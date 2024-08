THUMP gaat verhuizen!

Beste en lieve vrienden van de elektronische muziek: we hebben nieuws. THUMP Nederland krijgt een nieuw onderkomen, namelijk op Noisey, het muziekplatform van VICE.



Elektronische muziek is namelijk ook maar gewoon muziek. Als je iets opneemt op je computer – een rap of een gitaarsolo of een stukje panfluit – is het elektronisch geworden. Je kunt er vervolgens naar luisteren omdat een speaker de lucht op een bepaalde manier in beweging brengt. Op dat moment is het weer akoestisch geworden. Lastig allemaal, en je moet zowat een natuurkundige zijn om het helemaal te begrijpen. Het punt is: de grens tussen wat elektronische muziek is en wat niet, is flinterdun. Daarom zijn we zeer verheugd met deze samensmelting.