THUMP Mix: Acid Arab

De Parijse boys van Acid Arab (Guido Minisky en Hervé Carvalho) begonnen samen te werken in 2012. Nadat ze artiesten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika ontmoeten, raakten ze geïnspireerd om Arabische muziek te mixen met dance.

Voor hun debuut-LP Musique de France werkten ze samen met een heleboel gastmuzikanten. Dat resulteerde in een van de meest intrigerende en boeiende releases van dit jaar. Het album is een weerspiegeling van Parijs zoals het echt is, niet zoals het eruitziet op ansichtkaarten.

Acid Arab zegt over hun plaat: “Het album kwam tot stand door ontmoetingen van verschillende werelden, instrumenten, ritmes, technieken en mensen.”

In deze mix hoor je muziek van Alessandro Adriani, All Done, Kesarine, Mehmet Aslan, Yan Wagner en natuurlijk Acid Arab zelf.

Acid Arabs debuutalbum Musique de France komt op 7 oktober uit via Crammed Discs.



Op diezelfde dag heeft het duo een Nederlandse release party in BAR Rotterdam. Daarnaast staan ze 22 oktober in Paradiso tijdens Amsterdam Dance Event.