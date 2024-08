Vegan sticky toffee pudding

Porties: 8

Voorbereiding: 10 minuten

Totaal: 1 uur

Benodigdheden

Voor de cake:

235 ml amandel- of sojamelk

120 ml water

220 g dadels

1 tl baking soda

110 g veganistische margarine

100 g biologische bruine suiker

190 g zelfrijzend bakmeel

snufje nootmuskaat

1/2 tl gemberpoeder

1/2 tl kaneel

Voor de dulce de leche-saus:

110 g lichte suikersiroop

200 g biologische bruine suiker

220 g veganistische margarine

120 g kokosmelk

1 tl vanille extract

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 190° C en bekleed een cakevorm van 20 cm bij 20 cm met bakpapier.

2. Snijd de dadels in grove stukken en doe ze in een sauspan. Giet de amandelmelk en het water erop en kook ongeveer 5 minuten, totdat de dadels zacht zijn. Neem de pan van het vuur en roer de baking soda erdoor. Laat afkoelen.

3. Meng de suiker en margarine in een grote kom totdat het glad is. Doe het dadelmengsel erbij en roer alles goed door elkaar. Voeg de kruiden toe, zeef het meel en vouw het er langzaam doorheen.

4. Doe het cakebeslag in de vorm en bak zo’n 40 minuten in de oven, of totdat de bovenkant van de cake terugveert als je er zachtjes op drukt.

5. Smelt voor de dulce de leche-saus de suikersiroop, margarine, suiker en vanille extract in een kleine sauspan en laat 5 minuten koken. Haal de pan van het vuur en laat even afkoelen. Roer dan de kokosmelk erdoor.

6. Giet de saus over de cake en wees trots op jezelf: je hebt cake gemaakt zonder boter en eieren!