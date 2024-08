Kijken we naar vastgoedporno omdat we geen huizen meer kunnen kopen?

Ben je ook wel eens uren blijven hangen op Funda, fantaserend over huizen die je je nooit kunt veroorloven met jouw salaris? Je bent niet de enige. Deze masturbatoire bezigheid is de laatste jaren steeds populairder geworden. Maar ook letterlijke vastgoedporno bestaat – en ook dat is razend populair.

Er zijn twee veel voorkomende scenario’s binnen dit genre. Vaak speelt het verhaal zich af tussen een huurder en een verhuurder of vastgoedbeheerder, waarbij de een dus de woonsituatie van de ander heeft. Er speelt daarbij een duidelijke machtsdynamiek. Porno heeft altijd taboes uit het echte leven aan de kaak gesteld, en nu verhuurders door de aanhoudende wooncrisis in de positie zijn om huurders uit te buiten, blijkt dit een interessante verhouding. Het andere scenario betreft een makelaar en een potentiële koper, in een subtielere, oppervlakkige onderhandeling over voorwaarden en macht.

De achtergrond van deze scènes is prikkelend: de acteurs hebben meestal seks in huizen die de meeste kijkers zich nooit zullen kunnen veroorloven, maar waar ze zich toch graag obsessief mee bezig houden.

Je kunt tegenwoordig op de huizenmarkt bijna nergens terecht zonder een gigantisch inkomen of ouders die niet op een jubeltonnetje meer of minder kijken. Het is daarom verleidelijk om te concluderen vastgoedporno een nieuwe trend is, die meelift op de wooncrisis. Maar makelaars, huisbazen en strakke interieurs zijn in de pornoindustrie al veel langer een dankbare inspiratiebron.

In de pornofilm Talk Dirty to Me uit 1980 laat een makelaar een huis zien aan een potentiële koper, en begint hem vervolgens agressief te benaderen.

“Voel dit tapijt, Robert. Zo sexy, zo zacht,” zegt de vrouwelijke makelaar tegen de huiskopende, getrouwde man. “Het is een mooi tapijt,” antwoordt de verblufte koper, terwijl ze hem haar schaamhaar laat zien. “Waarom teken je niet gewoon deze papieren, dan hebben we dat gedaan en dan kunnen we wat plezier hebben?” vraagt ze. (Spoiler alert: hij gaat niet in op dit voorstel, maar een gluurder die dit allemaal stiekem heeft gadegeslagen wel).

En de film 800 Fantasy Lane uit 1979 gaat over geile mannen die infiltreren in een vastgoedbedrijf in Hollywood dat sexy makelaars in dienst heeft. Zij nemen hen mee op een rondleiding door een landhuis waar zij (en anderen) op alle mogelijke plekken seks hebben.

De fantasie om door een onbetaalbaar leegstaand huis te worden rondgeleid door superaantrekkelijke makelaar lijkt misschien niet zo diepgaand. Maar een regisseur kan veel doen met het thema onroerend goed, of het nu gaat om makelaars en kopers, verhuurders en huurders of huisgenoten. De productiestudio Property Sex heeft sinds 2016 alle mogelijke combinaties, dynamieken en scenario’s onderzocht die binnen dit genre denkbaar zijn.

Een van de oprichters van Property Sex is een vrouw die Kalli heet. Zij werkt samen met haar partner al 17 jaar in de porno-industrie. Op een dag kwam ze op het idee om een website te beginnen die uitsluitend gewijd was aan de fantasie van makelaars en klanten.

“Er bestond niets dat hier op leek,” vertelt ze me. “Er waren op dat moment al veel niches. En ik dacht, een website met makelaars die alleen maar seks hebben met hun klanten zou populair zijn en het is tegelijkertijd een fantasie die nog niet echt is ontwikkeld.” Er waren misschien een paar scènes die dit concept verkenden, zegt ze, maar nog geen studio die gericht was op dit idee. “Ik dacht dat het een goed idee zou zijn om een site op te zetten die uitsluitend hierover gaat: de klant en de makelaar, plus nog wat andere scènes met de huisbaas en de huurders, dus daar hebben we er ook een paar van toegevoegd.”

De site ontplofte meteen, zegt Kalli. Het kwam terecht in de top drie van de meest gezochte sites op Pornhub (het is momenteel een partnerkanaal van Pornhub, met bijna twee miljard videoweergaven en 1.8 miljoen abonnees), en het behoort tot de topkanalen van Pornhub.

