Hoe glamrock ons van David Bowie naar Lil Uzi Vert bracht

Under the Influence is een docu-serie van Noisey waarin dieper wordt ingegaan op de belangrijkste muziekgenres ter wereld en hun impact op culturen. Het tweede seizoen is mede mogelijk gemaakt door Pandora Premium en wordt verteld door Rancid- en Transplants-frontman Tim Armstrong.

In de eerste aflevering duiken we de gender-bending wereld van glamrock in. Deze editie geeft een kijkje in hoe legendarische artiesten als David Bowie, Mott the Hoople, Slade, Iggy Pop, The Velvet Underground en vele anderen in opstand kwamen tegen de gevestigde orde, een nieuwe dimensie gaven aan het woord ‘identiteit’ en compleet veranderden wat het betekent om een rockster te zijn.

Glamrock definieert misschien een heel specifiek tijdperk, maar de invloed van het genre doet dat niet. Daarom komen ook artiesten als Michael Stipe van R.E.M, Paul Banks van Interpol en Lil Uzi Vert aan het woord, om te vertellen hoe zij geïnspireerd zijn door deze beweging. Check het nu hierboven.