegeven als een raster van gekleurde blokjes. De tekstversie van een website lijkt uiteindelijk nog best wel op het origineel. Toch zagen de afbeeldingen en video’s in Buckley-Houstons demo’s er een stuk beter uit dan toen ik het zelf probeerde.

Hier zie je de tekstversie van Rick Astley’s Never Gonna Give You Up:

via GIPHY

En dit is hoe dezelfde videoclip eruitzag toen ik Browsh downloadde:

Zo ziet de homepage van Motherboard eruit:

En zo ziet een artikel op Motherboard eruit:

Zo ziet Reddit eruit:

En, even voor de duidelijkheid, zo ziet het Wikipedia-artikel over webbrowsers eruit:

Het installeren van de browser is zo gedaan, en ook het gebruik ervan is niet al te ingewikkeld als je eenmaal doorhebt hoe het werkt. Klik op Ctrl+L om bij de adresbalk te komen, gebruik de pijlen op je toetsenbord om te scrollen, en klik met je muis op leuke hyperlinks. Veel internetplezier!

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.