We vroegen horecapersoneel naar welke grap ze altijd maken voor meer fooi

In de horeca kan je nogal gemakkelijk in bepaalde routines vervallen. Je maakt op eenzelfde ritme de tafels schoon, debrasseert op de automatische piloot vuile borden, schuimt bier af zonder erbij stil te staan dat je dat doet, en sluit elke avond af met een paar bier teveel.

Van een collega begreep ik onlangs dat er met datzelfde automatisme grapjes gemaakt worden. Toen zij nog in de bediening werkte, had ze een paar standaardgrappen die geheid klanten aan het lachen maakten. “Als ik iemand hoor zeggen dat ze een ‘Skinny Bitch’ willen, draai ik me om en zeg ik op heel dramatische wijze: heeft iemand me geroepen?” Een slinkse horecatruc om meer entertainment aan tafel te brengen, en vooral handig uit eigenbelang: entertainment betekent namelijk fooi en fooi staat gelijk aan meer algehele levensvreugde.

Ik struinde enkele horecazaken af om uit te zoeken of iedereen zulke standaard moppen tapt, en kwam erachter dat dat totaal zo is. Van trucjes met bierglazen tot elke keer opnieuw ontkennen dat er een wc in het gebouw is, hier zijn een aantal standaard horecamoppen.

Quinten (24), The Pool Bar Amsterdam

Alle foto’s door de auteur.

“Ik heb niet echt vooraf ingestudeerde grapjes, maar er is wel iets wat ik vaak doe om stelletjes een beetje te plagen. Als ze fooi geven, zeg ik tegen de meid: beter is dat omdat ik goed werk doe, en niet gewoon omdat ik er zo goed uitzie. Ik weet het, het is echt een hele slechte grap. Verder zitten we altijd vet veel te kutten achter de bar. Af en toe doe ik alsof ik een verrekijker heb met de glazen. Het ziet er nu sullig uit, maar je moet erbij zijn als iedereen dronken is. Dan worden zulke grappen meteen een stuk leuker.”

Rijk (26), The Pool Bar Amsterdam

“Ik haal een hoop geintjes uit als mensen iets willen bestellen. Af en toe, als mensen om een groot biertje vragen, pak ik een van de megaglazen bij die bedoeld zijn voor groepen, om aan tafel zelf uit te kunnen tappen. Als mensen dan om een kleiner biertje vragen, pak ik er een shotglaasje bier bij. Het zijn vaak niet al te intelligente grappen, maar het blijft wel leuk. Zo krijg je mensen het beste aan het lachen.”

Maguy (21), Bar Moustache

“Het grapje dat ik altijd gebruik is eigenlijk best een goede verkooptruc. Als ik naar de gasten kom om te vragen of ze een dessert willen en ik zie dat ze erg aan het twijfelen zijn, dan zeg ik altijd heel lief: desserts don’t go to the body, they go to the heart. Daar lachen ze dan om en het haalt ze meestal wel over om dan toch het toetje te kopen.”

Auke (44)

“Ik maak een hoop grapjes met klanten. Je moet het een beetje aanvoelen wat je kan flikken. Soms zeg ik dingen die net over het randje zijn, maar dat is dan juist met de gasten waar ik het goed mee kan vinden. Als het een oude dame is en ze wil iets bestellen dan kan ik zomaar roepen: wat zal het worden oma? Met Engelsen heb ik ook af en toe een lolletje. We zijn een visrestaurant en als ze dan vragen: do you sell crab?, dan zeg ik: we don’t sell any crap here.”

Charlie (25), Restaurant Lt. Cornelius

“Als ik twee toetjes naar een paar vrouwen breng, zeg ik: twee mooie toetjes voor twee mooie dames. Of soms ook heel flauw, als ik mensen al het woordje ‘lekker’ hoor zeggen als ik het eten op tafel zet, antwoord ik: dat weet u helemaal nog niet. Daar kunnen ze altijd wel om lachen. Gasten maken trouwens ook vaak dezelfde grapjes. Na het pinnen roepen ze bijvoorbeeld: ben ik geslaagd? Of nadat ik vraag ofdat ze de bon willen, antwoorden ze met: nee, ik kan het toch niet declareren. Daar reageer ik niet eens meer op. Die opmerkingen zijn te afgezaagd om nog een reactie te verdienen.”

Brechtje (20), De Heeren van de Aemstel

“Soms ben ik echt een droogkloot. Als mensen echt overduidelijke vragen stellen zoals: hebben jullie bier?, dan antwoord ik gewoon: nee. Uiteindelijk krijgen ze het wel hoor. Als mensen domme vragen stellen zoals ‘hebben jullie een WC?’ doe ik hetzelfde. Dan zeg ik bijvoorbeeld: nee sorry die hebben we niet, je moet naar links en de brug over, daar zit de dichtstbijzijnde. Dan is het leuk om ze even verbaasd te zien kijken.”

Jeanne (24), Café Bouwman

“We hebben hier een eigen barkat, Doutzen (8). Gasten vinden het al grappig dat ze gewoon op de barkruk gaat zitten, maar om de grap aan te dikken geven we haar vaak een jeneverglaasje met water. Die zetten we op de bar en daar drinkt ze uit. Sommige gasten letten niet op en denken dan dat de kat echt een borrel aan het drinken is. Daar kunnen ze altijd geweldig om lachen.

Het is ook al gebeurd dat iemand die borrel pakte en dacht dat het een extraatje was bij zijn bier. Dan moeten we heel snel inspringen voordat hij het water van de kat opdrinkt.”