Wat het genre populair maakt, denkt Kalli, is de onbereikbaarheid ervan in het echte leven. “Weet je, 99 procent van de tijd gaat er in het echt niets gebeuren,” zegt ze. “Het is hetzelfde als het typische pornoverhaal waar een loodgieter arriveert om de leidingen te repareren en dan breekt er iets en ze is alleen…Het is net zoiets, maar dan met een makelaar.”

“Als man bedenk je fantasieën over bepaalde dingen,” vertelt Tony Rubino, een van de mannelijke acteurs voor Property Sex. Misschien is de serveerster wel geïnteresseerd als hij flirt; misschien komt de Deliveroo-bezorger wel binnen als hij de deur opendoet met een verleidelijke blik. Misschien, heel misschien, zal de makelaar hem neuken als hij zich van zijn beste kant laat zien. “Dat is een supergrote fantasie voor een man,” zegt hij.

Aubree Valentine in een scène voor Property Sex. Beeld met dank aan Property Sex.

“De makelaar is een bijna mythisch figuur in de popcultuur en de plaatselijke overlevering: vaak een geil wijf, misschien wat ouder cougar-type, en overduidelijk rijk,” vertelt pornologe en auteur van Alice in Pornoland Laura Helen Marks. “Als Engelse die naar de VS verhuisde, was ik echt verbaasd en gefascineerd door de reclameborden voor makelaars — enorme gefotoshopte gezichten van vrouwen met veel make-up en permanentjes. Het was bijna alsof de vrouw zelf in de aanbieding was. Het proces berust op prestatie en klanttevredenheid.”

De relatie tussen makelaar en aspirant-koper biedt een aangenaam flirterige spanning die bij de rollen past. Geen van beiden heeft macht over de ander; ze hebben elkaar nodig, met als extra allure dat de rol van de vrouw meestal meer leidinggevend is. “Deze rollen verbeelden vaak machtsposities voor vrouwen, vooral als het gaat om inkomen, maar ook als het gaat om verkoopvaardigheden en het belichamen van een bepaalde persoonlijkheid,” zegt Marks. “De complexiteit ligt in die delicate dynamiek van geven en nemen — de verkoper heeft de koper nodig om te kopen, maar de koper heeft ook de begeleiding nodig van de verkoper, die in wezen een soort poortwachter is.”

De scènes van Property Sex zijn op een amateuristische manier gefilmd. Bij de scènes tussen kopers en makelaars is het vaak alsof de koper een camera heeft binnengesmokkeld, of alles filmt onder het mom van het documenteren van een doorloop — die onvermijdelijk interessanter wordt. “Het is reality-stijl, weet je, alsof iemand filmt met een low budget-camera,” zegt Kalli.

In huisbaas-huurder scènes is het, in tegenstelling tot de meer gelijkwaardige makelaar-klantrelatie, duidelijker wie de baas is. “De machtsdynamiek lijkt veel rechtlijniger want de huisbaas heeft controle en de huurder is machteloos en hulpbehoevend,” zegt Marks. “Natuurlijk is dit niet echt waar — de huurder betaalt tenslotte de hypotheek van de verhuurder — maar de manier waarop dit in het echte leven gebeurt, plaatst de verhuurder in de machtspositie.”

Veel pornogenres gedijen op deze dynamiek. Politieporno is er één van; casting couch-porno is een andere. Voor al deze scenario’s geldt dat ze in porno goed werken, maar behoorlijk naar zijn als ze in werkelijkheid gebeuren. Onlangs klaagde een huurder haar huisbaas aan omdat deze probeerde een clausule in haar huurcontract op te nemen die haar zou verplichten seks te hebben met hem.

Marks zegt dat ze veel manieren kan bedenken om dit scenario op z’n kop te zetten; door bijvoorbeeld krakers te introduceren of door een uitzetting te ensceneren. Content creator Marco D’Alessandro draait de boel om door zijn ‘huisbaas’, een aantrekkelijke jonge vrouw, voortdurend te bellen met reparatieverzoeken. Hierdoor ontstaan allerlei flirterige situaties.

Maar de meeste huisbaas-huurdersporno speelt in op een typische machtsstrijd.

“Omdat de huurder zich in het echte leven zo machteloos voelt (je bent geen eigenaar van de woning, de huisbaas heeft een sleutel en kan binnenkomen wanneer-ie maar wil, de huisbaas schrijft het contract en bepaalt de prijs, de huisbaas heeft het voor het zeggen in een maatschappij met een wooncrisis, de huisbaas overtreedt regelmatig de wet zonder gevolgen), neigt de porno dit na te spelen,” zegt Marks.

Voor kijkers is het voyeurisme dat gepaard gaat met het kijken naar vastgoedporno multidimensionaal: enerzijds is er de fantasie van de verleiding die zich ontvouwt, maar ook de set is deel van de fascinatie. Pornofans kijken urenlang naar films en bestuderen nauwgezet de achtergronden en sets om uit te zoeken waar alles is opgenomen. The Rialto Report, een podcast over de ‘gouden eeuw’ van porno, produceerde een serie over beroemde locaties en huizen van pornosets.

Veel pornoliefhebers bekijken de sets van seksscènes op dezelfde manier als anderen door Funda scrollen en inzoomen op elk detail. We weten allemaal dat we het nooit zullen kunnen bereiken, en dat maakt het erotisch. Als we ons mentaal aftrekken op een villa van een miljoen euro als een soort uitstelgedrag, voelt dat goed en een beetje slecht tegelijkertijd, net als pulken aan een korstje. Als we ons letterlijk aftrekken op mensen die neuken in die chique villa, draagt de achtergrond bij aan de onbereikbaarheid: een mooie witte bank, een kussen dat perfect is neergelegd, een balustrade met uitzicht op Amsterdam of Los Angeles.

“Interessant genoeg leek de belangstelling voor onroerend goed-scenario’s toe te nemen toen porno eenmaal de traditionele ontwikkeling van het verhaal overboord gooide”, zegt Marks. “Ik denk dat een deel van deze interesse ligt in de opvatting: ‘van wie is dit huis?’ Met andere woorden, ‘welke gelukkige/gekke/perverse seksverslaafde verhuurt zijn/haar huis voor een pornoshoot? Wat vinden de buren ervan? Hoe maken ze die witte bank schoon?’”

Deze schunnige vragen hebben ook voor problemen gezorgd: in 2018 zag iemand af van een bod op een miljoenenhuis in Arizona’s Paradise Valley (waar een belangrijke pornoscene plaatsvindt) toen hij ontdekte dat iemand in het huis porno had geschoten. “Ik kan gewoon geen kerstdiner maken op het aanrecht waar een pornoster heeft gelegen,” vertelde de geschrokken koper aan nieuwszender AZ Central.

In hetzelfde jaar klaagde een vrouw een pornoproducent aan. Zij beweerde dat de producent haar huurwoning op Martha’s Vineyard had gebruikt voor ten minste 24 pornografische filmopnames zonder haar toestemming.

Het vinden van een plek om te filmen is een kwestie waar producenten in het verleden omheen moesten werken. Jaren geleden was Airbnb een optie die sommige producenten gebruikten als ze opnamelocaties moesten huren — een praktijk die nu veel minder gebruikelijk is. Sekswerkers zeggen al jaren dat het platform hen discrimineert, zelfs als ze geen opnames maken in de huizen.

“Wanneer je de industrie uit een goed gebied dwingt, met een groot aantal gemakkelijk te huren woningen waar het filmen van volwassenen is toegestaan, en deze naar de marges duwt, zie je het begin van een industrie die ondergronds gaat,” zei een woordvoerder van de Free Speech Coalition in 2016 nadat een producent was betrapt op het filmen in een Airbnb. “Telkens als je werknemers in de schaduw duwt, maak je hun werkplek gevaarlijker.”

Ondertussen verhuren andere huiseigenaren hun huizen aan pornostudio’s voor opnames, net zoals de mainstream Hollywoodproducties particuliere woningen huren. Deze verhuur kan duizenden dollars per dag kosten..

Ook al is vastgoedporno een genre uit de gouden eeuw van de porno-industrie, de aanhoudende populariteit ervan zegt iets over hoe wij dit proces beschouwen. “Ik denk dat het volkomen logisch is dat dit thema nu zichtbaarder wordt gezien de verschuivingen in de markt als gevolg van COVID en de korte verhuur,” zegt Marks. “Ik weet dat ik zelf veel tijd heb besteed aan het bekijken van woningen tijdens de lockdown…. Dit thema is interessant vanwege de machtsdynamiek die er speelt.”

